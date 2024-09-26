打好「政治」這場仗 台積宿敵三星每年遊說支出達2億！哪些做法台廠可以借鏡？

文．劉煥彥

從台積電、三星及英特爾等全球主要半導體大廠近四年的新聞曝光，可以清楚看出，半導體產業早就不是業界自己關起門來說了算，而是與國際關係、地緣政治及各國政府的牽扯愈來愈深。 隨著美國政府的手伸得愈來愈深，與具備主場優勢的英特爾不同的是，身為外國廠商的台積電及三星，都需要在美國打好「政治」這場仗，特別是在首都華盛頓。 對於以代工為主、不習慣直接經營品牌或面對終端市場的台廠來說，「政治作戰」實在是一門陌生的學問。 南韓三星集團由於有電視、手機等終端產品，北美更是重點營收市場，很早就開始投入在華府的政治遊說，經營各家智庫、國會兩黨及行政部門的關係，2023年政治遊說支出更達到破天荒的630萬美元（約合2億台幣）。 三星或許在半導體先進製程的水準不如台積電，但在美國「搞政治」似乎更有經驗。同樣是身陷地緣政治變數的亞洲半導體大廠，三星有什麼地方值得台灣借鏡？

三星在美政治遊說 2016年164萬美元 → 2023年630萬美元

根據華府智庫Center for Responsive Politics統計，以及美國媒體綜合國會參眾兩院的申報紀錄，三星在美國的遊說支出，在2016年川普總統上台後激增，從該年的164萬美元，飆升超過100%至2017年的350萬美元，2018年進一步攀升至385萬美元。

到了拜登政府時期，2021年還不到400萬美元，2022年大增至579萬，2023年更飆升至630萬美元新高。

不只如此，2024上半年，三星集團在美國的政治遊說支出就有354萬美元（約合1.1億元台幣），這幾乎與2020全年金額不分軒輊。

三星集團在華府的政治遊說人手，也從川普政府時期的30人上下，在拜登政府時期倍增至60人以上。

有趣的是，如果看三星集團在美國做政治遊說的三家事業體，也就是三星電子（美國）、三星半導體及三星SDI（美國），三星電子以282萬美元居冠，遠高於三星半導體的43萬美元。

換句話說，三星的政治遊說重點，並非在半導體事業，而是經營電視、手機等終端產品的三星電子。

三星直接網羅前五角大廈高官、在國會附近設展示中心

三星電子在美國不僅投入鉅資做政治遊說，還使出另外兩招，強化與美國政界及商界的連結。

2017年4月，三星電子延攬在2月底才從美國國防部資訊長（CIO）一職卸任的Terry Halvorsen，擔任該公司IT與行動通信事業的執行副總裁，負責B2B產品的企業市場策略，並協助三星處理在華府的政府關係及國會事務。

三星另一個高招，是在2018年10月在華盛頓成立全新的產品展示中心，距離國會山莊不到1公里，主打三星各種政府解決方案的商品，並且藉此加強與國會兩黨議員的聯繫。

楊應超：三星招募美籍韓國人，送南韓訓練五年再派回美國，值得台積電借鏡

熟悉美國科技業生態的科克蘭資本董事長楊應超，則有另一個近距離觀察。

楊應超13日出席中華民國國際關係學會與TVBS合辦的「美國新政府的半導體戰略為何」座談會，在回答媒體提問時指出，三星集團為了打好與美國社會的溝通基礎，在美國招募當地出生的韓國人（ABK，America-born Korean），先送回首爾訓練五年，讓他們了解韓國的文化、語言、社會及企業等面向。

「這些人bi-lingual、bi-culture（雙語、雙文化背景），去美國就很適合，可以很容易跟官員、同事，跟遊說圈（lobby）打成一片，這是它厲害的地方。」

「台積電是科技背景，對技術很厲害，可能對外交、地緣政治就沒那麼熟，就比較吃虧一點，但他們現在知道了。還是要給台積電一些掌聲，它現在改進很多，不過還是要跟三星學習。」

楊應超也舉例說明，像政府關係做得超強的英特爾，花300萬美元的遊說支出，最後拿到（晶片法案補貼）30億美元，等於是1000倍的投資報酬，「這是多好的投資！」

他認為，台積電正在變成一家國際企業，地緣政治又那麼重要，又需要持續跟美國政府談判，因此需要更重視政治遊說這一塊。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「台積電在竹科是老大，在鳳凰城並不是」 為何有專家認為，台灣不能對美國有求必應，而應該要互惠？

「與其把錢砸在自建晶圓廠，不如找台積電合作」！他舌戰歐盟高層成ESMC推手，揭密德國廠計畫幕後

台積電落腳德國，點燃捷克、波蘭半導體夢想！兩國均派次長級官員赴SEMICON宣傳 中東歐有機會成台灣半導體供應鏈重鎮？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】