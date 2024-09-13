美國經濟「穩中求上」 為何鮑爾遲遲不降息？謝金河曝關鍵原因：看問題角度影響格局

【撰文/謝金河】

通膨正在降溫的路上 這幾天，全球都在關注美國經濟是否衰退？前天公布的核心物價指數上升0.3%，讓市場信心安定不少，道瓊工業指數從低檔拉升近千點，化解了股市探底的壓力。

我持續紀錄過去60年及最近四年的美國CPI走勢，從60年的長線看，1980年雷根總統剛剛上任的中東情勢衝擊油價大漲，那年美國CPI到14.8%，利率也寫下歷史最高的20%。這次是俄羅斯入侵烏克蘭，22年6月，這個指數又跑到9.1%，這個衝擊也帶動美國的暴力升息。

現在更新最新數據，8月的CPI已經降到2.5%，今年從3.1%逐漸回落到2.5%。最近油價持續下跌，WTI最低到66.22美元，北海油到69.29美元，天然氣，農產品價格都回到俄烏戰爭前的相對低點。過去幾年，大家天天嚷嚷的通膨壓力已經大大減退。

回頭看過去三年的升息路徑，鮑爾的FED有充分降息的理由，只是怕降息太猛，讓市場產生經濟衰退的聯想。其實美國經濟穩中求上，問題不大！

看問題有很多角度，有人只看今天，明天，有人看三年，更長的看60年，路徑，格局又完全不一樣！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

一支股票長抱22年，台灣女孩大賺575億，連FBI都關切...美股億萬富豪帶來的3個啟示

興登堡控美超微又作假帳、回聘當年離職高層…一文還原風波！是重寫黑歷史序章，還是虛驚一場？

台積電、美光為何砸錢買群創、友達廠房？牽動面板雙虎轉型之路與半導體新戰局…一文看懂背後深意

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】