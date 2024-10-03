黨內孤鳥石破茂 四度問鼎首相失敗為何這次成功突圍？「兩大原因」讓他意外出線

【撰文‧陳禹蓁】

「這是我38年政治生涯的總結，也將是我最後的戰役，我將回歸初心，傾盡全力尋求支持。」8月24日，石破茂在家鄉日本鳥取縣八頭町的一間神社，懷著背水一戰的覺悟，宣布參選日本自由民主黨總裁。

現年67歲的他，在鳥取縣是連任12屆眾議員的地方霸主，但礙於黨內人緣不佳，過去4度挑戰自民黨總裁皆鎩羽而歸，與首相一職失之交臂。

參選宣言中的破釜沉舟氣勢，意味著石破茂對於自己能否取勝，並沒有十足把握；在9月27日的第一輪投票，石破茂也以27票差距，落在經濟安全保障大臣高市早苗之後，以第二名之姿進入決勝輪。

但當天下午，在以國會議員為主體的第二輪投票中，石破茂上演了一場精彩的逆轉秀，拿下過半的215票險勝高市早苗，當選自民黨第28代總裁；接著，他在10月1日獲國會指名，接替岸田文雄成為新任日本首相。

出身》日本鳥取縣政治世家

石破茂出身政治世家，父親石破二朗是東京帝國大學（現東京大學）法學部畢業的精英官僚，曾晉升至位階等於台灣常務次長的建設省事務次官。

石破二朗從年輕時就與前首相田中角榮有私交，田中曾鼓勵他參選東京都知事，卻被他一口回絕：「我對東京都知事沒興趣，如果可以，我倒想當鳥取縣知事，因為我在當地出生、長大，未來也將在故鄉離世。」這段話讓田中深受感動，並表態大力支持。

1957年，48歲的石破二朗「老來得子」，迎來長子石破茂；隔年，就辭掉建設省公職返鄉參選，順利當選後，連任四屆鳥取縣知事。石破茂因此在一歲半時隨父親搬回鳥取，一直到就讀慶應義塾大學之前，都在鳥取縣生活。

大學畢業後，無意從政的石破茂，原本想當記者或到鐵道公司上班，但因政治家父親強烈反對而放棄，轉往銀行工作。

1981年，石破二朗逝世，田中角榮以「守護父親建立的一切」為由，強勢勸說年僅24歲的石破茂參選眾議員，要求他拿著名片拜訪所有來參加喪禮的人，為選舉做準備。

下定決心的石破茂，先在田中角榮身邊見習，學習如何經營組織、打好選戰。1986年初試啼聲就一舉當選，成為當時全日本最年輕的眾議員，但在有四個名額的鳥取縣選區，他的票數只是「吊車尾」。

不甘心的石破茂，想起田中角榮曾對他說過，「你獲得的選票是來自於你拜票時走過的房子、握過的手。」於是在第二次競選期間，充分利用臥鋪列車、夜間巴士和飛機，每周往返選區和東京之間多達4次，3年半後連任時，斬獲了全縣最高票。

立足於父親留下的基礎，並勤走基層，面對鄉親提出的要求，他幾乎不會拒絕。例如2018年在鳥取一間模型博物館的開館典禮上，貴為自民黨前幹事長的石破茂，竟同意裝扮成《七龍珠》中的「魔人普烏」角色，令人深感意外。

長期深耕地方，石破茂在鳥取的政治實力無人能敵，不僅連任每戰皆捷，選制改為單一選區後，他過去4次得票都突破8成。

性格》逼宮麻生被批「背刺」

雖然在選區親和力十足，在國會的石破茂，儼然就是他座右銘「鷙鳥不群」（意指忠貞之士不見容於世俗）的具體範例，出了名的堅持己見、難以協調。

1993年，年輕氣盛的他，因不滿自民黨不願進行選制改革，憤而退黨，但仍以無黨籍身分蟬聯選區第一高票。2009年，石破茂身為內閣農林水產大臣，卻要求時任的首相麻生太郎辭職，因此被批評是「背刺」。

