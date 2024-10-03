以前高雄買房像買車「一入手就跌價」現在每坪漲到60萬！台積電效應全解讀：從老舊髒臭變「AI新都」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

中華民國不動產代銷經紀商業公會全國聯合會理事長、高雄在地代銷龍登建築機構董事長戴嘉聖，則舉自己的客戶為例，泰嘉開發2021年在楠梓推案時還不知道台積電要進駐，當時楠梓每坪房價是1字頭，他幫業主從每坪15萬賣到16萬元多，很快完銷。

沒想到，台積電要來設廠消息一出，房價開始三級跳，從每坪17萬、20萬、30萬元……，「發哥（指泰嘉董事長呂金發）捶心肝說，我害他少賺了20億！」

深耕房地產逾35年，高雄預售屋超級業務員李栖鳳，也親自見證高雄房價從每坪不到10萬元，飆升至50、60萬元的迅猛氣勢，「之前高雄人拿過來的扣繳憑單（作為申請房貸的財力證明）都是年收入60萬、65萬元，忽然間，來的都是台積電資歷才1年的年輕人，年收200多萬元，資深的400多萬元，分紅還不在年扣繳裡面喔⋯⋯。」買家面貌改變，出手實力也不一樣，都對這一波買氣帶來莫大貢獻。

翻開今年1到7月內政部實價登錄揭露的成屋成交均價，高雄市以每坪27.6萬、年漲幅11.7%，在6都中排前3；預售實際成交總金額，高雄市同期則來到1741億元、年成長高達200%，漲幅穩居6都之冠。

接著再檢視今年前8月的買賣移轉棟數，高雄市也以32210棟、年增37.2%，也是6都第1。

甚至，當8月「限貸令」上路、9月19日央行出重手，祭出人稱「金龍海嘯」的第7波房市信用管制打炒房措施，高雄房市也仍有抵抗力。

戴嘉聖不諱言，在台積電沒來之前，高雄房市經歷多次利空洗禮，「基期真的低太久，2011年之前，買房就跟買車一樣，一入手就跌價，高雄人自己都覺得買房子不會賺錢。」

「高雄房市起漲，是因為確實有產業進來，不是虛漲！」戴嘉聖說的，從台積電進駐，有望帶動科技業就業人口與需求開始，高雄積極向科技業招商，在原有重工產業外，企圖打造科技城形象。

「以前提到高雄代表企業，都是中鋼、中油等重工業，以藍領階級為首的重工業，市場較淺碟，消費比較薄弱，2、3年前我們也不敢去推這樣產品（指豐邑TOP+）。」負責豐邑TOP+代銷的創意家行銷副總經理李政昌直言。

最近不同了，提到高雄，不再是重工業高汙染城市，除了台積電、輝達等科技業報到，高雄市串起南部科技廊道的產業聚落，以布局半導體產業鏈及5G AIoT（人工智慧物聯網）智慧科技為兩大產業升級轉型主軸、積極招商，高雄儼然具備「AI新都」氣勢，「印象整個翻轉，不是又老又舊又髒又臭。」李政昌說。

台灣房屋美術之心特許加盟店店長林家福進一步分析，一般來說，台積電1名員工進駐，會帶動約8個中下游供應鏈廠商的居住需求。以台積電楠梓廠預計設立5廠，約帶進6000名員工計算，中下游就可望跟進4萬8千人，總計台積電產業鏈可帶來約5萬4千個就業機會，「這些人與背後家庭的居住商機，便是未來的高雄房市剛性需求的保證。」林家福篤定地說。

「高雄房市一定有上漲空間！」而在郡都開發董事長唐承眼中，高雄好不容易從工業城市轉型成科技城市，「城市、交通觀光的整體升級、世界級企業的進駐，高雄擺脫工業城的轉型漲勢才剛起步。」

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