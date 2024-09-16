這牌球鞋比NIKE還潮！「銷量狂漲600％」便宜又好穿：出國走再久腳都不痛

文．林依榕

2024上半年最新球鞋銷量出爐！潮牌NIKE竟然沒有出現在榜單上，而第一名居然是日本品牌亞瑟士（ASICS），以暴增600%銷量奪冠，把位居2、3名的愛迪達與On Running遠遠甩在後頭。

全球最大球鞋販售平台「STOCKX」，日前公布2023與2024上半年的球鞋銷量比較，只見榜單上位居第3名的昂跑（On Running），銷量增加63%。

潮牌愛迪達（adidas）以銷量上升93%，奪下亞軍，不過最令人吃驚的，便是第一名的亞瑟士（ASICS）。

亞瑟士銷量暴漲600%，讓其他品牌望塵莫及，而這份榜單上還有Timberland、Crocs、BIRKENSTOCK，但知名品牌NIKE卻沒有出現在榜單上。

其實近年亞瑟士在網路的曝光率越來越高，不少YouTuber會開箱介紹該品牌鞋款，尤其當出國時，想要找一款耐走的球鞋時，亞瑟士總是會出現在推薦名單上。

「穿K14出國好幾次，真的超有感」、「去日本走了一周腳都不會痛」、「Jog100，2000元有找」、「高階一點就Kayano 14或NYC，便宜就1090、1130」。

除了亞瑟士，也有其他人推薦New Balance與NIKE，指出現在復古風再度吹起流行，這兩品牌也積極在經營這款路線、風格，「個人最愛993，天天走都沒啥問題」、「9060也很舒服，但外型就見仁見智」、「NIKE最近也玩復古路線了，Vomero 5很好走，但建議換鞋墊」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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