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萬名小草喊「搶救台灣曼德拉」！不看政論節目資訊哪來？矢板明夫：社會已被分化

聯合新聞網／ 今周刊
記者曾原信／攝影
記者曾原信／攝影

文． 翁申霖

前台北市長柯文哲涉入的「京華城案」至今仍持續延燒，北檢先於8/31聲請羈押禁見，台北地院又於9/2凌晨裁定無保請回，如今劇情再度大反轉，法院9/5裁定羈押禁見，柯文哲移送台北看守所，再度引發外界譁然。

對此，台灣民眾黨出面聲援，在9/8晚間集結於濟南路，帶領小草（柯文哲支持者）高喊「搶救柯文哲！台灣曼德拉」，以抗議司法不公。

日本資深媒體人矢板明夫指出，看現場直播年輕人還是佔大多數，他從這些人上台講話的內容推斷，這些人平時應該沒有看政論節目的習慣，且消息來源很可能是民眾黨的頻道及柯文哲的短影音。

民眾黨於昨（8）日號召動員，宣布展開馬拉松式全台開講，首站便是集結破萬名小草上濟南路支持柯文哲，抗議司法不公，要「為台灣司法正義站出來」。

民眾黨立委吳春城昨（8）日在上台高喊，這究竟是司法審判，還是政治迫害？並提到柯文哲曾說自己要做「台灣的曼德拉」，準備長期抗戰、關多久都沒關係，他更喊話小草「只要阿北沒放棄，我們就不放棄」，最後帶領小草們疾呼「搶救柯文哲，台灣曼德拉！」

「小草」為何多是年輕人？

據主辧單位統計，昨（8）日晚間終場的現場人數約達2萬人，對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，觀看現場直播，「年輕人還是佔了大多數，其中有不少人上台講話時，夾雜著很多英文單詞，應該是有長期在國外生活經驗的台灣人。」

矢板明夫認為，這群年輕支持者平常應該都沒有看政論節目的習慣，關於柯文哲事件的主要信息來源，很可能都是透過民眾黨的頻道，以及柯文哲的短影片。也因此，小草們認為柯文哲遭到了政治迫害。

「這或許就是台灣社會已經被分化了的具體展現。」

據悉，民眾黨昨（8）日號召小草們為了司法正義以及民主正義站上街頭，晚間集結破萬名支持者擠進濟南路力挺柯文哲，並轟「執政黨用司法拘禁了民眾黨主席柯文哲的身體，用媒體抹殺了他的人格」，表示會堅持捍衛台灣司法正義，並引用柯文哲昔日曾喊的「心存善念，盡力而為」這句話，再次團結為他發聲。

柯文哲會不會提抗告？

目前柯文哲被收押在台北看守所，外界關注柯文哲是否將提出抗告；對此，民眾黨中央緊急應變小組召集人、立委黃國昌今（9）日在中廣《千秋萬事》節目中表示，這完全是柯文哲的個人決斷，大家都該尊重。

主持人王淺秋追問「是不是不提抗告了？」黃國昌則回應沒辦法評論。

針對「京華城案」最新進度，為找出不明金流，偵辦團隊特別找了曾辦過ACE王牌交易所虛幣詐騙案的「金流高手」台北地檢署檢察官陳玟瑾加入。

據了解，陳玟瑾為政大經濟、法律雙主修畢業、司法官訓練所五十四期結業，曾到泰國精進洗錢防制知能。她曾於去（2023）年偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐銷案，在複雜金流中，追出詐欺團體利用虛擬貨幣洗錢逾十億元，起訴名律師王晨桓等138人，獲時任行政院長的陳建仁親自嘉勉。

法院裁定直指，柯文哲「明知」增加過高、超過560%的容積給京華城是違背法令，「仍執意為之」，涉犯貪污治罪條例的圖利罪，犯罪嫌疑重大，因確有不明來源金流分別匯入柯文哲的妻、兒帳戶，究竟是否違背職務收受賄賂，仍需檢方查明。

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