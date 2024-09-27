34歲催生寵愛之名面膜 意外成「大S」愛牌、打入LVMH旗下美妝！吳蓓薇：我不想當沒名字的人

【撰文/彭蕙珍】

因不想再當個沒有名字的人，吳蓓薇在34歲那年決定創業。多年跑美妝線的經驗，她對新科技及產品的敏銳度極高。2002年底將醫療用的「生物纖維」做成面膜，在醫美診所上架，知名藝人大S使用後在書中推薦，「寵愛之名」面膜因此走紅。 學生時代曾當過模特兒，高眺、纖細，長相亮眼的她，職場及創業之路看似一路順遂，不過，吳蓓薇卻不這麼認為，她苦笑道：「一把辛酸淚也不知道從何說起。」 幸而她是個不害怕面對壓力的人，「我喜歡挑戰、也很會轉化壓力。」 尤其疫情時遇到極大的挑戰，觀光客不來，實體通路沒買氣，花2年時間才發現勢必得轉型，現在努力耕耘網路通路，並培養團隊。

「當我摔了一跤，會想著如何站起來、跑得更快，或是跑出另外一條路，我會將它轉化為養份。」

「也有可能努力了之後，沒辦法克服或衝刺下去，我也不需要把它當成挫折或挫敗，它會變成我人生的經歷。」

18歲進入媒體 深入了解美妝產品

吳蓓薇18歲就從台南來台北求學，並進入媒體工作，22歲創辦《茉莉》雜誌，之後在《費加洛》、《美麗佳人》雜誌擔任國際中文版美容總監。

美麗又認真的她，對採訪的美妝產品成份、通路，都會深入了解。一回到歐洲出差，看到藥妝品牌，「講究成份的有效和安全、沒有太多添加物、不請明星代言、也沒有過多包裝。」

「有一天如果我必須自掏腰包買產品，我會怎麼選擇？」她心想：「我絕對只會買藥妝品牌。」

發掘生物纖維材質 做成美白面膜

「在雜誌工作到30多歲，做了10多年，我對工作有一點疲乏，慢慢有一些自我反思，我想要主控一些事情，讓我在潛意識中走向創業這條路。」

找到生物纖維材質時，她立刻知道這項產品有獨特性。突發奇想，能否將醫院用在燒燙傷病人皮膚的布料，作成面膜？又因亞洲人愛美白，推出市場獨有的美白面膜。

時間回到2002年，當時面膜市場正在起步，面膜仍以不織布等材質為主，一片面膜百元已是頂級。吳蓓薇卻勇敢推出一片399元、最頂級的生物纖維面膜。

「我將預算投資在精華液成份，用國際藥廠專利配方，而且自己進口，才敢賣到這個價錢。」她說自己是在直覺中做出市場差異。

大S出書推薦 寵愛之名走紅

「寵愛之名」面膜上市，以醫美診所、醫院等專業通路為主，並在官網銷售。當時品牌沒知名度，一天頂多賣出2盒、5盒，最多時只有7~8盒。

就在大S《美容大王》出書推薦後，銷量暴衝，「一天100盒、200盒，到500盒，跳得很快，根本是供不應求。」

「她很紅，而且有一群姐妹淘會跟著用。」大S對寵愛之名面膜的喜愛一直持續，「2018年她在中國實境秀節目《幸福三重奏》，拿我們的產品送給蔣勤勤，這是很大的曝光。」

她說：「我有先行者的優勢，我是全球第一個將生物纖維轉到美容界、做成面膜的人，這是我靈感，以及過去的編輯經驗，和不斷開發、堅持的意念。」

和頂級美妝通路合作 營收破20億

寵愛之名的發展一路順遂，2009年3月進駐LVMH集團旗下的頂級美妝通路Sephora（絲芙蘭），也是台灣唯一進駐Sephora的品牌。

「和Sephora合作是第2個幸運的地方。」跟著Sephora到泰國、澳洲、印度、馬來西亞、新加坡等國。和康是美、屈臣氏等通路合作的步伐也沒停止。2014年公司營收突破20億。

寵愛之名最旺的時候在16個國家銷售，2016年推出副牌「寵愛女孩」，在東南亞、機上雜誌，如：虎航、亞航、華航等銷售，並設有通路。

學習商業知識 喜歡念書

有明星商品、得到名人加持，對她是很好的事業起步。但並不是全部。她表示，踏入商業領域的挑戰很多，尤其她念大傳系，對商業運作不是那麼了解，「進銷存、會計帳都是很大的挑戰。」

在拓展通路的過程中，更是遇到許多困難，包括假意洽談合作，其實想要模仿產品的廠商；也曾遇到通路抵制等，這是她口中的「坎坷」。

「我是一個很喜歡念書的人，遇到困難，我會跳脫困難本身、去外界找答案。」她不停地進修、上課，疫情期間念完政大EMBA、取得學位後，再赴台大深造。

疫情銷售受挫 台灣經營網路

創業的挑戰很多，就在品牌達到一個高峰時，疫情來攪局。吳蓓薇坦言：「疫情時，銷售受到很大的挑戰。」寵愛之名在台灣以實體通路為主，「那時沒有人逛街，有些國際品牌馬上降價，在2020年我堅持不降價，因為頂級品牌不能亂打折。」

「過去公司發展很很好，累積盈餘很多，雖然銷售在萎縮，但我覺得沒問題，我可以撐；到了2021年還是覺得我可以撐，因為也才2年，2023年就出現庫存。」

她說明：「公司從來沒有庫存，從創業到現在都是供不應求，我從來沒有促銷過。」此時，她不得不反省自己做錯了決策，而且勢必得在1~2年內轉型。

▲吳蓓薇發現公司必須要轉型。今周刊提供

「我不能一直依賴通路，要到網路經營，但這比較困難，網路是比價錢，加上我們的消費者大多不習慣在網路上買產品。」

現在，公司業績仍較疫情前衰退2~3成，海外業績已經回到疫情前，台灣市場因網路耕耘得不夠，仍待努力。對於未來，她表示，會持續培養核心幹部，讓年輕人有更多發揮的機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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