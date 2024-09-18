中信金股東快看！不准收購新光金、股臨會照開「還送超實用紀念品」…零股也能領！

文．胡肇芳整理

「新新併」波折不斷！金管會9/16以4大理由駁回中信金(2891)投資新光金(2888)申請案後，中信金不到24小時內，在中秋節(9/17)晚間發布重訊，表示將於周五(9/20)再向董事會報告及說明，並依董事會決議擬訂後續計劃。 不過，為日後購併鋪路，預計10月11日的股東臨時會仍照常舉行，此次仍將送出股東會紀念品，根據中信金公告，這次股東臨時會約64.4 萬名股東，可憑股東會通知單領取「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，不限股數都有得拿。

「新新併」發展曲折離奇，金管會在中秋節前以4大理由駁回中信金，給出的4大理由包括：

一、投資計畫內容對整併各種狀況計畫不夠

二、如果沒有完成整併，對釋股處理欠缺執行內容

三、對被投資壽險子公司財務狀況掌握不足

四、公開收購以換股跟現金兩者一起，換股對雙方股東權益、保障不足，因為此四大理由予以緩議，也就是沒有同意。

金管會強調，金控公司均為金融市場上之領導公司，金融業經營更要得到社會與客戶的信賴，在併購上也要做各行各業的模範。金融市場雖然是一個自由競爭的市場，但任何併購行為不能有礙金融秩序與市場穩定，彼此競爭更要相互尊重，以建立金融市場專業形象並維持市場的秩序與穩定。

就在金管會周一晚間駁回中信金投資新光金的申請案後，中信在中秋節晚間發布重訊，表示該公司接獲主管機關(金管會）)來函，對於擬以公開收購方式投資新光金一案，核有疑慮，予以緩議。

中信金重訊內容指出，該公司因應措施，為針對金管會9/16對該公司重大轉投資項目的指正，該公司將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。

金融圈高層拆解原因

至於為何會有這麼大的逆轉，金融圈高層分析：「這跟近日台新金提高收購價格有很大的關係。」

該名高層分析，在台新金提高收購價格之後，以週一的台新金與中信金的收盤價來看，台新金換股與非行特別股，合計價格達14.4172元；而中信金的換股加現金，合計價格則約14.33164元。

「先前因為中信金給的價格較高，金管會就算想駁回中信金的案子，也會擔心金管會被數十萬的小股東包圍，質問為何要擋下出價較高額者；如今，台新金的出價追上來了，便給了金管會快刀斬亂麻的空間，在股東反對力道最小時作出駁回的決定。」該名金融圈高層這樣分析。

不限持股數皆能領取

不過，儘管搶親失敗，中信金也將照常召開股東臨時會，修訂公司章程部分條文案。根據公司公告訊息，這場股東臨時會預定於10月11日舉行，地點在台北圓山大飯店大會廳，股東也能以電子方式行使表決權，行使期間則為9月26日至10月8日止。

此次仍有送出股東會紀念品，約64.4萬名股東可拿到紀念品「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，不限持股數皆能領取，而股東會紀念品與6月常會是一樣的，如果上一次沒有領到，可以把握這一次領取機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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