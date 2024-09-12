聯鈞、矽格、宏全…15檔投信口袋名單出列！掌握「選股2條件」 季底作帳行情跟著賺

【文．唐祖貽】

第三季台股盤面重心，從大型權值股轉移到中小型利基股，也是主動式基金的擅長領域。

因此在9月底第三季結束前，各家基金勢必趁機拉抬績效，而8月積極布局的標的，就值得投資人追蹤。

台股從今年7月中旬以來的回檔，使得上半年漲多的大型股、權值股熄火，第三季改由中小型股撐住盤面，在此之下，以布局中小股為主的台股主動型基金，在第三季終於有了發揮的機會；隨著第三季逐漸走入末段，主動型基金為力拚季底績效而拉抬的中小型股，也可望成為盤面的重心。

換言之，現階段可特別留意投信選股動向，依據投本比（投信持股占總發行股數的比例）數據，鎖定投信還有加碼空間且持續買超的個股，搭配業績佳等條件，篩選可能成為投信季底作帳行情的標的。

不過要先注意的是，在此挑選邏輯下，不少頗具分量的金控股亦會入列。然而這些金控股雖然業績不俗，8月中旬以來的投信買超也逾萬張，但投信買盤可能來自於高股息ETF，未必是主動型基金，因此也可能不會成為季底作帳的重點對象。相對的，一番篩選所挑出的中小型股，多半才是投信季底作帳的重心。

聯鈞漲多 拉回月線再下手

其中，光通訊廠聯鈞（3450）就頗可留意，該公司主要產品分為三大類，包括3D感測及LiDar（光學雷達）產品、高速光通訊模組應用，以及近期熱門的矽光子高階封測技術。近年來公司在高速光通訊模組頗有斬獲，切入AOC transceiver（主動式光纖模組），並成為北美雲端服務業者的零件供應商。

聯鈞從今年第一季起轉虧為盈，上半年累計每股稅後純益（EPS）已有0.78元，而且7月單月自結EPS為0.29元，法人看好下半年業績將超越上半年。它的另一獲利來源，是持股比例超過5成的功率半導體封測廠捷敏－KY（6525）。捷敏上半年EPS為2.47元，也將持續貢獻聯鈞獲利。

儘管有轉虧為盈的業績，但目前聯鈞本益比已經超過1百倍，主要原因在於8月下旬傳出台積電在國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）中，宣示將結合包括聯鈞在內的31家業者，共同為矽光子技術制定標準，並組成新的供應鏈。

此外，谷歌將啟用800G乙太網路高階交換器的數據中心，這部分目前僅聯鈞與日本廠商具有製造實力。法人預估，若聯鈞能拿下谷歌訂單，明年EPS可望達到11至12元；即使沒有拿下，明年也有7至8元的機會。獲利成長受期待，且搭上矽光子的大趨勢，是聯鈞本益比大幅拉高的主因。不過短線漲幅已大，建議等拉回至月線再考慮買進，且需持續追蹤後續業績是否符合樂觀預期。

矽格、宏全穩健 可逢低布局

至於IC封測廠矽格（6257），今年包括手機晶片、網通晶片、AI晶片、高速運算晶片、車用晶片，以及其他消費電子晶片，業績都有斬獲，上半年累計EPS3.25元，是去年同期的1倍。另外轉投資台星科（3265）上半年累計EPS3.4元，也能穩定貢獻獲利。

近年來，國內封測廠積極將生產線導入自動化與智慧化，矽格近日也確定將採用信驊（5274）的沉浸式遠端管理方案，導入旗下北興廠及中興廠，未來也將擴大採用，以提升生產效率、降低成本。第三季進入手機出貨旺季，預估矽格的手機晶片封測業務可望繼續成長。法人認為，封測業務加上自動化帶來的成本降低效應，看好下半年營運優於上半年，且目前本益比僅12倍左右，可考慮逢低布局。

傳產股部分，宏全（9939）是食品包材及飲料代工大廠，幾年前將生產線從中國分散至東南亞、台灣，目前台灣、中國、東南亞呈現三足鼎立態勢，今年上半年營收占比為台灣35％、中國與東南亞各32％。

東南亞的飲料市場過去十年出現高成長，年複合成長率達14％，宏全率先引進飲料代工模式，可說是盡享紅利。目前宏全已在泰國、越南、印尼、柬埔寨、緬甸、馬來西亞等地，設有生產據點，利用區域全面經濟夥伴協定（RCEP）會員國間零關稅的優勢，推升營運動能，也彌補中國近年成長不足的劣勢。

宏全今年上半年累計營收139.7億元、EPS5.62元，都是歷史同期新高；暑假進入飲料旺季，7月營收又創近期高點，法人看好今年全年營收將突破280億元、稅後純益年增率近兩成，可望賺進一個資本額，股價近期在季線與半年線之間整理，目前本益比約15倍，還在合理範圍，可逢低買進。

本文授權自今周刊，https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183012/post/202409110009/。

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