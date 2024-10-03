每個月虧錢還要交機…陳漢銘親揭虎航的2個豪賭：慶幸堅持坐上賭桌下注「真的賭贏了」

【撰文・曹悅華】

2024年，台灣虎航將迎來營收和獲利的歷史新高，其中，日本航線貢獻營收近8成，平均載客率高達9成。創下營運佳績的同時，虎航最快第四季從創新板轉一般板上市，作為成立滿10周年最好的禮物。

儘管虎航只有15架單走道客機，卻是國籍航空飛最多日本航線的業者，迄今已累計20個日本航點，是華航、長榮兩到三倍，又有10個航點屬於獨飛，稱霸日本二、三線城市。

成立於2014年的虎航，是台灣唯一低成本航空公司，旅客可單買機票，免除行李及機上餐費用，又不時推出單程零元破盤價，成為小資族出國首選。

未料一場疫情，讓虎航連續三年虧損，2021年每股稅後純益（EPS）甚至來到負7.19元。所幸受惠解封後國人出國熱潮，2023年轉虧為盈，今年前7月營收逾98億元，稅後純益19億元，已賺贏去年全年，自結EPS達4.27元。

而虎航在疫後高速回彈，和疫情間兩個豪賭有關。

豪賭一》忍虧損如期交機

2020年初疫情爆發，不同於其他傳統航空公司有貨機可飛，虎航只能想方設法找出路：先是成為國內首家以客艙載貨的航空公司，還積極爭取撤僑航班，想盡辦法讓公司維持營運。

當時，虎航經營團隊又面臨是否如期交機的天人交戰。

「當我看到每個月都是赤字、疫情又不見盡頭，全球許多航空公司倒閉，虎航能不能存續都是問號，還下令如期交機，當下是非常困難的……。」虎航董事長陳漢銘受訪時，不諱言當時的掙扎。

當時虎航僅有11架飛機，無畏公司上下不安氛圍，陳漢銘仍拍板在2021年3月如期迎來首架A320neo，目前機隊規模達15架，「假使當時我們過度保守，放棄交機機會，國門一開，怎麼去做更多航線的開闢？」

豪賭二》延租飛機穩住陣容

除挺住壓力，讓新機如期交機，虎航經營團隊另一個重大決定，便是延租飛機。

在交新機的同時，陳漢銘觀察到空巴人力、原物料都面臨匱乏，「我一口氣延租了四架」，每架都至少延一年以上，讓機隊維持最完整陣容。果不其然，空巴在今年宣布新機延後9個月交機，當初延租的飛機，將可撐起虎航明、後年運能。

「你想像在賭桌上，如果只是站在一個很會賭的人後面，喊『哇』這個會贏，沒有下注的話，根本不算贏。我很慶幸，我堅持坐上賭桌，並且下注，還賭贏了。」陳漢銘如此形容這兩大決策的成功。

身為虎航最大股東、持股67％的華航，也相當支持虎航。「虎航確實做正確選擇！」華航董事長謝世謙表示，疫情不會永遠肆虐，誰能搶得先機，就能在疫後快速復甦，因此鼓勵虎航咬緊牙根，如期交機。為幫助虎航挺過虧損，華航前後現金增資三次，合計約50億元，如今虎航也不負眾望，成為華航小金雞。

有了機隊底氣，虎航必須在疫後趁勝追擊。

以虎航機型來說，4小時內航程最為舒適，東北亞就成為首要布局範圍；緊接著，考量疫後消費者傾向來趟深度旅遊、選擇不曾到訪過的地點，二、三線城市的效益不亞於大城市，虎航又陸續開闢6個新航點，目前日本航點已達20個，其中旭川、福島、花卷、岡山、新潟、佐賀、茨城、秋田、高知及宮崎十個城市，都是獨飛航點，明年初有望再開航鳥取，各航點間還有彼此鄰近、可互相串聯的優勢，有助旅行社規畫行程時更有彈性，不用走回頭路。

