高通喊收購「I同學」震驚科技界！陸行之曝5大盤算 昔日CPU霸主還有救嗎？

【撰文/翁申霖整理】

外媒報導，高通（Qualcomm）有意買下競爭對手英特爾（Intel），並已提出收購方案，這起消息得到《CNBC》證實，為科技界投下一顆震撼彈。不過，知名半導體分析師陸行之卻直呼「不合理」，他認為英特爾確實有極高的IP價值，但高通認為自己有辦法接手燙手山芋變成IDM嗎？

有消息人士向《華爾街日報》透露，高通有意收購仍在泥淖中掙扎的英特爾，並已向英特爾提出收購方案。美媒《CNBC》也證實這項傳聞，不過，目前尚不清楚雙方是否已經開始洽談，對於高通開出的條件也是一大謎團。

倘若這一收購案敲定，《華爾街日報》指出，這將會是科技業近年來規模最大、影響最深遠的交易之一。據悉，目前英特爾市值為931.91億美元，高通市值則來到1881.77億美元。

陸行之：高通能接下燙手山芋？

針對這起震驚科技界的收購計畫，知名半導體分析師陸行之表示，「華爾街日報說高通要買整個I同學，還真沒看過一個公司高價請個管理者把自己搞爛，再溢市場底價賣掉的。」

陸行之認為英特爾確實有極高的IP價值，但也提出5個疑惑之處：

◆高通認為自己有辦法接手及管理燙手山芋變成IDM（垂直整合製造商/整合元件製造，Integrated device manufacturer）嗎？

◆接手後再分拆賣掉晶圓製造部門？

◆英特爾這歷史悠久及偉大的名字要消聲匿跡了嗎？

◆高通為何不買下英特爾不想要的部門，例如Mobileye、Altera、Network and Edge Group？

◆高通是否認為反正英特爾市值不到1000億美元，很便宜，全部買來管理一下，打扮包裝好後，可以再把不要的部門高價分拆出售？

話鋒一轉，陸行之表示，高通管理層確實比英特爾強很多，是少數能擺脫台積電全面掌控的晶片設計公司，是少數能讓蘋果內部晶片設計踢到鐵板的公司，也是少數能從手機跨足PC晶片的公司；同時，是少數不被聯發科turnkey跨足而殲滅的公司，高通是少數被同業、客戶、中國政府聯合對付，但仍收高額高通稅的公司。

昔日CPU霸主今難翻身

英特爾還有救嗎？

曾經的CPU霸主英特爾，如今面臨危及存亡之秋，《今周刊》報導，如果時光倒流回十年前，大概沒人能想像到這般情境。

近幾年負面消息愈演愈烈，處理器缺貨與遞延輪番上陣、晶圓代工業務虧損持續擴大，股價更已跌到10年來最低點；英特爾花了10年的時間，從山巔滾到半山腰，全市場最想知道的事，莫過於「它還有救嗎？」

英特爾想生存下去，究竟該怎麼做？宏碁集團創辦人施振榮向《今周刊》表示，英特爾的勝利方程式已經是過去式了，「我的感覺是，如果英特爾的設計與製造完全拆開，設計還有機會，只是很難重返榮耀，因為它沒有掌握到手機處理器市場，PC則有超微與高通進來。」

在伺服器的中央處理器部分，英特爾市占率被超微侵蝕，而AI伺服器圖形處理器（GPU）是輝達領先，英特爾能掌握到的市場，已經不到它在PC全盛時期的1/3。

施振榮認為，如果製造完全獨立，就會像超微分拆出來的晶圓製造廠格羅方德（GlobalFoundries）一樣，比較辛苦。他提及英特爾還有一個可能性，可以把x86架構、專利、軟體生態系等，建構成像安謀一樣的生態圈，做出新應用，授權給大家使用、替別人生產。犧牲才是占便宜、放長線才能釣大魚。

清華大學半導體研究學院院長林本堅也向《今周刊》說明，英特爾很根本的問題是，客戶只有一、兩個，解決問題、提升良率的速度都快不起來。

他指出，英特爾想要站穩晶圓代工，需要有革命性的技術，像是量子晶片，並且把量產做到很成功，如果只是跟上競爭對手同樣的製程技術，英特爾又沒有更好的客戶關係，別人為什麼要用它？

不過，林本堅認為，英特爾是規模這麼大的公司，依他個人猜測，美國政府會出手，不管成本有多高，美國還是希望自己的國家有一家很好的晶圓大廠。

本文授權自今周刊，原文見此。

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