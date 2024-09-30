快訊

不斷更新／台東跟進！2縣市明宣布停班課 全台1日颱風假一覽

經濟部電價審議會拍板 工業用電調漲12.5%、民生凍漲

房市買氣進入降溫期...他揭金龍海嘯下投資客6下場：2種人有望走上「人道走廊」

聯合新聞網／ 今周刊
房市示意圖。聯合報記者游智文／攝影
房市示意圖。聯合報記者游智文／攝影

文．林依榕

央行所祭出的打房「金龍海嘯」正衝擊全台灣的10大行政區，先前熱絡的房市買氣確定至此劃上休止符。然而房市專家表示，這10大行政區是交屋戶數相當龐大的地區，裡頭高達8成都是投資客，未來他們恐怕將會面臨到6種頭痛狀況，唯獨2種人可能會被央行允許開通「人道走廊」。

房市買氣確定降溫　低總價小宅站穩穩

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，全台今年房市在通膨、熱錢效應，以及預售屋禁止轉售等政策，迎來史上最狂熱買氣。但在央行第7波打房政策上路後，「金龍海嘯」瞬間讓市場熱絡買氣降溫、確定劃下休止符。

何世昌預期，房市第4季將出現「高檔盤整」，雖然價格有機會出現約5％議價空間，但交易量必然驟減，屆時大坪數等換屋型產品將持續走弱，而低總價小宅在市場上仍然有相對支撐力。

打房海嘯全面衝擊　投資客的6種下場

不過這波打房海嘯下，全台交屋戶數前10大的行政區，包含新北、桃園及台中等都難逃衝擊，房市專家Sway在臉書指出，這些地區裡有8成都是投資客，而且價格應該都買得比現在還低些。

如果手上沒錢又硬是要投機房地產的人，將面臨下列6種下場：

少賠就是賺：

短期投資屋能賣就賣，小賠一點也是賣，今年不賣明年就更多人想賣，到時會更難賣。

接受高利貸：

真首購2.185%你真投資2.6%以上，成數不夠7%信貸你也得吞，但交屋還是得賣屋，只是沒了下一個盲目投資客，你會撐得很辛苦。

賣股撐房：

台積電股票有賺的就出一出，看可以繳幾期的本息平均攤還。

算租金：

本息平均攤還VS租金，別人家的小孩可否支撐你的獲利，還是要算一下啊，別忘了少子化大海嘯再三年就來，接著四年後這些人出社會，連租屋族都會少到讓你懷疑人生，只剩外勞移工。

消費緊縮：

支出增加但收入減少，你會發現過去的有錢人，怎突然不敢花錢了。

輿論戰：

已經有建商賣房子硬說我們沒差、我們依舊賣得好、客人依然搶購中，那太棒了給他去搶吧，現在哪來的投資客。至於現金購屋的那些人，此時當然還有洗錢需求，看他買的是真豪宅還是假豪宅，就知真假。

怕下手太重「濫殺無辜」　央行擬為2種人開通「人道走廊」

由於這次央行打房出手相當重，連有真正剛性需求的自住客也中槍，為了避免「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍已表示，會在1個月內研擬配套，房產繼承者、有換屋需求的自住客，可能有機會視情況被排除適用條款。

何世昌也向央行喊話，希望能視情況進行滾動式調整，提供完整的配套措施、減緩有真正需求民眾的衝擊，才不會之後要花費更多資源救市。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

中颱山陀兒變胖增強，最快今發陸警！颱風假一口氣放2天？8縣市恐達停班課標準…氣象署這樣說

存股族注意！中信金、玉山金、國泰金…哪檔金融股最值得存？他點名3檔殖利率逾4%：明年股利不會差

星巴克「買一送一」這天開跑，有星冰樂也有星沁爽…2024「國際咖啡日」7-11買2送2，超商優惠一次看

國慶晚會索票懶人包／想在大巨蛋免費看江蕙？線上線下拿票流程、能拿幾張一次看！表演卡司還有他們

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

房市買氣進入降溫期...他揭金龍海嘯下投資客6下場：2種人有望走上「人道走廊」

央行所祭出的打房「金龍海嘯」正衝擊全台灣的10大行政區，先前熱絡的房市買氣確定至此劃上休止符。然而房市專家表示，這10大行政區是交屋戶數相當龐大的地區，裡頭高達8成都是投資客，未來他們恐怕將會面臨到6種頭痛狀況，唯獨2種人可能會被央行允許開通「人道走廊」。

0050、006208六位數買不下手 00922「2萬3有找」要衝嗎？為何這檔ETF值得長期投資

投資ETF「該買市值型ETF還是高股息ETF」，一直以來都有著諸多討論，投資專家認為，年輕時可把主力放在市值型ETF，先將本金養大，待退休時再逐漸將資金轉到高股息ETF。 只是元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)，1張動輒6位數，而國泰台灣領袖50(00922)兩萬元就能入手，2023年3月上市以來報酬率贏過加權指數，波動率也小於大盤，可謂是低調的黑馬。 知名理財達人怪老子曾分析，市值型ETF會幫投資人選出台灣市值最高、最有競爭力的企業，包括 00922等3檔ETF，都是值得長期投資的標的。

34歲催生寵愛之名面膜 意外成「大S」愛牌、打入LVMH旗下美妝！吳蓓薇：我不想當沒名字的人

因不想再當個沒有名字的人，吳蓓薇在34歲那年決定創業。多年跑美妝線的經驗，她對新科技及產品的敏銳度極高。2002年底將...

死刑釋憲案出爐！12位大法官墊高死刑門檻「實質廢死」惹爭議…想廢死先做到2事

「死刑釋憲案」出爐，大法官宣判部分合憲，卻為判死設下重重門檻，引發「實質廢死」質疑。面對國內有8成反廢死民意，外部又承受國際壓力，政府如何與社會溝通，成釋憲案後難題。

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

亞太總部！「建築女王」打造中環新地標The Henderson 外形如洋紫荊含苞待放

佳士得亞太總部正式進駐中環新地標 The Henderson，周五（9/20）舉辦開幕儀式。佳士得行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。