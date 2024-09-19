西歐第一胖！英國祭出重拳打擊兒童肥胖問題 晚間9點前禁播垃圾食物廣告

文．數位內容部整理

英國政府為遏止日益嚴重的兒童肥胖問題，宣布將於明年10月1日起實施嚴格的垃圾食物廣告禁令。根據新規定，電視台和網路平台將禁止在晚間9點前播放或投放高脂肪、高鹽、高糖食品的廣告。

小時候胖真的不是胖嗎？研究指出，超過一半的肥胖兒童長大後仍然會是肥胖，更有7成肥胖的青少年會變成肥胖的成年人。

世界衛生組織（WHO）指出，2022年全球5-19歲兒童及青少年中，超過3.9億人有過重或肥胖問題，已成為當前最需被重視的健康問題之一。

英國人肥胖問題嚴重 英國政府下重手

英國衛生大臣葛溫（Andrew Gwynne）指出，英國已有超過五分之一的小學兒童超重或患有肥胖症，這個數字到了小學畢業時更攀升至三分之一以上。

不只小孩，根據2021年數據顯示，英國是西歐國家中肥胖率最高的國家，超過64%的成年人體重超標，其中28%的人BMI指數超過30，屬於肥胖等級。

為了保護兒童免受不健康食品廣告的影響，政府決定採取更強硬的措施，禁止在兒童主要收視時段播放垃圾食物廣告。

廣告禁令將保護兒童免受不良影響

研究顯示，垃圾食物廣告對兒童的飲食偏好有著深遠的影響。英國皇家醫學院也曾呼籲盡快禁止晚間9點前播放垃圾食物廣告，因為這是兒童最常接觸電視的時間。

政府認為，透過廣告禁令，能有效減少兒童接觸不健康食品的機會，從而改善他們的飲食習慣。

這並非英國政府首次嘗試限制垃圾食物廣告。前首相強森就曾提出類似的禁令草案，但最終因各方意見分歧而被擱置。

除了廣告禁令外，英國政府也將持續推動其他措施，如加強健康飲食教育、鼓勵健康飲食習慣等，以從根本上解決兒童肥胖問題。

業界反應與挑戰

垃圾食物廣告禁令的實施，勢必會對相關產業造成一定程度的影響。食品業者需要調整行銷策略，以符合新的規定。同時，英國政府也需要加強執法，確保禁令能夠有效執行。

台灣1/3學童有過重問題 英國經驗值得借鏡

根據國民健康署106-109年「國民營養健康調查」，台灣 7-12歲、13-15歲及16-18歲兒童及青少年之過重及肥胖率分別為26.7%、30.6%及28.9%3，平均約每3位兒童及青少年中就有一位有過重或肥胖的情形。

英國政府此次祭出的垃圾食物廣告禁令，顯示出對兒童健康的高度重視。這項政策不僅能有效減少兒童接觸不健康食品的機會，也能為全球其他國家提供借鏡，共同應對兒童肥胖這個嚴重的公共衛生問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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