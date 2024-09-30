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0050、006208六位數買不下手 00922「2萬3有找」要衝嗎？為何這檔ETF值得長期投資

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／聯合報系資料照。
示意圖／聯合報系資料照。

文．胡肇芳

投資ETF「該買市值型ETF還是高股息ETF」，一直以來都有著諸多討論，投資專家認為，年輕時可把主力放在市值型ETF，先將本金養大，待退休時再逐漸將資金轉到高股息ETF。

只是元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)，1張動輒6位數，而國泰台灣領袖50(00922)兩萬元就能入手，2023年3月上市以來報酬率贏過加權指數，波動率也小於大盤，可謂是低調的黑馬。

知名理財達人怪老子曾分析，市值型ETF會幫投資人選出台灣市值最高、最有競爭力的企業，包括 00922等3檔ETF，都是值得長期投資的標的。

投資ETF成為顯學，「該買市值型還是高股息」一直是股民們的討論話題，投資專家建議，年輕時可以先把主力放在市值型ETF上，因為市值型的漲幅較明顯，例如，國泰台灣領袖50(00922)今年以來的漲幅達32%，群益00923也漲了29%，先將本金養大，待退休時再逐漸將資金轉到高股息ETF，有更靈活的現金流可運用，減輕每月生活開銷負擔。

「市值型」ETF會跟台股大盤、美股大盤等等特定市場連動，跟著大盤漲跌，市場專家分析，台股乘著AI浪潮、半導體優勢，後市發展樂觀，明年上半年甚至有機會超越今年，此時正逢「9月魔咒」，台股尚在低檔盤旋，是加碼市值型ETF的絕佳時機。

不過元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)，一張動輒六位數，國泰台灣領袖50(00922)兩萬元能入手，週五(9/27)最高一度來到為22.35元，2023年3月上市以來至今的報酬率高達52.85%，贏過加權指數的48.71%，波動率也小於大盤，投資人不用擔心價格波動睡不著，可謂是一匹低調的黑馬。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，國內碳權交易將在10/2起跑，除了跟上產業趨勢，也看準環境保護的重要性，國泰00922選股邏輯以「市值為主、低碳為輔」，跟加權指數相比，傳產比例更低，偏重於金融、科技權重，未來碳權交易上路，環保議題勢必影響企業營收，00922在這部分會較有優勢。

00922有4大特點

小資理財教主Dr. Selena 楊倩琳博士在5月時曾在臉書分享，從去年00922在15元募集時，就一直持有，當初也是看上00922有4大特點：

1.00922 是以 MSCI 台灣指數成分股為母體選樣範圍，挑出台股前50檔市值大、流動性佳、獲利穩定的企業

2.具ESG投資優勢：重視「低碳轉型分數」成為選股條件

3.價格親民：相較老牌的0050，00922股價1張只要2萬元，輕鬆好入手

4.成分股橫跨科技、金融、傳產等多重產業， 有利於分散投資風險，00922成分股都是具成長性的龍頭企業。

ETF分散風險「永遠留下最強企業」

知名理財達人怪老子過去曾以出國買東西的概念來解釋為何市值型ETF是自己偏好的投資標的。「有一次，我跟當時公司的經理一起出去買東西，但我對那些品牌不熟，不知道哪個比較好，那位經理就跟我說『你不知道要挑哪個品牌的話，就挑貴的吧』。」

怪老子將此觀念運用到投資市場上，認為1家公司的市值越高等於價值愈高，有較大的機會可以賺到更多的錢，就以台灣企業來說，護國神山台積電在2022年賺進破兆元，幾乎可說是富可敵國，就是一個很好的案例。他延伸分析，市值型ETF會幫投資人選出台灣市值最高、最有競爭力的企業，像是0050、006208、00922這3檔ETF，都是值得長期投資的標的。

本文授權自今周刊，原文見此

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