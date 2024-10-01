30歲負債50萬、提款機領不到1000元... 他改變這些心態 立馬存到100萬

文．周靖璞

30歲，被許多人認為是達成「第一桶金」、「成家立業」幾個階段性目標的年齡。IG圖文作家「30節約男子」卻在30歲時就負債50萬，在一次契機下，他徹底審視自己的理財觀念，花2年時間，從月光族翻轉出百萬存款，他的切身經驗，想要存下錢，想清楚自己的存錢動機，開源節流、外加斷捨離，同時做好預算規畫，多管齊下打造自己的生財體質。

30節約男子在《毛利小姐變有錢》Podcast節目中分享，從小在家中工廠幫忙，由於家庭經濟狀況緊繃，他自己也沒有很好的金錢觀念，無論還學貸、赴日工作花費，都跟家人和朋友商借。

原帶著理想去日本，希望可讓家人感到驕傲，沒想到在日本剛好碰上疫情，工作減班，在沒有薪水可領、無所適從的情況下回到台灣，當時盤點自己的財務狀況，30歲的他，已累積近50萬元負債。

「從社群看到朋友陸續在職場上有成就、買房、買車，內心真的感到很焦慮。」30節約男子反省自己，常一個工作待不久就離職、沒有累積專業技能，當時他十分徬徨，不知道下一步該怎麼走。

提款機領不出錢痛定思痛

記帳、預算規劃重新出發

「我打過很多工、開了很多銀行帳戶，但負債時，東拼西湊竟湊不到1000元，連提款機都領不出來。」30節約男子說，待在防疫旅館兩周讓他開始檢視自己，明白借錢無法真正解決經濟拮据問題。

好在危機正是轉機，他開始全面檢視自己，並進行「斷捨離」，他一改「月光族」消費習慣，學習區分「想要」與「需要」，將過去浪費錢買的東西上網拍賣，增加一些額外收入。

在工作上，30節約男子重新投入工作崗位，他明白33k收入有限，所以先從「節流」做起，「我一個月能花的餐費只有4000元。」雖然住家裡沒有房租壓力，但還是會協助負擔水電、瓦斯等生活開銷，加上給父母的孝親費，一個月下來能存下的錢有限。

30節約男子認為制定理財計畫，第一步需要先釐清自己「為什麼要存錢」。如果沒有明確動機，或許不到1年就會想放棄。他以自己為例，當時在防疫旅館審視自己，因為決定「不想再過負債人生」動機強烈，逼迫自己開始學習理財。

許多理財達人都有一套記帳方法，30節約男子認為記帳不用過於精細，因為太繁瑣違反人性，會增加放棄的可能。無論使用手寫帳本或是數位工具，分類與項目要清楚，尤其每月固定開銷費用，如：水電費、房租、保險等。每三個月幫自己檢視一次，就能釐清消費模式及金流動向，大方向帳目抓到、不用強迫自己一定要記帳。

30節約男子認為，「預算規劃」也是小資理財重要觀念。提前規劃預算，可提醒自己不要過度消費，如果沒建立「停損點」習慣，很容易看到想要的東西就刷卡買下來，造成無止盡的消費。

找對心靈導師擺脫焦慮

必須覺悟「有得必有失」

收入不高的過渡期，每月省吃儉用只能存下3000元，距離「第一桶金」遙遙無期，一定會感到迷惘和焦慮。「當年只能存3000元的我，也沒有想過2年後就存到1百萬。」他鼓勵想存錢的小資族，薪資與能力會隨著年紀增長，不要用現在薪資去計算你的未來。

另外他也發現，坊間很多投資理財專家或股市達人，不少人的背景資歷不是工程師就是一些公司要員，薪水高於一般人的水平，「這些工程師說每個月儲蓄率要80%，他存了8萬元，你可能根本做不到。」30節約男子建議，小資族要找一個「符合自己薪資水準」的心靈導師，會比較有參考價值及學習動力。

「小資族必須覺悟到有得必有失。別人風光表面下一定有我們看不見的努力。」許多人下班回家只想放鬆休息、追劇。不過他經歷低潮，觀察身邊朋友能夠創業成功、把品牌經營有聲有色，常是靠下班後默默精進。如果小資族真的想要翻轉階級，跨越現在生活的坎，一定得付出精力去打磨自己，才有機會成為自己心目中理想的樣子。

30節約男子在節目中，分享斜槓經營自媒體作法，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》

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本文授權自今周刊，原文見此。

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