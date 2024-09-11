中國汽車大殺四方 各國關稅再高也擋不住…老謝：只有它能「供不應求」避開殺戮

文．謝金河

九月四日CNN作了一個專題報導，指出外國汽車製造商在中國的黃金時代結束！另一個是美國記者在參加2024北京國際車展後撰文稱：西方車企完蛋了，他說他試乘數十輛電動車後，深深覺得西方車企完蛋了！他說中國努力進步的同時，我們只會一個勁的抱怨。

這兩則報導都在突顯中國電動車的競爭力，也應對出國際大車廠的窘境。最具代表性的是福斯汽車（VW）宣布關閉德國的廠。福斯汽車在1984年與上海大眾汽車合資，1991年再和長春一汽合作，是全球車廠享受中國經濟飛躍成長的企業，但這個紅利已經接近尾聲。

去年Toyota在中國的合資企業營收衰退73%，通用汽車在中國銷售減半，福特汽車在中國的佔比剩下不到2%。而中國車企不斷攻城掠地，比亞迪去年全球銷售逾300萬輛，超過Tesla的180萬及福斯汽車的102萬輛。

而且，中國汽車大殺四方，去年出口到全世界逾400萬輛，中國汽車在全球佔比持續上升，泰國從3到10%，澳洲從1%到9%，俄羅斯從零到33%，墨西哥從零到13%，這個佔比還在上升中。

為了抵抗中國汽車的殺價競爭，美國把關稅從25%拉升至100%，加拿大也跟進到100%，歐盟也祭出38%的高稅率。但看起來似乎擋不住中國殺價的威力。

現在比亞迪最便宜的海鷗只賣7.38萬人民幣，宋Plus賣16.98萬人民幣，一台車賣這麼便宜，一般車企很難競爭。這場汽車賽局，看起來是中國完成「彎道超車」最好的機會，只是一味的價格殺戮，最後打趴別人，也打趴自己。

中國車廠股價都跌很慘，像東風汽車從18.5跌到1.97港元，廣汽從22.05跌到2.31港元，A股的福田汽車從20.09跌到1.49人民幣。電動車企只剩比亞迪，理想有獲利。

在全球殺戮中，今年只有法拉利一枝獨秀，法拉利一年只1萬輛汽車，但法拉利供不應求，在全球車企股價大跌中，法拉利創下496.79美元的新高價位，市值高達887億美元，這也說明要避開中國殺戮，不可參與大色貨的殺價，只有少量，質精才能取勝！

本文授權自今周刊，原文見此。

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