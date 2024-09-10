比00878、00929還抗跌！這檔含息報酬20%打敗大盤…5檔高息ETF馬力超強

文．胡肇芳

台股周一(9/9)開盤下殺超過500點，終場跌幅收斂，收在21144.44點，下跌290.75點或1.36%。台股陷入盤整，統計9月以來6個交易日，僅1天收紅，選擇能避開下跌風險的投資標的，將更有機會挺過9月震盪。 至於該怎麼挑選呢？台股今年以來有6個月呈現上漲，而統計22檔高股息ETF中，有5檔上漲的月數跟大盤一樣多，其中凱基優選高股息30 (00915)以20.11%的含息總報酬，成為今年來前9月績效唯一優於大盤者。 而元大台灣高息低波(00713)緊追在後，今年以來含息報酬率14.38%。再來分別是大華優利高填息30 (00918)、國泰股利精選30 (00701)以及富邦特選高股息30 (00900)，強過人氣王國泰永續高股息(00878)和復華台灣科技優息(00929)。

延續上周五美股弱勢，台股周一(9/9)一開盤就大跌，終場跌幅收斂，收在21144.44點，下跌290.75點或1.36%。統計9月以來6個交易日，台股大盤只有1天收紅，台股陷入盤整！能避開下跌風險的投資標的，將更有機會幫助投資人挺過9月震盪。

總計今年以來，台股大盤有6個月呈現上漲，相對有股息提供下檔風險保護的高股息ETF，22檔中有5檔上漲的月數跟大盤一樣多，

其中又以凱基優選高股息30(00915)表現最為突出，以20.11%的含息總報酬，成為今年以來前9月績效唯一優於台股大盤者。

其次為元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、國泰股利精選30(00701)以及富邦特選高股息30(00900)。

00915配息0.82元、股價含息總報酬率高達28%

00915凱基台灣優選高股息30日前(9/3)宣布最新季配息，預估每受益權單位配發0.82元，9/19為除息日，最後買進日為9/18，股息將在10/16入帳。以目前股價27.42元計算，單次配息率為2.9%，預估年化配息率為11.9%，表現亮眼。

此次是00915掛牌上市以來的第7次配息，較上次配發0.72元又更上一層樓，累計00915今年來已配發2.26元，成立以來配息金額3.95元，且00915是今年以來績效唯一打敗大盤的ETF，股價含息總報酬率高達28%。

「季配息」ETF這3檔CP值高

理財作家股海老牛則是在臉書上

分享，00915、00918、00919這3檔高股息ETF，是成立超過1年以上，並且都屬於「季配息」型，最重要的是以CP值來看，目前都是相當便宜的！

市場法人表示，在美國經濟景氣與降息變數底定之前，預期台股9月仍會持續受美股牽動震盪，相對要更看重投資標的抵抗下跌風險的能力，長期表現能不能打敗或是跟台股大盤相匹敵，就是重點觀察指標。

凱基優選高股息30(00915)基金經理人施政廷指出，今年前8月，以成長股與大型股表現較優，但8月以來卻換成高品質、成長與小型股表現較佳，顯示類股出現輪動，加上從8月數字來看，台股企業獲利成長持續趨緩，選股能夠掌握類股輪動、兼顧股價動能與配息表現的ETF，在這種盤勢下將相對有機會持盈保泰。

施政廷指出，雖然台股企業獲利成長趨緩，但明年預估還有近17%的成長空間，依據歷史數據統計，台股第四季往往是股價傳統旺季，趁著9月盤勢震盪走低，將是逢低買進建立部位的好時機。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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