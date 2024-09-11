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蘋果「全球市值王」寶座靠iPhone 16！換機潮引爆12兆商機 簡立峰：AI產業盼救世主

聯合新聞網／ 今周刊
蘋果發表iPhone 16系列新機。記者黃筱晴／攝影
蘋果發表iPhone 16系列新機。記者黃筱晴／攝影

【撰文‧今周刊編輯團隊】

蘋果執行長庫克在台北時間9月10日凌晨1點，站在總部的彩虹拱門前，宣布蘋果正式觸擊生成式AI新時代，「Apple Intelligence，強大的全新個人智慧系統，將產生令人難以置信的影響。而iPhone16（以下稱i16），是蘋果首款為AI而生的手機。」

市場樂觀派計算，全球有3億支蘋果手機超過4年未更新，以平均每支4萬元換算，意味著12兆元的換機商機。然而，蘋果推出首款AI手機，著眼的不僅是眼前的換機潮。

庫克宣告，i16啟用AI功能（Apple Intelligence），得以生成文字、摘要內容、生成圖片、優化影像，更重要的是具備「跨App執行的操作能力」，例如，可以口語下達指令，「把周六烤肉的照片，傳訊給艾瑞卡」，即可自動完成；或拍攝一張音樂會海報，就可叫Siri辨識海報內容，將訊息建置在日曆。

預計Apple Intelligence將於10月上線，僅限美國、英語使用，其後陸續開放英語國家，華語中文預計明年上線。

i16對蘋果來說，不僅是首款支持生成式AI的手機，更是蘋果守住「全球市值王」的關鍵機種。

iPhone自2007年問世，引領智慧型手機浪潮17年，在2018年8月成為首個市值破兆美元的企業，但這位屢破新高的市值王，卻遭遇「AI亂流」。

2020年9月，市值排名第2的「宿敵」微軟結盟OpenAI，取得ChatGPT獨家授權，進而融合生成式AI推進Copilot應用，導入其文書相關的生產力軟體套件，帶動微軟在今年1月市值一舉超越蘋果，搶下暌違已久的世界第一。

緊接著「新秀」輝達揮灑AI大刀，一路長驅直入，6月股價衝破1224美元，市值突破3兆美元，將蘋果難堪地擠到第3位置。眼見生成式AI避無可避，蘋果終於今年6月宣布推出Apple Intelligence，並開始與OpenAI合作。

若將眼光放遠，蘋果AI手機最終搶奪的是AI產業話語權。

蘋果擁有強大的生態圈，是其最大利基。投資機構韋德布希（Wedbush）預測，i16問世之後半年到1年，消費者有望目睹成千上百款生成式AI的App釋出，並可望每年為蘋果帶進服務收入，增添百億美元營收。生態圈的AI升級，讓蘋果有機會長出甜美的果實。

「其實，這一次產業關注的是商業模式。」Google台灣前董事總經理簡立峰觀察，蘋果在發表會上，把OpenAI的影響力壓得很小，因為事實上AI模型對雲端服務至關重要，但對手機來說，現在並沒有那麼重要，手機裡只需要小模型，便利就好。

熟悉平台經濟的他分析，「從商業視角來看，擁有『通路』的才是莊家，收得到錢的是賣iPhone的蘋果，預載什麼服務就是蘋果說了算，就像iPhone預載Google搜尋服務，Google因此賺到了廣告費，就得每年付200億美元給蘋果。」

簡立峰表示，AI這一局，看來是重返古老的從前，讓消費者從付錢購買硬體，硬體公司買軟體服務，整條產業有向前的能量，倘若消費者願意購買i16作為AI工具，i16就成為AI產業的首個終端消費者出海口。

「我認為產業鏈裡的大家，其實都默許且希望蘋果iPhone來當救世主。」簡立峰直言。畢竟，蘋果的加入，對巨額投資OpenAI的微軟有利，可拉AI PC一起前進；也能刺激Google旗下Android手機發展。

在i16推出後，現在萬眾矚目看的都是iPhone能否成功引導消費者為AI買單，完成AI產業最重要、也最艱難的商業模式。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1447期)

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