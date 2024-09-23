解讀Fed降息、美大選資產佈局策略！賀錦麗當選有利台灣半導體業？

【撰文/周靖璞】

台股近期因美國開始降息、美國總統大選等不確定因素，進入連續性盤整階段，投資人對於上半年AI科技股的樂觀情緒逐漸冷卻，轉往保守觀望態度，會像千禧年網路科技泡沫化嗎？淡江大學財務金融學系副教授段昌文博士表示：「市場確實太熱，但不至於泡沫化。」今年科技巨頭們的AI產品研發都有實質獲利，讓股價受激勵，短期內產生快速過熱現象，所以近期拉回，屬於正常均值回歸。

AI無泡沫化疑慮

長線仍有望突破新高

今年AI浪潮與2000年網路科技泡沫不同，當年投資人大量投資網際網絡公司，沒有實質產品獲利，後續聯準會升息，因大幅增加投資人成本而陸續拋售股票，才導致泡沫破裂。

段昌文指出，根據歷史數據發現，美股逢7-9月都是當年表現的相對低點，加上今年有總統大選、川普交易、降息循環，很多不確定性因素影響下，股市信心相對低迷。

美國降息後，對債券投資影響為何？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》

段昌文分析Google財報發現，資本支出相對去年成長了100%，AI雲端運算服務的獲利成長28%，佔總體營收約12%，證明目前AI服務仍處於初期研發階段，實際普及在終端系統的使用還要一段時間，長遠來看行情仍然看好。

至於投資人關心，台股有沒有機會複製上半年行情續創新高？段昌文樂觀看待，因每個國家通常都把股票指數作為GDP或是經濟成長率先行指標，依據蛛網理論，當GDP增長時，消費的能力增加，就會進場購買股票，進而抬升股價，隨股價上升資產也增加，成為一個「雞生蛋、蛋生雞」的循環。

大選不確定因素仍在

降息先衝擊大型科技股

隨聯準會正式宣布降息，許多投資人都在觀望行情是利多或利空，段昌文表示，根據歷史經驗，利率剛開始調降時，科技類股通常是首當其衝受影響，短期一個月內會有比較大的跌勢，第二個月開始才會反轉繼續上攻。中小型股會陸續產生輪動，呈現接棒科技巨頭態勢。

段昌文表示，今年降息後正巧碰上即將到來的總統大選，市場普遍認為候選人之一的川普（Donald Trump）對大型科技巨頭公司較不友善，而賀錦麗（Kamala Harris）則因為與矽谷關係較為密切，若當選對於台灣半導體產業發展較為有利。

由於目前民調呈現拉鋸，市場避險情緒持續發酵，黃金價格也跟著上升。段昌文認為，雖然不確定因素會在11月大選結果公布時消失，但因聯準會降息關係，美元定價的黃金仍有可能在高點，不會立即下跌。段昌文建議，若民眾希望投資風險較低的股票，可以鎖定一些價值股、中小型股進行布局。

美國降息後，對債券投資影響為何？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00687B、00679B...聯準會降息2碼，為何長天期美債大跌？一文看懂股債買賣的規則：達人教戰高勝率投資法

今周重磅》央行將祭第6波房市管制？楊金龍點3警訊露玄機！7家金控股超級股東會，股利、整併受矚目

央行祭第六波房市管制、不升息選擇「升準」收回熱錢！楊金龍又給意外，管制內容、何時開始一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】