台積電供應鏈要去捷克「打群架」！崇越揪台廠一起佈局 「歐洲竹科」何時成形關鍵有二個

【撰文/劉煥彥】

台積電的德國德勒斯登晶圓廠上個月舉行動土典禮，預定2027年底投產，這不僅是護國神山的又一個里程碑，也是台灣半導體供應鏈開始考量布局歐洲的契機。 崇越集團執行董事李正榮周四（5日）在SEMICON Taiwan 2024（國際半導體展）接受媒體聯訪時表示，為了配合大客戶在歐洲設廠，崇越預計2025下半年在德國德勒斯登成立公司，並計劃在大約60公里外、車程僅一小時的捷克邊境城市Usti設立服務據點，就近服務大客戶。 崇越科技（5434）董事長潘重良則說明，崇越正在與多家國內半導體供應鏈廠商洽談，希望一起去捷克設點，崇越希望以提供平台的方式，號召國內相關廠商在捷克設點，惟投資細節及合作廠商都還在洽談中。 未來若這項計畫成功，相當於「歐洲竹科」的台灣產業園區，將可望在捷克北部接近德國邊界的小城Usti誕生，惟目前要看台灣與捷克兩國政府對於可能用地的洽商進度，以及崇越與國內半導體供應鏈廠商討論的結果而定。

崇越評估在捷克邊境設物流中心、小型加工廠

崇越集團是國內最大半導體設備及材料的代理商，長期深耕半導體、光電、太陽能等科技領域，並積極打造晶圓代工服務平台。

不只如此，崇越集團後來跨入事業廢棄物清運與化學藥品銷售業務，轉投資的安永事業，為消費者健康把關，還增加了國立台北大學的運動場館營運經營，涉足大健康事業。

綜合崇越集團執行董事李正榮及崇越科技董事長潘重良5日的說法，崇越正在評估於捷克Usti設點，功能將包括物流、倉儲、發貨，甚至還有小型加工廠，其中倉儲是從一般倉、冷凍倉及危險（物品）倉庫都有。

這個計畫的細節仍待內部討論，投資金額也未定，但可以肯定的是，不會由崇越單獨投資，而是最後要一起去捷克設點、業務相近的國內半導體供應鏈廠商，大家共同投資。

崇越已由集團執行董事李正榮多次考察捷克適合設點的土地，未來捷克事業也將由他負責管理。

帆宣：設德國或捷克設點仍未定 須通盤考量

同樣是國內半導體業重要供應商的工程及設備大廠帆宣（6196），總經理林育業5日中午在SEMICON Taiwan會場，對於歐洲佈局策略則表示，現在還很難說帆宣會敲定在德國或捷克設點，必須要綜合考量所有狀況後才能決定。

他說明，帆宣在捷克已經派了3~4人駐點，負責收集資料及了解當地產業狀況。根據帆宣規劃，若未來真的在捷克設點，將會尋找可能的本地合作企業，至於人力在初期會由台灣派人支援、當種子教師，而中長期仍需招募捷克在地人才。

郭智輝：經濟部選定日本、美國和捷克三地，要設海外製造園區

曾任崇越集團董事長的經濟部長郭智輝，5月底向國人提出經濟部的施政重點時，第一項就是「境外關內，帶台灣製造園區走向世界」，要盤點國內的優勢產業，協助企業進行海外布局。

經濟部計劃設置海外單一窗口，提供企業便捷的一站式服務；公私協力，與民間共同合作排除海外投資障礙。

他在7月接受媒體訪問時也提到，為減輕企業界海外投資障礙，經濟部選定了日本、美國和捷克三地，要設立海外製造園區。他認為，經濟部有責任與當地政府合組一家服務公司，協助業者投資盡早落地、洽談稅務等議題。

此外，由行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文及經濟部次長陳正祺共同率領的經貿考察團，8月底帶多家半導體供應鏈廠商，赴捷克考察投資環境。

根據國發會新聞稿，已有國內企業預計今年就在布拉格設立辦公室、明年在Usti成立物流中心，且台廠可將捷克作為歐洲中心，服務對象不限台積電德勒斯登晶圓廠，更可以擴展到整個歐洲的半導體產業。

考察團這次也赴前往Usti地區考察，會晤省長Jan Schiller，與省政府廣泛討論人才培訓、投資環境、租稅優惠、投資服務等議題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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