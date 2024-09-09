6%美元高利定存 銀行沒說的事！ 金融專家解析：美國降息後匯率走勢

文‧周靖璞

定存，是不少投資人忽略的理財方法。但許多社會新鮮人想「存第一桶金」，銀行隨時提領的「活存」、具有稍高利息的「定存」，都是不少人選擇的工具之一。淡江大學財務金融學博士段昌文指出，台灣現階段定存年利率處於2%左右高檔，如有預期性資金安排需求，建議可馬上啟動六個月期、一年至三年不等的台幣定存方案，至於國人向來喜愛的美元高利定存，在面對美國降息可能性時，如何佈局美元資產不會賺到利息、賠了匯率。

定期存款VS.定期儲蓄存款

段昌文說明，定存分為「定期存款(定存)」與「定期儲蓄存款（定儲）」，定期存款期限最短1個月、最長3年；定期儲蓄存款則規定最短1年以上、最長3年，銀行會將存期未滿1年的存款稱作定期存款。

計息差異上，定存採單利計息，也就是1年僅計算一次利息。定儲細分為零存整付（複利）、整存整付（複利）、存本取息（單利）。其中除了「存本取息」之外，「零存整付」與「整存整付」一年計息次數都有12次，因此可發揮複利效果。民眾可依資金需求規劃，選擇最適合自己的定儲方式

不過受理資格兩者不同，定存主要提供個人（自然人）、公司行號、政府機關、學校、公營事業等其他團體機構或法人，其中只有個人（自然人）、非營利法人具備開定儲資格。

定存利率又分「固定利率」與「機動利率」兩種，「如果要定存，選擇固定利率會比機動利率更具優0勢。」段昌文表示，考量9月聯準會(FED)將會降息，台灣與美國經濟高度連動，台灣央行也有可能略為降息。

段昌文提醒，雖然定存利息高於活存，但想做定存一定要存好存滿，因未到期解約，會依存款期間牌告利率8折計息，恐怕還不如將資金放在一些高利活存數位銀行帳戶。

「換匯優利定存」銀行沒說的盲點

數位時代，各家銀行也提供數位銀行服務，並且常推出「換匯優利定存」，不少民眾會被7%以上美金定存利率廣告資訊吸引，段昌文提醒民眾，降息已勢在必行，假設美金從33元貶值至30元，貶值的3元等於資產貶值10%，「賺7%優利、虧10%本金，不但沒賺到還倒賠。」

段昌文進一步解釋，高利吸睛背後，存款天期通常很短，長則3個月、短則只有7天。但金融機構利率以「年利率」計算，換算每月利息就沒有廣告那麼驚人，當存款天數到期後，就會回復一般利率。除天期短，部分高利定存還會有額度限制，此外，不少定存族想要透過轉換銀行賺取利息，但外幣轉換銀行通常有近千元手續費用，想要選擇民眾要看清楚遊戲規則。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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