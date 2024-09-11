被爆賣臭肉、重複冷凍海鮮 深圳Costco掀「大量退卡潮」卻退不了？員工出面解釋

文．林依榕整理

好市多（Costco）中國深圳店今（2024）年1月開幕，卻傳出營運才8個多月，爆出好市多會員大量退卡事件，起因竟是賣臭肉、重複冷凍海鮮以及「辦卡容易退卡難」等問題。

據《香港01》報導，有深圳消費者投訴好市多，指出今年6月購買的豬肉明顯已經發臭，想要申請線上退款，並希望好市多能派人上門領取退貨，但被業者拒絕，堅持必須要消費者到店處理，讓這名消費者痛批，「退貨流程連一般的超市商店都比不了」。

無獨有偶，深圳好市多客訴不僅於此，除了臭肉，也有會員表示買到了疑似「運送途中解凍，又被重新冷凍的海鮮」，也有人買了一盒水果，結果10顆裡爛掉了4顆。

不只是商品的品管問題，有民眾認為，好市多距離住家比較遠，貨物如果要配送門檻較高，因此想要退卡。

但不管是何種理由想要退卡，都必須親跑店面一趟，這是因為好市多規定，申辦會員卡可以線上開通，可是退費就要親自到櫃檯人工辦理，且退還的卡費是現金，讓不少人諷刺Costco退卡還得等排隊「辦卡容易退卡難」。

上述種種原因，讓好市多（Costco）中國深圳店爆出會員們「大量退卡」的事件引發關注，好市多員工證實，關於退卡確實必須要人工服務，退卡費也只能是現金，所以真的會忙不過來。

根據中國媒體指出，2019年Costco在上海開了第一家店，目前Costco在中國的續卡率為60%，遠低於在全球平均續卡率90%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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