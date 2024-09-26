台灣大砸39.7億入股資服龍頭！精誠上半年營收創高 為何大股東黃家甘心退居二線？

文．譚偉晟

台灣電信三雄之一的台灣大哥大，多年發展以個人用戶為重心，日前選擇入股精誠資訊。 台灣大看中精誠手上龐大的企業客戶群，精誠大股東黃家則想為精誠找到「良人」，安心退居二線。

一筆39.7億元的交易，讓電信三雄之一的台灣大哥大（以下稱台灣大），揭開與台灣資訊服務業龍頭精誠資訊，深度合作的序章。買賣完成後，台灣大將以11.86％的持股，成為精誠重要的「策略夥伴」。

從台灣大的角度看，這次結盟的目標效益顯而易見：引進精誠的技術、產品、人才，甚至客戶，在企業用戶市場插旗。

自2019年到2023年，台灣大5年間的營收成長了47.4％，同期毛利率卻下滑超過7個百分點。毛利下滑的遠因，是電信市場經歷2018年的低價競爭，再加上電信三雄的競爭格局確立，傳統個人電信市場成長陷入停滯。

落後兩大對手 須謀精進之策

在這樣的大環境下，電信業者若想強化獲利能力，除了持續以加值服務，提升個人用戶資費貢獻外，更要積極耕耘企業客戶這個成長空間更大的客群，但台灣大在電信三雄的新戰場上，腳步相對落後。

對企業客戶的布局程度，直接反映在財報數字上，相較於中華電信企業客戶營收約730億元、占比已達32.7％，而遠傳企業客戶營收也逾200億元、約23％，且兩家公司毛利率都在30％以上；反觀台灣大哥大，由於尚無顯著營收貢獻，仍未揭露企業客戶營收占比。

企業客戶市場正進入高速成長階段，同時間雲端應用、資安提升的需求，有了更多應用與電信網路的整合。

「疫情之後，遠距工作需求一直增加，導致資安需要強化。」敦陽科技新事業暨資訊規劃處副總經理林智強說明，企業對於資安的需求，是當前資服產業重要的成長動能。

精誠今年上半年營收以190.95億元，寫下同期新高，背後就是資安需求的貢獻顯著。「精誠近幾年在資安市場的競爭力，增加很多。」中華電信子公司、中華資安國際專案管理部協理楊崇義說。

對台灣大來說，透過投資精誠，一口氣補足以往不曾下過苦工的企業客戶群、資安解決方案與服務能力，是最有效率的作法。

目前，精誠手握兆豐金控、中華開發金控、台灣半導體龍頭等指標企業客戶，服務類型橫跨金融與科技產業，並可望憑著業界龍頭地位，在既有基礎上持續擴大企業客戶市場，這都是台灣大不容易在短期複製的成績。卻也是台灣大透過與精誠合作後，有機會切入的眾多客戶。

這場交易更令人好奇的，反倒是本業成長穩定、似乎不缺外援的精誠，為何選擇以賣股形式攜手台灣大？為擴大投資做準備，是最直接理由。

夥伴加大投資 黃家退居二線

「AI算力的提供，最終還是要靠IDC（網路資料中心）機房。」林智強解釋，從IDC到傳輸網路，都需要電信業者的參與，「電信為特許行業，而且IDC的投資，對於資服業者來說，算是很大。」年營收達精誠四倍以上的台灣大，有更多籌碼，挹注精誠未來投入AI服務。

只是，雙方合作的短期挑戰已然浮現。台灣IDC龍頭、是方電訊總經理劉耀元觀察，台灣大的IDC機房目前仍以雲端應用為主，還無法提供AI算力使用；他指出，「企業客戶選用的IDC，還是中華電信比較多。」台灣大接手精誠，就要立刻面對現有機房不夠符合精誠需求、必須加大投資的現況。

另方面，市場一直傳言精誠大股東、創辦人黃宗仁家族計畫淡出，因而引進台灣大，並收購精璞投資、漢茂投資展業兩家精誠子公司持股，除了能避免大股東退場時，大量股票在公開市場交易，可能導致股價激烈波動，也能讓精誠獲得關係緊密的電信事業夥伴，布局企業AI市場。

然而，買進11.86％股份的台灣大，雖然成為精誠最大單一法人股東，但能直接控制的股權，仍不及黃宗仁個人，以及其旗下三家投資公司卓銳、永威資本、卓威投資的合計持股12.4％，也就是說，台灣大短期內仍只是「合作夥伴」。

因此，業界多認為，雙方結盟目前只進行到第一階段，未來台灣大可望在黃家的「祝福」下，逐步提高精誠持股，甚至達到可以認列精誠收入至合併報表的25％門檻，以最大股東之姿主導經營。

精誠憑著引進台灣大資金，讓大股東得以逐漸退居二線，而台灣大則能透過精誠，花最少時間、獲得最難經營的企業客戶市場，也可順著精誠布局東南亞等海外市場的步調，朝著台灣大總座林之晨口中、成為「區域型的科技電信集團」的目標前進。

兩者的結盟與各取所需，將成為電信企業客戶市場，一股不可忽視的新勢力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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