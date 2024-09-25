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進軍中國30年「科技巨頭」砍近半數員工！補償方案曝一票人羨慕…裁員早有預兆？

聯合新聞網／ 今周刊
總部位於加州聖荷西的網路設備巨頭思科（Cisco）近日開始在中國區裁員，預計300名員工將失業。路透
總部位於加州聖荷西的網路設備巨頭思科（Cisco）近日開始在中國區裁員，預計300名員工將失業。路透

文．翁申霖整理

美國通訊巨擘思科（Cisco）今年2月就宣布裁員消息，計畫在全球裁員5%，作為全公司重組的一部分；今年8月又再度傳出裁員消息，如今已率先在中國開始展開執行，目前近300人已接獲通知。據了解，多位被裁員工證實這個傳聞，有匿名員工透露，思科提供的裁員補償十分「人性化」，賠償方案曝光讓不少人大嘆，「為何自己總遇不到這麼好的公司。」

回溯今年2月，思科（Cisco）宣布全球裁員5%，人數將近4000人，此舉是因應全公司重組，並將業務重點轉向人工智慧等「關鍵優先領域」。

時間來到今年8月，思科宣布再次啟動全球裁員，預計將裁減5600名員工，約佔員工總數7%；這次在中國裁員，就是屬於全球裁員計畫的一環。

思科裁員兩種賠償方案

◆接到通知後直接離職，「N+7」。

◆延遲兩個月，「N+5」。

「N」代表員工在公司工作的年數，每滿一年，公司會支付一個月工資作為補償。「+7」、「+5」通常指的是額外的固定月數補償。

針對思科的裁員補償方案，《鳳凰網》報導指出，不少員工都表示理解，認為「N+7」的賠償相對「人性化」，據一名思科上海前員工表示，許多長期服務於思科的員工在被裁員後，多是拿著賠償到處旅行或享受生活。

思科裁員的做法，不僅獲得諸多員工認可，許多中國網友也直言「外國老闆有良心」，以及「公司遵守勞動法規，不私下搞小動作，值得肯定。」更多人甚至感嘆，為何自己總遇不到這麼好的公司。不過，目前尚未被裁的大連分公司員工中，仍有人表示自己暫時安全，整體氛圍緊張不安。

思科裁員動作早有預兆？

據思科官網資訊顯示，在矽谷起家的思科於1994年進入中國市場，2010年宣佈成立大中華區，在中國擁有高達近4000名員工，於北京、上海、杭州、深圳、大連等16個城市設有分公司，從事銷售、客戶支援和服務、研發、業務流程運營和IT服務外包等工作，主要為中國、韓國、日本等國客戶提供技術咨詢服務。

思科這次大動作裁員，主要針對大連分公司旗下對日本、韓國客戶服務的項目部門，涉及正職員工近300人，多位被裁員工也證實這項傳聞。綜合中媒報導，有消息人士透露，剩餘員工也可能面臨後續裁員。

據了解，思科裁員動作似乎早有預兆，一位被裁員工指出，日、韓項目組被裁，今年在內部早有徵兆，「公司近兩個月來都沒有什麼活」，「內部有討論業務之後會先轉到日本，後續再轉到東南亞」等語。此外，思科也在今年稍早削減約4000個職位（2月第一次大規模裁員計畫），此次依照公司裁員7%的計畫，預估將有超過6300名員工會面臨失業。

消息人士指出，思科大連分公司正職員工共計約600至700人，其餘均為外包員工；若以上述裁員數字來看，此次大連分公司裁員已接近半數。

觀察思科今年2月首次大規模裁員計畫，公司指出，員工的遣散費和其他解僱福利，令思科損失總計近8億美元（約255億元新台幣）；這次裁員規模再更大，要付出多少資遣費目前仍是個未知數。

本文授權自今周刊，原文見此

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