「泡芙代工王」逆襲之路！曾因全聯掉單虧數千萬 勝美金如何翻年營收3億、打進小七？

【撰文‧徐采薇】

「這是我們今年在超商最新推出的麻糬泡芙！」走進位於桃園平鎮的勝美金食品工廠，現年47歲的總經理楊志忠，拿起擺在桌上的產品說，廠內光泡芙，就能依外殼、形狀、規格再細分成20多樣產品。

勝美金成立僅4年，就陸續打進全聯、統一超商、家樂福和好市多（Costco）等大型連鎖通路；核心品項泡芙，更以年出貨量近3千萬顆居全台之冠，成了年營收3億元的台灣「泡芙代工王」。

時間回到疫情爆發的2020年底，擁有逾20年食品業資歷、人脈甚廣的楊志忠，聽聞全聯有意擴大甜點品項，因此鎖定在台灣連鎖通路品項仍較少、供應鏈也不完整的泡芙。

於是敢拚敢衝的他，找上烘焙業好友吳玉菁、朱勝弘合夥，甚至拉來世界麵包冠軍王鵬傑入股，以泡芙為核心，開啟創業之路。

善用概念打造性價比優勢

「疫情間競爭對手保守、停滯，反而是我們的機會。」作為後進者，他為了滿足連鎖通路的高規格要求，自籌資金6千萬元，花半年建置冷藏蛋糕與常溫麵包兩條產線，產能規模在全台代工廠中能排進前15。

創業隔年，勝美金就順利成為目標客戶全聯的供應商，更以「小農鮮奶泡芙」打響名號，年銷售額破億元，是當年全聯甜點類前三名暢銷單品。

實際上，甜點代工市場報價大同小異，為了在一眾代工廠中脫穎而出，勝美金先從管理著手，透過排程、系統接單等方式提高生產效率，再將省下的成本用於升級鮮奶油等原料，打造性價比優勢。

楊志忠舉例，甜點的製程重心可分前、中、後段，如蛋糕捲是以前段蛋糕體為重心，慕斯杯則以中段填充為核心，前段蛋糕體用量則較少，生產時可透過將用量互補的產品排在一起，減少設備閒置時間和作業成本。

「其實我在前公司就有這樣的想法，但之前實施起來會綁手綁腳，多數代工廠生產品項單純，訂單都是跟著客戶跑，不容易做整體規畫。」楊志忠解釋，基於自身管理學系畢業的背景，加上實務經驗，讓他比別人多了創新管理的能力。

其次，勝美金也在產品開發上不遺餘力。「比別人晚起步，就必須更努力，客戶許願，我們都會盡力做到。」楊志忠不諱言，既有供應商不一定能快速回應通路需求，他卻自我要求1個月至少提出4支新品，藉此替客戶提供更多附加價值，目前新品獲採用機率約五分之一。

以全聯小農鮮奶泡芙為例，楊志忠先讓客戶感到「物超所值」，他把6入裝泡芙價格定在銅板價99元，接著主打「小農友善」，因此一炮而紅。沒想到，憑藉優化生產管理和產品開發搶進全聯，勝美金的大單卻在約一年後一夕歸零。

對此，他不願多說，只透露是同業競爭加上市場異動所致，但包含人事、設備空轉，加上已訂購的原料、包材等，兩個多月就虧損數千萬元。

「當下真的很挫折，但我們沒想過放棄。」楊志忠只能拚命走訪各通路，既向對方坦白自己遇到問題、需要幫助，也積極毛遂自薦。

抓住缺口接軌統一超需求

2022年初終於迎來轉機，統一超商遞出橄欖枝，讓勝美金代工鮮奶泡芙。楊志忠直言，統一超等大通路擴張快，加上近年積極發展甜點品項，供應端想要跟上，勢必得外包給代工廠。勝美金過去因通路排他性等因素，僅專注供應單一客戶，如今產能釋出，也有泡芙實績，方有機會起死回生。

勝美金設備供應商德恩機械總經理聶建伍透露，當時聽聞其大單歸零相當震驚，也擔心勝美金無法度過難關，幸好其前期產線建置完整，加上經營團隊應變能力快，才能針對統一超商需求快速接軌。

靠著開發能力與「使命必達」的服務，勝美金與統一超的合作，也擴及生吐司、生乳捲、提拉米蘇蛋糕杯等品項。舉例來說，相較於一般吐司，生吐司須花費更長時間發酵，攪拌力度也須更輕柔，且因質地較軟，從模具取出時得靠輕敲滑出，避免中間凹陷，整趟下來，製作時間約為一般吐司的四倍。這對追求快速、大量的統一超產線來說，難以兼顧細節，也未必符合成本效益，便給了勝美金崛起的機會，每天供應小七上萬包生吐司。

記取先前單一通路的教訓，除了最大客戶統一超外，楊志忠陸續打進家樂福，亦為吳寶春麵包店代工Costco吐司，「不同通路有各自的消費族群，也能分散風險。」為了滿足更多訂單，他正在桃園物色新廠房，期望產能翻倍。

「我們還有很長的一段路要走！」楊志忠直言，公司目前尚處於投資階段，短期內較難損益平衡，希望先穩定代工業務，再朝自有品牌、國際市場前進。

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