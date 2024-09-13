00919、00878、0050…這檔台股ETF快要除息「人氣第1名」 達人：想賺錢關鍵就1個

【胡肇芳整理】

台股周四(9/12)在台積電(2330)等AI族群帶領下，收盤大漲622.25點，收 21653.25點。面對台股暴跌暴漲起伏劇烈，ETF投資人也抓緊時機，在跌的時候越跌越買、逢低買進。 根據台股ETF集保戶股權分散統計資料，近一周受益人數增加較多，超過萬人的台股ETF，共計有8檔，人氣王就是即將於9/23除息的群益台灣精選高息00919，另外，00952、00878、00918、006208、0050也都榜上有名。 存股達人小師傅用不到2年的時間，存股520張00878、126張00929還有141張00919，他苦口婆心提醒ETF投資人，存股想要賺錢，最重要的關鍵還是耐心。

台股ETF投資人越跌越買，總人數來到970萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加15萬8214人，來到970萬177人，為連續28周創新高。

進一步觀察近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，共計有8檔，人數增加最多的是將於9/23除息，且本次每股預估配發金額為0.72元再創新高的00919群益台灣精選高息，受益人周增29,987人，其他上榜的產品還有00952、00878、00918、006208、0050、00929、00915，以類型來看，台股高息ETF仍是投資人心頭好，共計有5檔上榜。

台股拉回整理，台股ETF仍買氣不墜

群益投信表示，儘管近期台股受到國際因素干擾而拉回整理、波動頻頻，但仍有不少投資人趁短線回檔持續透過台股ETF參與布局，台股相關ETF可說是買氣不墜，且觀察自7/11台股大盤自歷史高點回落以來，其實台股ETF受益人數累計增加近96萬人，更顯見投資人把握評價修正之際，越跌越買、逢低買進心態濃厚。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，儘管近期在股市評價走高下面對獲利了結壓力，以及美國大選白熱化和經濟數據錯綜等等因素，在美股走勢震盪之下，連帶台股表現也遭遇波及。

不過整體來看，在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下，台股長多格局仍未轉變，故短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。

00919、00929...累積張數才重要

存股達人小師傅先前曾表示，這次00919配發0.72元，多了20塊，而00929則少了20塊，配發0.16。這兩支近期都表現不是很好，也都還未填息，很多人對它們的信心動搖了。

小師傅表示，對我來說沒有任何感覺，他提醒，股息和股價本來就高高低低的，累積張數才是存股最重要的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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