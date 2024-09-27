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亞太總部！「建築女王」打造中環新地標The Henderson 外形如洋紫荊含苞待放

聯合新聞網／ 今周刊
▲佳士得亞太總部正式進駐中環新地標 The Henderson（中）。今周刊提供
▲佳士得亞太總部正式進駐中環新地標 The Henderson（中）。今周刊提供

佳士得亞太總部正式進駐中環新地標 The Henderson，周五（9/20）舉辦開幕儀式。佳士得行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）表示，佳士得亞太總部正式與佳士得在美國紐約洛克菲勒大廈、英國倫敦國王街、法國巴黎馬提尼翁大道的總部採取相同的營運模式。

The Henderson由國際知名的札哈哈蒂建築事物所（Zaha Hadid Architects）設計，佳士得亞太總部進駐其中的6至9樓，佔地5萬平方英尺，室內由國際知名的設計工作室COLLECTIVE STUDIO設計，6、7樓為展覽空間，8樓有圖書館及客戶專屬空間、9樓為辦公區域。

佳士得亞太區總裁龐智鋒強調，亞太總部將常設拍場及藝廊，未來將不再到香港會展中心舉行春拍及秋拍，這也代表佳士得增強亞太地區的投資。

The Henderson普立茲克建築大師札哈哈蒂設計

The Henderson位於中環美利道，大樓命名於「恒基兆業」的英文名稱。2017年香港政府為這棟建築進行招標，5月恆地取得這塊土地後，決定興建甲級商廈。

The Henderson緊鄰遮打花園、中銀大廈、美國銀行中心，是中環心臟地帶。

2018年5月恆地宣佈，由「建築女王」、普立茲克建築大師札哈哈蒂（Zaha Hadid）設計新大樓，其後宣布新商廈將命名為The Henderson，希望能打造大樓為國際矚目的「地標中的地標」。

The Henderson的外形設計相當特別，採用弧形曲線設計，並以洋紫荊含苞待放的形態為設計靈感，又被形容為「被捆綁起來的金屬氣球」。

據了解，建築成本高達4億美元（逾120億台幣），大廈22樓設有可以慢跑的空中花園，但不對外開放，頂樓設計玻璃天幕大型宴會廳，可以舉辦公司活動及婚宴。

一年365天都能舉辦活動

札哈哈蒂在台灣頗為知名，她唯一的公共建築設計，也是生前遺作「淡江大橋」即將於明年通車。預料「淡江大橋」落成後，將成為國際級重要地標。

佳士得亞太總部原位於中環歷山大廈，正式進駐The Henderson後，空間更為寬敞。同時，不用再租借香港會展中心舉辦春、秋兩季拍賣，一年365天都可以舉辦活動，也可租借場地。

為了此次的開幕，9月26至27日將舉行梵谷、莫內、趙無極、常玉等大師作品拍賣。9月28日「手錶界的奧斯卡」之稱的「蘇黎世手錶預展」，以及10月「杜拜手錶周」將在此舉行，。

同時，佳士得也會不定期舉辦各式展覽，像是開幕期間推出香港名人及藏家區百齡（1928-2019）的中國名瓷展、部分珍品將會上拍。

提供「一站式服務」　實踐永續

據了解，佳士得承租The Henderson合約，為期10年，對於承租空間的效益，龐智鋒表示，租金與佳士得每年春、秋兩拍，承租會展中心相當。有了自己的空間後，可省下不少佈展費用。另外，每次展覽後，背板等物品都會丟棄，有了自己的空間就能實踐永續。

他強調，現在還能提供「一站式服務」，拍賣廳、展覽藝廊、8樓客戶專屬空間、辦公室分屬不同樓層，和倫敦、紐約、巴黎等總部有相同營運模式，當藏家來到佳士得，有任何問題，都可以立即請教專家。

至於疫情這幾年拍賣市場下滑，他仍然相當看好2024年下半年及2025年的拍賣市場。

▲佳士得亞太區總裁龐智鋒。今周刊提供
▲佳士得亞太區總裁龐智鋒。今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此

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