遠雄悅來、長榮桂冠…13家五星飯店組聯盟 祭1晚3500元破盤價含早餐 救得了國旅嗎？

【撰文‧曹悅華】

國旅住房為人詬病的高房價、低品質，早已不是新鮮事。隨著今年以來飯店住宿率、房價雙降，近日有飯店業者揪團降價自救。但光是降價還不夠，能否增加體驗、經營出特色，才是突圍關鍵。

搶救國旅住房大作戰！9月11日，台北凱達大飯店、長榮桂冠酒店、花蓮遠雄悅來大飯店等全台13家五星飯店業者的總經理，甚至董事長，以及格上租車總經理一字排開，共同宣布最新降價方案，替振興國旅助陣。

這次，成立逾20年、堪稱全台最老字號的飯店聯盟「菁鑽聯盟」，推出聯合貴賓券，只要用一張券、最低3500元，就能住一晚五星級飯店還含早餐。這個價錢，比在旅展購買更破盤。

實際上，該降價方案早在暑假前就開始研議。菁鑽聯盟祕書長曾慶欑直言，花東從過去滿房，到7月僅剩2成；加上陸客不來，國際觀光客到7月僅有435萬人，離今年目標1千萬人次相距甚遠；國旅「滯銷」嚴重，除北部以外，房間多供過於求，不得不自救。

優惠方案滿天飛

改善服務品質 才是長遠之計

每晚3500元，是參考交通部觀光署對「平價優質旅宿」的標準金額，聯盟認為，當五星飯店都願意降價，有望帶動更多旅館響應；目標則是至少賣出兩千張券，挹注逾7百萬元訂房收入、觀光產值上看兩千萬元。

一位不具名業者透露，此舉雖不確定能提升多少住房率，但從價格增加誘因，有機會做到「雨露均霑」，讓旅客不會只選擇北部飯店。

這些業者串聯並不是特例，早在疫情期間的2020年，老爺、凱撒、雲朗三大飯店集團巨頭就已經結盟，消費者購買「聯合通用券」後，在轄下近30家飯店住宿，即可享有1千元折抵優惠；近期，不論晶華國際酒店集團旗下捷絲旅、老爺酒店、福華大飯店等知名飯店集團，也接連推出相關住房優惠搶客。

但問題來了，各地飯店促銷方案如雨後春筍般推出，究竟對國旅有沒有幫助？

世新大學觀光學系副教授陳家瑜認同，降價方案有助提高業績，也會促使同業仿效，不過降價只是第一步，長期還是要看旅館本身是否具備持續吸引旅客的價值。景文科技大學旅遊管理系兼任助理教授陳善珮則認為，純降價只能稱作「小甜頭」，若沒改善服務品質，很快又會回到原點。

攤開交通部觀光署統計資料，今年上半年旅館業住房率已跌破5成、民宿業更跌到剩近2成3，較去年同期更慘；平均房價部分，今年上半年旅館來到2885元、年減2.4％，民宿則為2488元、年減1.7％。

不僅如此，檢視各家上市櫃旅館業、觀光餐飲業的營收表現，不論比去年同期或疫情前的2019年，多數都呈現衰退。這些數字都顯示，國旅確實降溫，如今飯店業者很難複製疫情後，大發報復性旅遊的機會財。

為客人創造獨特體驗

推露營風客房、在地農產品

事實上，正如海水退潮時才知道誰沒穿褲子，當疫情的紅利不再，也考驗國旅業者的智慧。

「價格只是相對誘因，重點是你賣的產品能夠提供什麼價值？」菁鑽聯盟一員、遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生語帶信心指出，遠雄悅來大飯店斥資4億元、385間房的改裝，今年已全數完成，並鎖定親子客群，設計野奢露營風客房、AR（擴增實境）互動攀岩牆，希望藉此差異化特色搶客，「現在飯店機會財賺得太多，管理財賺得太少，應創造出獨特價值，拉開飯店間的差異。」

提升消費者體驗的策略初步發揮功效，平均房價已經從3年前還未改裝的4千元，提高到今年暑假8800元。

同屬聯盟會員的劍湖山渡假大飯店，則靠著結合特色農產品突圍，成為18家上市櫃觀光產業中，少數今年8月營收正成長者。

「上半年都虧損，但8月我們開始賺錢了！」曾慶欑身為劍湖山渡假大飯店總經理，感受搶客關鍵在於「特色」。今年暑假起，劍湖山結合雲林古坑鄉竹筍節，將竹筍入菜，平均房價較去年同期成長逾300元，住房率也攀升到6成；同一時間，雲林其他旅館住房率僅有4成上下。

中華民國旅行商業同業公會全聯會研究發展委員會召集人高洺塗認為，台灣明明有一手國旅好棋，卻在價格競爭下被打爛，必須思考如何包裝、善用地方創生，才不會輕易被日本、泰國等國家取代。

國旅確實不能只靠少數幾家業者支撐，要永續經營，得把眼光放到國際，台灣的競爭對手不只是國內各縣市，而是世界各國。尤其以往9到12月是國旅淡季，惟有更多業者正視高房價、低品質、沒特色的國旅窘境，讓整體旅遊體驗升級，才能讓國旅不只是機會財，而是能永續經營的產業。

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