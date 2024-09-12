不用靠陸…資訊業加持「台灣經濟大好」！出口連10紅史上最旺 謝金河：今年至少坐二望一

聯合新聞網／ 今周刊
謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

兩個經濟性報紙頭版都和8月出口有關！工商時報特別強調8月史上最旺，這也是去年9月我提到台灣出口連九紅，到7月達標後再下一城，這是連續第10個月的成長。

8月出口達436.4億美元，年增16.8%，今年前8月3085.7億美元，比去年同期增加10.89%，我試算假如接下來每月維持8月的水準，那麼今年台灣的出口會達到4829億美元，將超越22年的4794億美元，寫下歷史新紀錄！這是一個值得期待的新里程碑，台灣的出口排名也將從16往前挪動一到兩名。

今年台灣出口有令人驚嘆表現來自資通訊產業的加持，8月資通訊產業出口129.89億美元，較去年同期增長71.3%，前8個月884.65億美元，年增89.8%。另一個是以半導體為主的電子零組件，8月出口151.5億美元，今年首度轉為正成長是0.1%，前8月1096.47億美元，仍然有5.8%的負成長。

以半導體為主的電子零組件前8月對中國出口572.99億美元，仍然衰退8%，但佔出口到中國的佔比仍然達60.34%，台灣出口到中國佔比也從43.9%降到8月的30.8%。但台灣對美國出口前8月達754.49億美元，年增64.6%，台灣出口到美國佔比也從7月的24%再拉高到24.5%，這可以看出資通訊產業出口到美國的力道。

有了Ai加持，台積電8月營收又逾2500億元以上，這是連續兩個月突破2500億元，第三季台積電營收若突破7500億元，如果維持53%左右毛利率，單季Eps可能在12元以上，以出口來推估台股，今年下半年不會太差！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

比00878、00929還抗跌！這檔含息報酬20%打敗大盤，被讚CP值高…5檔高息ETF馬力超強

2024重陽敬老金領了嗎？這縣市最高領2萬！全台65歲以上領取資格、領多少、何時領一次看

本金100萬元，存股0050 vs. 銀行定存報酬差多少？4年就少賺200萬！他試算後醒悟：學校沒教我們的事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

聯鈞、矽格、宏全…15檔投信口袋名單出列！掌握「選股2條件」 季底作帳行情跟著賺

第三季台股盤面重心，從大型權值股轉移到中小型利基股，也是主動式基金的擅長領域。

不用靠陸…資訊業加持「台灣經濟大好」！出口連10紅史上最旺 謝金河：今年至少坐二望一

兩個經濟性報紙頭版都和8月出口有關！工商時報特別強調8月史上最旺，這也是去年9月我提到台灣出口連九紅，到7月達標後再下一城，這是連續第10個月的成長。

錢砸自建晶圓廠 不如找台積電合作！他舌戰歐盟高層成ESMC推手 揭德國廠計畫幕後

他曾舌戰歐盟高層，促成台積電赴歐設廠。「半導體業研發大腦」imec執行長范登霍夫，帶著未來10年的技術藍圖訪台，說明台灣為何是全球無可取代的合作對象。

藥局祭10萬月薪搶才…「診所藥師愈來愈難聘」健保署幫加薪竟被抗議 原因曝光

全台診所難聘藥師，8月中健保署初步決議幫診所藥師「加薪」，卻引發藥師公會劇烈反彈，堅稱診所不須聘藥師、應統一由社區藥局調劑。但民眾跑遍藥局領不到藥，醫療權益誰來顧？

蘋果「全球市值王」寶座靠iPhone 16！換機潮引爆12兆商機 簡立峰：AI產業盼救世主

蘋果執行長庫克在台北時間9月10日凌晨1點，站在總部的彩虹拱門前，宣布蘋果正式觸擊生成式AI新時代，「Apple Intelligence，強大的全新個人智慧系統，將產生令人難以置信的影響。而iPhone16（以下稱i16），是蘋果首款為AI而生的手機。」

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。