找到商機後，便是要找旅行社將冷門航點炒熱。以福島來說，不少人會擔心核災，陳漢銘反而攜手旅行社一再宣傳福島是東北門戶，擁有最豐富的旅遊資源，事實證明，「現在福島夯爆了。」陳漢銘笑著說。

除主動找尋「璞玉」航線，虎航也會接受旅行社提議。虎航11月即將開航的宮崎，就是易飛網董事長周昀生所推薦。看準啦啦隊商機，宮崎有棒球場，往北還能體驗日本第一溫泉鄉別府，又可去下關吃河豚，且離福岡近，最後還能從佐賀回台灣，等於把九州玩遍，於是促成合作。

獨門生意跟別人玩不一樣的

「別人看不上的日本二、三線城市，偏偏是我的寶藏！」陳漢銘認為，大航空公司飛東京、大阪就夠賺錢了，不會想要用大飛機飛小城市，但虎航僅有空巴A320單一機型、每架180個座位，得跟別人「玩不一樣的」，而獨飛就是獨門生意，從票價到遊程，甚至與地方政府的互動，都是自己說了算，成為虎航的最大利基。

以岡山機場來說，虎航飛機一到，就有一輛接駁車載送旅客直達市區。宮崎地方政府則是讓虎航旅客獨家享有預訂JR九州觀光列車「海幸山幸」的權利，平常不對外開放訂位。

與虎航有著「革命情感」的旅天下董事長李嘉寅，早在2016年就和虎航合作包機。李嘉寅認為，虎航短小精幹，雖無法和大航空公司拚規模，但可以靠經營二、三線城市的觀光效益，提升競爭力。而高黏度的包機，會使地方政府對虎航更為重視。以花卷來說，每當飛機落地，當地居民會拿著台灣國旗、舉布條歡迎。目前，旅天下包下虎航三個日本航點，每年約可帶五萬名旅客赴日旅遊。

「虎航真的很像日本國內線！」周昀生認為，20個日本航點為虎航帶來靈活調度的優勢，可自由排列進出，其他航空公司無法效仿。

隨著航線逐漸養大，虎航也從初期180個機位由旅行社全包，到目前可以有近三分之一做自由行。以最熱門的岡山航線為例，10月起桃園出發班機將從每周7班增至9班，同時每周再開出3班由高雄飛岡山的班機，再度放大日本航線的優勢與含金量。

下一步》爭取更多日本客

受限營運規模，陳漢銘心中的理想機隊數便是15架，到2027年前不會增加，僅會陸續將飛機汰舊換新。

因此現階段，虎航先將重兵押寶在日本航線，讓泰國曼谷及澳門航班減班，手上取得的香港航權，也先觀望。而下一步，陳漢銘將爭取更多日本客人來台。

「當我固守好獨飛航點，就必須繼續做大！」陳漢銘透露，疫情前，僅有不到兩成的日本旅客選擇虎航，今年邀請日本人氣女星內田理央站台代言，拓展知名度後，以岡山來說，回台航班已有6成是日本旅客，成效不俗。

不僅如此，陳漢銘的未來發展藍圖中，也積極瞄準「轉機中心」商機，準備串聯東北亞和東南亞航點。他預期，站穩日本市場後，東南亞旅客只要去日本二、三線城市就必須經過台灣，「等於任何玩法都在我手上」，就能吃到國際旅客大餅。

不過，一名航空業高層認為，航空業的榮景至少會維持5到10年，在「有飛機等於王」的時代，虎航就算飛機起飛頻次比同業高，飛二、三線城市總有飽和的一天，運能的天花板，恐怕會成為虎航未來經營的最大挑戰。

陳漢銘形容，疫情期間虎航就像一隻病貓，卻在疫後化身勇猛的老虎一直往前衝，成立10年後的今日，更交出一張亮眼成績單。

後進者虎航沒有選擇拚規模，反而藉自身利基角色突圍。展望未來，這隻猛虎唯有持續鞏固既有優勢，不斷做精、做大、做強，才有機會在競爭激烈的航空市場中，一次次打出勝仗。

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