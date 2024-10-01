忙著清洗他的將軍…習近平有能力發動戰爭？謝金河：台灣人不該愛「要毀滅你的人」

文．鄭鴻達

地緣政治壓力續升，中國經濟持續下行。財信傳媒董事長謝金河提到，美國國會近期通過眾多法案，包括要求取消香港駐美經貿辦特權、《台灣衝突嚇阻法》、《生物安全法案》、禁用大疆無人機、限制中國等國購買美國農地，將中國視為敵對國家，美中之間幾乎已達交戰狀態。 謝金河表示，馬前總統最愛講「兩岸關係不好，台灣經濟不會好」，但從金流來看「投資台灣才是王道」。 他解釋，台灣銀行存款在2020年一口氣增4.2兆元，後續每年以超過3兆元速度在增加，「馬政府時期，台灣資金不斷往中國跑」，如今反過來，滯留中國的資金都在流回台灣。 最早一批撤離中國的台商廖金漳大膽預言，「你若明天起床時聽到中國崩塌了，一點都不要覺得奇怪」。 他解釋，在中國的一切都是為政治服務，中國國家主席習近平發現，當人們有錢以後控制不住了，就會不惜把整個國家經濟打下來，以確保中共、習近平能繼續執政。 廖金漳直言，中共有史以來只有毛澤東、鄧小平有能力發動全面戰爭，不會有第三人。他說，習近平若有能力發動戰爭，就不用清洗兩位國防部長、一兩百位將軍甚至是表現優異的火箭軍，「當一個國家都在清洗她的將軍，還能打仗嗎？」 謝金河更語重心長地表示，他一直非常注意台灣2300萬人的集體意志與對國家主權的認同。他強調，活在這個島上的2300萬人，若「愛的是要毀滅你的人，我想你可以離開」，「生於斯，長於斯」，不愛這個土地的人，有愧於台灣，也「一定沒有明天」。

美國持續提高對中壓力 老謝：美中近乎進入交戰狀態

謝金河在周日（9/29）播出的節目《數字台灣》中，以「中國大公司！威脅全世界！」為主題，邀請文化大學國發與陸研所教授陳松興、台商廖金漳，探討近期的國際地緣政治局勢發展，以及中國的經濟情勢變化。

謝金河開場時，談及美國國會近期進入「中國周」，通過一系列法案。首先，是認為香港獨立性在港版「國安法」通過後，香港獨立地位受到挑戰，因此修法要求取消香港駐美經貿辦特權。

其次，通過《台灣衝突嚇阻法》，公布中國高官在美存款明細、警告北京侵台會付出代價，可比照俄國侵略烏克蘭的制裁方式，凍結中共高官資產；第三，通過《生物安全法案》，一次點名5家公司，包括藥明生物、藥明康德、華大基因等在美的三家子公司。

謝金河說，第四，宣布在美禁用大疆無人機，這可望為台灣無人機產業帶來契機： 第五，限制中國、俄羅斯、北韓、伊朗等國購買美國的農地。他說，這些舉措，都是在地緣戰略中，美國已將中國視為敵對國家，並幾乎到達交戰狀態的跡象。

謝金河提到，從習近平當政起，除了個人、企業開始選邊站，國家亦同。他說，美國一直在結盟形成美國隊，有愈來愈多原本親中的歐洲國家甚至是菲律賓，如今都慢慢開始在選邊站，例如荷蘭國會日前通過2758號決議不涉台。

中國一切為政治服務 首批撤中台商揭中共本質

對於此局勢變化，廖金漳大膽預測「如果你明天起床的時候，聽到說中國崩塌了，你一點都不要覺得奇怪！」他解釋，中國現在的一切問題，出於中國從沒有人在琢磨經濟，中國的一切都是在為政治服務的。

廖金漳說，早期在中國時，很多人每天都說中國的GDP將超越美國，當時他們堅決相信此說，但會突然變成如今這樣，是因為習近平發現，當人們有錢以後開始控制不住了，所以習就會不惜把整個國家經濟打下來，以確保中共、習近平能繼續執政。

廖金漳說，中國所有政策都是違背世界潮流的，如中國竟和最大客戶美國打貿易戰。他說，中共也會希望中國回到他們能控制的程度，正所謂「飽暖思淫慾」，當中國很多人開始有錢以後，就會開始索要政治權利，「這是共產黨不能接受的」。

廖金漳直言，當年中共為了能繼續執政，在1989年的六四天安門事件時，當時中共最高領導人鄧小平還不惜說出「殺20萬，保20年穩定」這樣一句話，這就是中共一貫的想法，許多外人會看不懂，但只要看清中共這項本質，就不會覺得奇怪。

中國仍無力發起熱戰 但持續透過「灰色地帶」手段脅迫台灣

謝金河也犀利提問，中國若經濟崩潰，是否會攻打台灣？陳松興表示，要從當前兩岸僵局進入到武力併吞等「熱戰」，中間有很多過程，目前所處的階段叫「灰色地帶」，其戰略主要基於脅迫手段，因此從目前到美國總統選舉及就任期間，還有進入年關時，中間都還有很多變數。

陳松興表示，中國前幾天發射一顆洲際彈道飛彈，就帶有很強的示威意思，因為習近平這個人絕對不會在表面上認輸，因為只要一認輸「就會被幹掉」，在這種情況下，若要轉移國內焦點，就必須脅迫台灣。但他分析，目前中國還沒有打「熱戰」的實力。

不過陳松興說，不能排除未來幾個月衝突會進一步升級的可能。他首先舉例，中國可能在美國選後國內紛亂期間趁虛而入。他提醒，所謂灰色地帶的手段也包括經濟脅迫，對象包括台塑、鴻海，還有最近因酒店沒掛五星旗就被鬧事的公司（意指長榮）等。

陳松興表示，這些企業的狀況並非個案，他們在中國利益這麼大，當中國叫他們選邊站的時候，這些企業能怎麼辦？所以台商一定要有所準備；其次，中國可能針對台商或台資銀行的資金匯兌，提出要求選邊站的措施；第三，只要層在中國與台灣有所通信，設備被植入惡意軟體的機會就非常高。

解放軍比俄軍貪腐十倍！ 中國內部傳「打台海不如打中南海」

在節目尾聲，廖金漳直言，中共有史以來只有毛澤東、鄧小平有能力發動全面戰爭，不會有第三人。他說，習近平若有能力發動戰爭，就不用清洗兩位國防部長、一兩百位將軍甚至是表現優異的火箭軍，「當一個國家都在清洗他的將軍，他還能打仗嗎？」

廖金漳直言，中共若真有那麼厲害，台灣早就沒了，所以他近年一直呼籲台灣的總統能對中共更主動、強勢一些，如此會讓習近平就不知所措。他舉例，賴總統先前講「兩國互不隸屬」，習近平沒發聲，如今賴總統又談到「璦琿條約」，習近平反應也是如此。

廖金漳也透露，他近期聽到很多中國軍方流傳的訊息，說解放軍貪腐程度比俄國嚴重十倍，那些將軍當得好好的、貪污貪得好好的，「你叫我去打仗幹什麼 ？」「一打就大家都全垮掉，那我的貪汙也被你抓出來了」，因此中國才會流傳「打台海不如打中南海」這句話。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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