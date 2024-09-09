影／塞爆了！雪隧火燒車「瞬間變火球」嚇壞駕駛…遇火燒車怎辦？逃生小撇步

文‧ 胡肇芳

國5雪山隧道北上17.8公里處，週日(9/8)下午發生自小客車因不明原因起火燃燒，駕駛發現車輛故障後緩慢停在外側車道，接著就起火燃燒，彷彿燒成火球，嚇壞其他駕駛，所幸當時車上兩人自行脫困，雪山自衛消防隊獲報後趕抵現場，快速將火勢撲滅。 這起意外也造成國道5號車流嚴重回堵，宛如大型停車場，隧道內大排長龍，包在當中動彈不得，車流回堵達到6公里，所幸隧道排煙系統正常運作，目前已恢復通車。

國道五號北向17.8k雪山隧道內週日(9/8)下午發生火燒車事故，一輛白色自小客車不明原因起火燃燒，嚇壞其他駕駛，雪山自衛消防隊獲報後趕抵現場，在10分鐘內將火勢撲滅，所幸車上兩人自行脫困，並無造成傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。

國道警方說明，下午2時55分許，國道5號北向17.8公里(雪山隧道內)，外側車道一部自小客車不明原因起火燃燒；雪山自衛消防隊15時03分抵達，於15時13許火勢撲滅，現場於下午3時47分拖吊排除，3時54完成現場清理，於4時1分開放南向車流，初步了解小客車駕駛及乘客共兩人，皆為越南籍人士，自行脫困，沒有受傷，詳細起火原因有待調查。

這起意外也造成國道5號車流嚴重回堵，宛如大型停車場，隧道內大排長龍，許多車輛卡當中動彈不得，車流回堵達到6公里，所幸隧道排煙系統正常運作，目前已恢復通車。

國道遇火燒車事故，逃生小撇步

火災現場用路人

1. 行駛隧道內，如見到前方發生火災、見到資訊可變標誌顯示資訊，或經由隧道內廣播獲知下游發生火災時，車輛應迅速往隧道兩側停靠，讓出通道以利救災車輛進入。

2. 立即停車熄火，所有人員下車，儘速往逆行車方向撤離。

3. 大客車駕駛須開啟車門及安全門，順序引導乘客下車往逆車行方向逃生。

4. 下車時帶走貴重物品，鑰匙留置車內，並不得上鎖，大客車應打開車門，以便救災人員移置車輛。

5. 透過路邊緊急電話、行動電話通報相關單位，或按下消防栓箱上之「火警通報按鈕」。

6. 視狀況允許時，利用消防栓箱設備協助進行滅火及協助人命救助。

7. 迅速逃生。

逃生應注意事項

1. 立即往逆行車方向逃生，以遠離黑煙，或依照警廣或隧道廣播指示進行逃生。如無相關指示，可經由逃生指示標誌，了解人行及車行連絡隧道之距離。

2. 為降低火災產生黑煙之危害，因黑煙多分佈於較高處，逃生時應儘量壓低身形。

3. 迅速進入人行或車行聯絡隧道，利用聯絡隧道緊急電話與行控中心聯繫，並聽其指揮。

高速公路局呼籲用路人，平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、車窗清潔液）等，以降低車輛故障機率。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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