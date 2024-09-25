降息循環啟動 資金由股轉債…台股Q4沒戲唱？22檔價值投資股出列

【撰文‧唐祖貽】

美國聯準會正式啟動降息循環，第四季包括台股的全球股市何去何從？兩位投資專家從多個面向分析行情變化，並提供對應的策略與值得布局的標的。

即將進入第四季，在美國科技股大幅修正、失業率攀升、景氣有下滑疑慮的環境下，聯準會（Fed）正式啟動了降息循環⋯⋯多空因素並陳，接下來股、債市的走勢如何？會有什麼影響？

第一金投顧董事長陳奕光、專職投資人股市隱者（謝天健）從多個面向分析，一致認為第四季全球股市與台股指數空間雖不大，「卻是發掘並布局『價值股』的好時機」，可說風險與機會並存。

降息循環有「股轉債」效應

今年指數恐難突破7月高點

股市隱者指出，1980年以來，美國聯準會的四次重要降息，共同特色是降息啟動的3至6個月，股市都呈現回檔，但長線都是往上，「這次應該也不會例外。」

其次，曾任海外基金經理人的股市隱者以過往的工作經驗指出，當降息循環正式啟動，全球重要的法人機構、主權基金、退休基金、壽險公司等，多會出現「減碼股市、加碼債市」的「股轉債」反應，股市資金動能勢必受影響。此外，美國總統大選在即，選情尚未明朗前，仍有高度不確定性，大部位資金也不會在此時押寶股市。

再看正紅的AI，雖然需求暢旺，輝達財報依然亮麗，但最新的財務預測卻僅略高於市場預期，顯示AI發展已進入成長爆發力逐漸減弱的深水區；加上新款晶片延後上市，第四季的AI族群業績穩定有餘，但不易出現大幅成長。

另外，兩位專家都表示，中國景氣低迷、通縮狀況未好轉，會影響第四季包括消費電子產品與原物料的需求。例如，蘋果與華為近期發表新款手機，聲勢很大，銷售卻平平。依據天風國際證券分析師郭明錤的估算，iPhone 16系列首周預購銷量僅有3700萬支，相較去年iPhone 15的首周銷售下降了12.7％。陳奕光開玩笑說，新款iPhone最大的利多就是「沒漲價，且比華為新機便宜」，原先市場寄望甚高的AI功能卻不到令人驚豔的程度，因此蘋概股第四季業績恐怕只能與去年持平。

綜合以上分析，兩位專家對第四季行情的規畫都是「先蹲後跳」，以11月初美國大選為分界；選前股市仍處於區間整理，「台股上檔2萬3千點的壓力不小，但下方2萬1千點的支撐也頗強。」選後到年底可望出現一波不確定因素消失後的反彈，「不過今年指數恐難再突破7月的高點。」

中國將拉貨筆電及手機高階晶片

中概IC設計股受惠

不過，兩位專家對明年的展望都頗為樂觀，陳奕光認為走勢是逐季往上，股市隱者則認為第二季、最晚下半年就可重返多頭、再創新高。因此，第四季的整理，其實是提供了下一波多頭的布局機會。

陳奕光表示，AI PC／NB應是下一波引領AI成長的主要動能。他注意到近期美國貿易代表署（USTR）已敲定多項對中國產品提高關稅的措施，包括對電動車徵收100％、太陽能電池徵收50％稅率、對車用鋰電池與零組件徵收25％稅率；此外，「用於其他如筆電及手機等產品的電池、零組件，也將於明年元月起徵收25％稅率。」

陳奕光研判，儘管這次僅調高筆電與手機中的鋰電池與零組件關稅，並未列入高階晶片，但中國勢必會預先因應，加上在AI PC／NB風潮下，未來高階晶片絕對是主戰場，所以中國很可能順勢拉升高階晶片庫存，「若明年大舉拉貨，現在就得下訂單。」這對於從現在至明年中國市場占營收比重較高的「中概IC設計股」，業績將有不小助益。

其中，陳奕光點名聯發科、信驊與世芯—KY等高獲利的績優股，現階段即是可考慮伺機布局的對象；至於其他較投機的公司，則應注意風險、謹慎投資。另外，威盛今年上半年財報中的合約負債金額大幅攀升，「這是未來營收大幅成長的徵兆。」值得留意。

筆電與手機的晶片拉貨潮，結合了AI PC／NB的發展，很可能明年一併發酵，因此陳奕光認為中概IC設計之外，國內相關的品牌廠、代工廠，明年都可能受惠，現階段是布局的好時機。

至於原物料、尤其是塑化原料，由於中國產能大舉開出，供過於求的情況難以扭轉，長線展望雖不佳，但第四季進入傳統旺季，台塑四寶跌無可跌下，也可能出現一波「無基之彈」，建議以搶反彈的心態短線持有。

以價值投資為主的股市隱者，在其新書《投資的底氣》中提出「三年賺一倍的致富公式」：選擇低基期且基本面好轉的公司，長期持有，就可達到投資目標。基本面好轉的標準，是統計多家法人報告，找出預期未來每股稅後純益（EPS）會成長的公司。

IP、砷化鎵、自行車

基期低且基本面好轉

股市隱者指出，這個作法適合穩健型的投資人，目前符合以上條件的族群，首推IP（矽智財）。他指出，IP在AI時代的重要性不言可喻，且確實有不少公司明年獲利預期都將比今年好，但股價卻已大幅修正、落到相對合理區間，「有閒錢、有耐心的投資人可開始布局。」

砷化鎵與自行車是他看好的另兩個次產業，都具備長線基期偏低、今年營運開始翻升的特色。例如宏捷科今年以來每個月的累計營收年增率都在三位數以上，第四季起，非蘋陣營如三星、小米陸續發表新款手機，砷化鎵族群仍有機會維持成長動能。

至於自行車，也是在美中歐等地庫存降至正常水位後，第二季開始出現拉貨動能；其中，美利達累計營收年增率近期已領先翻正，透露出產業景氣好轉的重要訊號，也是他長線看好的族群。

較積極的投資人，股市隱者認為可以挑選目前的熱門題材，如半導體設備、矽光子／CPO（共同封裝光學元件技術）、水冷散熱、機器人等，中短線持有。至於保守型的投資人，他從美國聯準會甫公布的利率點陣圖來看，現在到明年底至少還有降息六碼的空間（今年兩碼、明年四碼），所以長天期的公債ETF仍可續抱、甚至逢低買進。

此外，他看好日圓長期升值的趨勢，建議直接投資日股中的績優股或相關ETF、甚至單純持有日圓，都會有不錯的收益，「我目前就持有一些日圓部位，伺機加碼中。」

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