張安平：全球有這三大危機…台泥首發TNFD報告 揭2023年低碳產品服務營收佔達37%、逾405億元

文．鄭鴻達

台泥（1101）周三（9/18）最新發布的「自然相關財務揭露」（Task- force on Nature-related Financial Disclousures, TNFD）報告，首度針對低碳與新能源轉型過程中，所驅動的自然相關機會進行財務評估。 報告顯示，台泥因低碳新能源轉型計畫，逐步採替代循環新技術，減少自然資源使用、提升再生能源與利用模式及增加水資源循環效率等，2023年所創造之低碳產品與服務營收超過405億元，占合併總營收37%。 台泥董事長張安平在報告書中指出，世界正處於歷史最重要的岔路口，面臨著最深刻的系統性變革和挑戰，最重要的一點就是如何與自然相處，「人類每一個行為都在影響著世界大自然的基礎」。

台泥發布最新TNFD報告 自我檢視自然風險與機會

台泥這次最新發布的TNFD報告，今年台泥與台大森林環境暨資源學系合作，依TNFD正式版架構進行港、電、廠、礦四合一LEAP分析，並採世界企業永續發展協會WBCSD推出之水泥業專屬方法學NIA，設定2040年為台泥自然淨正向影響NPI的時間點，為國內第一個明確訂定自然正成長路徑之企業。

台泥指出，透過TNFD架構，除檢視可能面臨的自然風險，同時將長期投入之自然機會包括替代原料、替代燃料、替代能源、水資源回收與自然生態保育等五項自然機會，進行量化評估。

台泥估四項自然機會 省成本也創低碳收益

台泥說明，自然相關機會財務評估分為四大項。第一，以替代能資源所提供之低碳產品與服務收益，逾405億元；第二，因減少使用石灰石、煤炭、太陽能自發自用、餘熱發電與增加回收水等，節省內部成本逾27億。

第三，因替代能資源相對減碳之擬制性減少碳費成本，與創造碳交易可能之收益逾5億元；第四，生態正向影響價值，包含對生態系統及人類的有益影響，如降低二氧化碳排放、保種中心提供新藥效益及礦區復育生態系服務價值等，內外部減碳效益達220萬噸當量。

台泥說明，其中，所有財務資訊皆與2023永續報告書、2023年報及IFRS永續及氣候財務揭露專章一致。

人類是大自然一部分 台灣白及登台泥TNFD報告封面

台泥強調「人類是大自然的一部分」，並表示繼去年8月發布TNFD試行報告，台泥受邀參與TNFD先行者（Early Adopters），成員同時有逾100家金融與指數、投資評級機構，包括S&P Global、Moody’s 、MSCI Inc等，掌控超過14兆元資產，顯示自然議題已成為金融市場關鍵指標。

台泥表示，今年發布的TNFD正式版報告，報告書引用張安平詩作「春水盈，夏雲幻，秋月傲，冬嶺秀」，透過美麗的四季變化作為自然報告篇章，封面照片是生長於台泥礦區的台灣原生特有種蘭花「台灣白及」。

台泥說明，經復育團隊與保種中心共同努力，嬌柔的「台灣白及」在1000多公尺岩壁上綻放，象徵生命的韌性，如產業在逆境中不斷尋找適性位置與新價值。

全球危機不只自然、氣候危機 張安平：還有認知、思想、想像危機

張安平在報告書中指出，我們正面臨著生物多樣性喪失和氣候變遷的雙重挑戰，這是由於不斷快速和持續地利用地球有限資源造成的，我們不能將這些緊急情況視為兩個單獨的問題。氣候變化和生物多樣性喪失不僅是環境問題，也是經濟發展、安全和社會道德倫理問題。

張安平在報告中強調，我們的思考方式必須從「我」改成「我們」，但全球危機不只是自然和氣候危機，還有三種危機。第一是認知危機，大家認知上懷疑氣候危機真的會來嗎？答案是：是，氣候不改變，危機一定會來。

第二是思想危機，大家懷疑自己做的有用嗎？我們必須要有信心，要相信自己做的事情會幫助這個地球；第三是想像危機，大家無法想像，如果氣候危機來臨，恐怖性會到什麼地步，我們現在80幾億人口到底可以剩下幾億人口都不知道，這些都是我們的危機。

張安平最後強調，世界正處於歷史最重要的岔路口，面臨著最深刻的系統性變革和挑戰。最重要的一點就是如何與自然相處。人類每一個行為都在影響著世界大自然的基礎。

台泥表示，台泥以水泥業起家，原料取自於自然，與自然息息相關，如今跨足11項產業，秉持「以大自然為本的經營哲學」逐步落實產業與大自然和諧共生之目標。

本文授權自今周刊，原文見此。

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