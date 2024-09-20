常玉1個裸女1個億！近一世紀前《曲膝白色裸女》首現拍場…原來手這樣畫 有這背後涵義

【撰文/彭蕙珍】

常玉的裸女，再度現身拍場！為慶祝香港地標The Henderson舉辦的佳士得亞太區新總部開幕拍賣，佳士得香港推出常玉1930年珍罕畫作《曲膝白色裸女》。 常玉自1929年起創作裸女主題油畫作品，根據最新《常玉：生平與油畫全集》（第二冊），常玉畢生創作有記載的321幅作品當中，只有12幅油畫在1930年代及以前，以躺臥裸女為題材中只有2幅以極簡的黑白雙色構圖，而且完全以雕刻式的線條勾勒裸女形象。 《曲膝白色裸女》於1930年創作至今近一個世紀後首次現身拍場，估價3500萬（約1.4億台幣）至5500萬（2.25億台幣）港幣，再度驗證常玉的裸女一尊值1億。

1930年代，常玉在藝術創作和感情生活上都處於圓滿狀態，在法國巴黎待了將近10年，終於受到當時知名的藝術藏家及經紀人侯謝（Henri-Pierre Roché）的賞識和推崇。當時他剛與第一任和唯一的妻子哈蒙尼耶結婚。

這時期的常玉，受到侯謝的鼓勵，更自如的以油畫創作。《曲膝白色裸女》黑白雙色的裸女油畫，是常玉早期毛筆速寫的延伸。據悉，這件作品畫的正是他的妻子。

有素描感又有油畫 成常玉特色

常玉對黑色的運用，別具東西方文化融和元素，一方面是受到中國書畫「墨分五色」的傳統影響，同時也是常玉對攝影的喜愛，因此畫中有當時因可擕式照相機普及化而盛行的超現實主義攝影前衛審美角度和神秘感。

佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部主席張丁元表示，常玉和畢卡索很像，都用畫作展現線條的能力，「要如何在單一線條，又沒有陰影和顏色，能夠畫出裸女的遠、近，同時擁有素描感和油畫感，常玉將這兩個效果放在一起是最大的特色。」

《曲膝白色裸女》可以說是常玉早年對於線條及用色，極簡追求發揮至極的典範之作。

像詩一般，簡練的數條黑線便能描畫出如此迷人的豐腴，常玉就是個天才。—— 程壽康佳士得亞洲區主席

「宇宙大腿」象徵自由豁達 手有情色隱喻

目前，常玉拍賣前3名拍賣紀錄中，2幅都是裸女為題材，其中包括同樣出自德福斯私人典藏、去年11月在佳士得香港秋拍中以187,375,000港幣（約7.68億台幣）成交的《花毯上的側臥祼女》。

張丁元指出，1930年代常玉筆下的裸女，以東方文人擅長的隱喻抒發他對於女性身體的傾慕之情。因此，可以看見常玉畫裸女時，側重於四肢的描繪。

《曲膝白色裸女》再次出現常玉裸女中經典的「宇宙大腿」，捕捉當時西方女性的自由豁達。描繪成如佛手果般的手部，能隱約地探源到中國傳統宮廷畫的符號象徵—佛手果，除了是中國宮廷裡的聞果，也有情色隱喻。

原侯謝收藏 展覽資歷豐富

《曲膝白色裸女》最早源自常玉1920年代末至1930年代初重要藝術經理人侯謝收藏，畫背保留侯謝庫存標籤（編號69）。其後，經過希耶戴之手，進入常玉最重要的歐洲藏家德福斯（Dreyfus）的私人典藏，再由現藏家珍藏至今。

本作的展覽經歷豐富，包括曾於2001年在台北歷史博物館大型回顧展《鄉關何處——常玉的繪畫藝術》中展出：2004～2005年在巴塞隆納米羅基金會舉辦的《女性——現代主義之蛻變》群展中，與畢卡索、胡安·米羅、亨利·馬蒂斯、草間彌生等戰後現當代大師同時展出。

本作品於9月26日佳士得香港舉行的《二十及二十一世紀晚間拍賣》登場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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