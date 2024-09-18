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00940紅到韓、全世界都對台投資有興趣！彭金隆端破框大計 金融中心20年大夢能成真？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／陳睿緯
攝影／陳睿緯

【撰文‧今周刊編輯】

今年5月上任後，金管會主委彭金隆拋出「亞洲資產管理中心」施政目標，但也很快引發部分質疑。畢竟，無論是亞洲資產管理中心、財富管理中心、金融中心，這些名詞20年來不斷被政府喊出，但就像彭金隆引述的外界觀感一樣，沒有成果。去年台北在全球金融中心的排名是63名，62名是馬爾他。

對此，國泰金控總經理李長庚半開玩笑：「主委EQ很好，有人問他這次是不是冷飯熱炒，他說不是，而是台灣已經準備了20年……。希望20年後，不需要再說『我們準備了40年』。」不過，李長庚說，「這一次，我嗅到了不一樣的感覺。」

彭金隆陸續對外透露核心理念，談到的關鍵字不少，像是「留財為主」、「台灣特色」、「金管會自己能動的先動」，以及「2年有感、4年有變、6年有成」的進程規畫。

「資產管理中心」最核心的業種代表、投信投顧公會理事長劉宗聖，則喊話：「過去很多法規修改，都是業者追著主管機關跑……；我要告訴主委，這一次，是once in a lifetime（最佳機會）！」

「那一天，他就坐在這裡，我們聊得很愉快。」回想起6月25日到投信投顧公會辦公室拜訪的貴客，劉宗聖仍然語帶興奮。訪客名字叫作金南基（Nathan Nam-ki Kim），韓國人，他是韓國資產管理業龍頭「未來資產」的ETF部門負責人。

「他來，主要是談一檔台股指數的授權。」劉宗聖證實，當天對方的提問多半圍繞在「台灣價值高息指數」。今年3月引爆瘋狂搶購潮、代號00940的元大台灣價值高息ETF，就是追蹤這檔指數。

如果取得指數授權，下一步，未來資產可能會在韓國「複製」一檔00940，最直接的受惠者，是相關指數成分股可望獲得韓國資金加碼投資。

「重點是，現在，全世界都對台灣的投資機會很有興趣。」他拉高音調。翻開資料，光是今年上半年，有17個來自世界各地的國際金融機構造訪投信投顧公會，去年一整年是25個，前年則僅寥寥7家。

前投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫也敢做夢，「香港投資機構的研究員以前只看陸股，現在陸股不行了，反而是AI浪潮逼著他們研究台灣產業。」

再者，「不用看國外，台灣自己就很有錢，全台灣有200兆資產是合理估計。」張錫說：「在這麼有錢的時候推動資產管理中心，絕對正確。」他高度肯定彭金隆「留財為主」的政策思考，認為極度務實。

9月13日，華爾街財經媒體彭博社出現一篇關於台灣的專文報導，標題完全呼應張錫觀點，「全球最狂的百萬富翁熱潮，吸引財富管理機構來到台灣」；報導直指，由於在AI浪潮扮演要角，且境內富豪快速增加，讓全球資產管理機構對台灣有極高興趣，並點名摩根大通、安聯、聯博、瑞銀、保德信、野村6家機構，正準備擴大台灣業務或編制規模。

「金融業相關公會已經動起來盤點法規，我們喊2年有感，就是要從金管會自己能動的法規做起。」彭金隆的說法，讓業界對於這場20年大夢有了更多熱情。當然，也希望這一次的重燃熱情，不會又是另一次的短暫火花。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1448期)

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