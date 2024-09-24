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央行打房讓賣黃金的人變多？台銀黃金存摺刷2720元天價 他：必須擠更多自備款

聯合新聞網／ 今周刊
台銀黃金存摺今（23）日再刷新高，13：55分掛出每公克新台幣2721元新高價。圖／聯合報系資料照片
台銀黃金存摺今（23）日再刷新高，13：55分掛出每公克新台幣2721元新高價。圖／聯合報系資料照片

文．林依榕

台銀黃金存摺今（23）日再刷新高，13：55分掛出每公克新台幣2721元新高價，如果以去（2023）年10月初的價格花10萬元買進，換算下來不到1年已經賺超過4.3萬元；之所以金價飆漲，除了和聯準會降息有關，中東不斷升溫的緊張局勢，也增加了黃金的避險價值。

今（9/23）日銀樓黃金報價為每錢10540元創下歷史新高價，不僅如此，台銀黃金存摺也於13：55分掛出每公克新台幣2721元。

根據外媒指出，黃金價格飆漲不排除是受到聯準會（FED）降息、真主黨和以色列之間中東地緣政治升溫有關，因此加深了黃金的避險需求，導致有更多上漲空間。

若以去年10月6日每公克1898元相比，目前漲幅已經高達4成，當初如果以10萬元買進52克黃金，不到1年已經賺超過4.3萬元。

TVBS報導，北市銀樓公會副理事長石文信接受採訪時表示，最近賣舊金的民眾比以往多了1～2成，或許也是跟近期央行祭出房市管制，也讓不少民眾必須籌出更多的自備款，或者拋售黃金變現有關，因為怎麼賣都會獲利，但買進的人並沒有因此減少，差別在於重量以及買多少而已。

而台銀內部引用美國銀行(Bank of America)報告，指出金價近期已來到每盎司2600美元高檔區間，預期寬鬆週期將推動金價在2025年達到每盎司3000美元。

如果投資人想購買黃金，建議跟隨央行腳步，台銀分析師指出，黃金現已成為全球第二大儲備資產，且在各類資產中與股票的相關性最低。

但也有分析師持不同看法，認為今年以來黃金已經上漲27%，是繼2010年以來最大的年度漲幅，黃金有可能出現回檔。

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本文授權自今周刊，原文見此

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