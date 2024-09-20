台積電落腳德國 點燃捷克、波蘭半導體夢想！中東歐有機會成台灣半導體供應鏈重鎮？

【撰文/劉煥彥】

國內半導體產業每年最重要展會SEMICON Taiwan 2024（國際半導體展）上周在台北南港展覽館熱鬧登場，在矽光子、扇出型面板級封裝（FOPLP）新技術探討之外，另一個特點就是在地緣政治背景、各國推動半導體自主化，以及台灣在全球半導體產業動見觀瞻等因素下，國家館數量從去年的10個增加至12個。 值得注意的是，隨著台積電德國德勒斯登晶圓廠於8月20日舉行動土典禮，鄰近德勒斯登的捷克及波蘭，都想要藉由台積電落腳德國的地利之便，不僅吸引更多台灣半導體供應鏈投資、尋求與台灣產學界的合作機會，更希望趁此振興本國的半導體產業。 波蘭及捷克今年都是第二次設立國家館，捷克國家館的參展廠商從去年六家增至九家，而且兩國都派出次長級官員親自來台，顯示中東歐國家對於台積電在德勒斯登設廠的重視，不是只有德國，潛在外溢效果早就引起捷克及波蘭等其他國家的高度興趣。 若考量東歐國家的地理距離、成本優勢，以及既有供應鏈，5~10年後有沒有可能成為台灣半導體供應鏈前進歐洲的重鎮？

台積去德勒斯登+安森美600億台幣建廠 捷克盼吸引台灣半導體供應鏈落腳

過去兩年已經多次率團訪台的捷克工業暨貿易部總司長Petr Očko，上周三（4日）在南港展覽館一館SEMICON會場，為捷克國家館揭幕剪綵。他接受《今周刊》訪問時表示，捷克的半導體歷史從1950年代就開始了，如今已有相當程度的半導體生態系，而且捷克每個月生產的半導體比「歐洲矽谷」德國薩克森邦還要多，這意味捷克是有優質人才的。

其次，捷克的半導體產業有各級政府的支持，而且捷克在IC設計有相當實力，在IC製造及設備的部分環節已經有在地業者。

在應用面，由於捷克有歐洲競爭力的汽車工業，因此在車用半導體的發展非常蓬勃。

Petr Očko也提到，化工業向來是捷克的強項，而半導體產業與材料及化學品密切相關，這些都是捷克在發展半導體產業的優勢。

「我們與德勒斯登的台積電有很多互動，而且不要忘記，我們還有安森美（Onsemi，美國車用半導體大廠）近期宣布的20億美元（逾600億台幣）投資案，要在Rozhnov（捷克東部小鎮）設新廠。」

「不只是因為台積電去德勒斯登，還有安森美在Roznov，所以或許大家現在有興趣投資捷克，這也為我們帶來一些新的契機。」

安森美：在捷克東部蓋SiC新廠，盼引進台積電供應鏈參與

安森美是目前在捷克的最大半導體製造商，這次隨著捷克代表團來台，是希望從半導體製程的前段、後段及組裝，都尋求與台灣供應鏈接軌的機會，例如200毫米碳化矽（SiC）晶圓、200毫米矽晶圓，以及寬能隙（WBG）技術研發等。

換句話說，安森美從半導體材料、生產設備，到實驗室的設備、服務、技術及應用，都希望探詢與台灣供應鏈的合作機會。

總部在美國亞利桑那州鳳凰城的半導體大廠安森美於今年6月宣布，將投資20億美元在捷克東部小鎮Rozhnov新建碳化矽半導體製造廠，未來該廠將是垂直整合的供應鏈，包括矽晶體生長、碳化矽晶圓製造（拋光和磊晶）及半導體晶片製造，年產能300萬片晶圓，組成超過十億個功率元件。

安森美這次在捷克國家館展出了自家生產的SiC矽晶圓及相關車用元件，負責新產品開發的工程部門主管Filip Kudrna接受《今周刊》訪問時也表示，因為有6月宣布的20億美元投資案，安森美希望這次多多接觸台灣的半導體供應鏈。

他說明，隨著台積電落腳德勒斯登，一定會有台灣半導體供應鏈廠商跟著去德國，他希望可以多認識台積的供應商，未來或許引進台廠參與安森美的20億美元建廠案。

波蘭喊出半導體鐵三角概念 連結德勒斯登與布拉格

波蘭這次是第二年參加SEMICON Taiwan，也是第二年成立國家館。率團來台參展的波蘭數位部次長羅辛斯基（Rafał Rosiński）於4日下午的波蘭台灣商業論壇中表示，隨著台積電落腳德勒斯登，英特爾也計劃在波蘭南部等設立組裝及測試廠，波蘭與德國、捷克形成半導體晶片三角已經不是口號，未來三邊可以共同組成微電子產業聚落，並期盼未來與台灣建立堅強的經濟夥伴關係。

波蘭投資貿易局總裁迪加（Andrej Dycha）則指出，波蘭在整個歐洲半導體復興的趨勢下，站在很好的起跑點，因為英特爾投資案是在南部大城樂斯拉夫（Wroclaw），鄰近德國與捷克邊界，「這表示從德勒斯登、樂斯拉夫到布拉格，很有機會形成一個半導體生態系統的鐵三角，這也將為台灣及波蘭的合作創造合適的方向。」

波蘭人口是捷克四倍、國土面積也幾乎是四倍大

這次台波雙方也簽訂兩項合作備忘錄（MOU），其中一項是由波蘭半導體供應鏈聯盟（Semicon Supply Poland）與台灣新東向產學研聯盟（TEALA）簽署，希望互相連結兩邊半導體供應鏈的能量。

台灣新東向全球產學研聯盟秘書長鄭宗宜觀察，波蘭與捷克同樣是中歐國家，也都希望借重台積電落腳德勒斯登的機會，進一步發展本國的半導體產業。

波蘭特點在於人口是捷克的四倍（約4000萬人），國土面積也幾乎是捷克的四倍（31.2萬平方公里），因此人力供給更多，廠商要找設廠土地也更容易。

從合作機會來看，波蘭希望透過與台灣半導體產業更密切交流，尋求自家設備商或材料商與我方供應鏈的整合機會，成為台灣半導體供應鏈一環，或是引進台灣資金投資波蘭現有的相關廠商。

根據波蘭台北代表處官網，台波兩國的半導體往來，從2022年9月起躍升至全新層級，由波蘭台北代表處與駐波蘭台北代表處簽署備忘錄（MoU），建立了半導體產業台波工作小組，協助建立雙方合作、分享專業知識及尖端技術。

這個工作小組成為兩國討論和協調行動的新平台，要深化在公共行政、研發專家、商業、學術和教育機構各界代表間的合作，並推動整合在半導體和微電子領域的活動，包括展覽和研討會等，以及致力教育和培訓半導體產業的專業人士。

本文授權自今周刊，原文見此。

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