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「教育局志玲姐姐」39歲當動物園園長！管300種動物 如何讓野性再現？

聯合新聞網／ 今周刊
台北市立動物園園長諶亦聰。聯合報系資料照
台北市立動物園園長諶亦聰。聯合報系資料照

文．林韋伶

台北市立動物園長諶亦聰在2023年3月上任，當時的她只有39歲，因此成為台北市立動物園史上最年輕的園長。

事實上，她過去在台北市教育局任職時，有「教育局志玲姐姐」之稱，從教育界到動物保育的多元管理者，諶亦聰直言：「當初真的沒有想過會跨域到生態領域」。

諶亦聰自小立志成為教師，一路修讀教育學相關科系，先後完成教育系和教育所的學位，並進入教育局工作，主要負責學校課程設計與發展，也因為多年來專注於教育、人類學習的推動，讓她在動物園的管理上具備不同的思維和優勢，用更多元視角看待動物園運營，並致力推動動物園的現代化轉型與保育目標。

從動物、植物管到工程、銷售 動物園最年輕園長扮演溝通者、協調者

談起動物園的管理，可能遠超過一般人的想像，一開始諶亦聰以爲，動物園管理與學校管理類似，但實際參與後發現動物園管理的複雜度更高。台北動物園是亞洲最大的公立動物園，面積達170公頃，園內飼養超過300種動物，數量多達2000多隻，這還不包括爬蟲類動物。

諶亦聰指出：「動物園的組織龐大，員工超過300名，且來自不同背景，涵蓋動物保育、園藝、觀光、行銷、法務、財務、工程…等多領域專業人才，有許多事情要協調，所以我的角色是個蠻多元跨域的管理者角色，同時也是溝通者與協調者」。

諶亦聰分享，她每天的行程都是又多元又滿檔，可能上一秒剛跟現場保育員去看新出生的動物，下一秒又要開工程進度會議，緊接著又要跟育樂組討論遊客人數增長、各賣點的營收狀況…。

由於需要她管理的事物實在太龐雜，不僅週間排滿工作，週末更是動物園舉辦活動的主要時間，因此諶亦聰一週待在動物園內的時間相當長，儘管在外人眼中看來相當辛苦，但她卻以開朗地笑容回應：「其實滿有趣的啦。」

「動物園不是博物館、集郵冊」 諶亦聰將教育、保育與生態復育結合

今年，台北市立動物園迎來110年園慶，園慶的標語是：「Devoting to rewilding」，也就是「致力讓野性再現」。在諶亦聰的認知中，動物園不是一個博物館、集郵冊，並非單純把動物集中在這個園區，而應該是個複製野生場域、保育的地方。

諶亦聰認為，動物園的核心任務是保育瀕危物種，模擬並恢復動物的自然棲地，而非僅僅將動物收集並展示給遊客觀賞，她以這樣的理念期盼將動物園打造成一個結合教育、保育與生態復育的場所。

動物園啟動4年變身計畫 砸27億元要讓遊客多留好幾天

自諶亦聰接任以來，帶領動物園進行一系列的規劃和變革，並在去年8月應台北市長蔣萬安的要求，制定動物園的4年計畫，期盼在4年期間投資27億元，從最基本的基礎設施升級開始，包括動物欄舍改善、新建展示館，及結合現代科技的互動展示，例如；同時啟動與外部的BOT（民間興建營運後轉移模式）合作，開發如企鵝館與水族館等新展區，進一步提升遊客的參觀體驗。

此外，動物園也計畫開發生態旅館及周邊商業設施，讓遊客能夠在園內過夜，享受2天1夜或3天2夜的旅程體驗，這不僅有助增加園區的收入來源，也能讓遊客有更多時間深入探索園區，避免以往「當日來回、走馬看花」的參觀方式。園區內也將新增購物中心，結合貓纜、貓空，打造一個綜合性的遊客休憩場所。

但，在看到台北市立動物園的大變身前，民眾可能可以先感受到其智慧化與虛擬現實技術的應用，動物園將引入智慧化服務，如：線上導覽系統及VR（虛擬實境）設備，讓遊客能夠更便捷地參觀園區，甚至模擬進入動物棲地與動物互動。

在環保方面，動物園也正往2050年淨零碳排的目標邁進，園內將推行太陽能發電系統、雨水回收系統等綠能措施，並將動物糞便轉化為肥料，進一步減少碳排放；園內尚未開發的100公頃土地，也將用於固碳及碳權交易，以支持台灣的永續發展。

本文授權自今周刊，原文見此

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