在政策上，石破茂也是自民黨內的非主流，他曾屢次反對「安倍經濟學」的低稅率、低利率，今年總裁選前仍表示應提高企業稅和促使日銀走向貨幣正常化：「如果不提高利率，將無法遏止日圓走軟。」

正因為被認為缺乏團隊精神，石破茂自2008年開始向自民黨總裁寶座叩關，雖不只一次在地方黨員票取得領先，但始終未能獲得國會議員同僚支持，2021年第4次參選時，甚至進不了決勝的第二輪投票。

「石破茂一直是自民黨內的反對黨。」曾擔任日本眾議員的日本皇學館大學副教授村上政俊，一語道破。

永遠的反對黨，這次能獲多數議員支持，「主因是絕大部分自民黨議員意識到黨意、民意差距太大。」國策研究院副院長郭育仁指出，一直以來，不避諱直接上節目解釋政策想法、訴諸民意的石破茂，被急於進行改革的自民黨，視為能刷新形象的救命稻草。

東海大學日本區域研究中心主任陳永峰分析，新總裁出爐以後，緊接著就是眾議院選舉，自民黨議員可能想借助石破茂的高人氣與「非典型」問政風格，拉抬選情，繼續取得國會多數。另一個間接的因素，則是日本最大在野黨立憲民主黨選出前首相野田佳彥作為新任總裁。

替台灣多家媒體撰稿的日本專家陳威臣指出，野田的領導風格相對穩健，如果自民黨總裁是由政治歷練較淺的小泉進次郎，或立場保守激進的高市早苗當選，皆未必能在眾議院選戰中有效壓制在野黨；相對而言，內閣資歷豐富、對國防安保也有深厚素養的石破茂，是較為合適的領袖人選。

石破茂2002年初次被任命為防衛廳長官，2007年也曾出任防衛大臣，以充分理解自衛隊及國防政策著稱，是政壇公認的「防衛專家」。儘管總裁選舉期間被質疑立場較親中，但八月中國軍機首次侵犯日本領空時，他曾強硬表態中共此舉是「對日本國家主權的侵犯」。

石破茂主張強化自衛隊的角色，希望讓日本擁有「完整集體自衛權」。他支持修改日本憲法，讓自衛隊擁有一般軍隊所具備的功能，尤其在面對中國與北韓威脅時，能夠行使國防權力。在區域安全上，他也主張修訂《日美安保條約》，讓日本自衛隊駐守關島，且地位與駐日美軍相同，打造與美國平起平坐的關係。

立場》重日美聯盟對中開放

村上政俊指出，安倍和岸田政府在國防安全、外交的政策延續性，一直受到日本人民認可。安倍任內強化日美同盟，2015年重新制定《美日防衛合作指針》，讓日本可以在盟國遭受攻擊時提供防衛支持，主動承擔維護東亞秩序的任務。岸田則延續安倍外交政策，對中保持警惕，進一步強化在地緣政治威脅下，與美國的合作關係，並將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的2％。

「石破茂的安保政策屬於日本左派與右派中的歧異。」郭育仁分析，右派如安倍強調美日同盟和日美關係，左派則主張和中國溝通協調。石破茂重視日美同盟，又對中國交流保持開放，觀點獨樹一格。他上台後是否延續既定政策，是國際關注焦點。

「石破與安倍之間存在著一定距離，雖然強調日美同盟、將中國視為地緣政治挑戰的框架不會有重大變化，但仍須密切關注石破政府的具體政策，包括其對台政策。」村上政俊分析。

事實上，石破茂8月中訪台，與總統賴清德、副總統蕭美琴等人會面時，即曾討論到維護亞太區域和平與強化台日合作等問題。當被問到是否贊同安倍名言「台灣有事即日本有事」時，他本人謹慎以對，僅表示應專注於避免這樣的局面發生。

對此，陳威臣分析，「站在日本的角度考量，與各國維持和平交流關係，並不奇怪。」以台日及全球地緣政治關係而言，不管日本首相是誰，皆不會對台日關係造成太大影響。

岸田宣布不連任總裁時反覆強調「自民黨必須改革」，黨內決定換上孤鳥石破茂主持大局，第一時間確實讓人耳目一新。但當慣「在野黨」的石破茂，能否重振自民黨形象，仍待時間驗證。

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