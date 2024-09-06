興富發前董座離開30年老東家 創業做都更！看到好東西都要用下去：沒便宜又快的事 那都是騙人

【撰文/彭蕙珍】

「將荒地蓋成一整片住宅區，從無到有的成就感，無法滿足我，我想要透過都更幫助更多家庭解決問題，用專業回饋社會。」 潤鴻建築董事長鄭志隆2021年離開待了近30年的老東家興富發，從董事長一職卸任後去創業。這一次他想做不一樣的事—都更。 公司成立短短3年，已推出4個案子，從林口到高雄，每個案子幾乎都挑戰當地最高價，4案總銷110~120億。目前手中還有18~19個正在整合的都更案。 他期許潤鴻有一天能成為住戶來拜託、想要買的建案、同業指定合作的建商，「這是讓我最感到驕傲、最有成就感的事。」

「都更最好談的就是釘子戶。」鄭志隆說，很多人覺得都更整合很難，他卻偏偏很喜歡和地主交陪，尤其幫助一個家庭解決長年的困擾的成就感，「很多人不要都更是因為一談到都更，兄弟姐妹為了錢就會破壞感情。」

他舉例，3位兄弟姐妹繼承父母在台北市中心20多坪老公寓，總價約2千萬，都更後可分配到50坪，目前一坪市價約130萬，加上車位，總價近7千萬，「3兄弟姐妹就算感情非常好，原本不計較，現在也會想要分。」

雖說清官難斷家務事，這卻是都更者的日常。他親自參與，了解實際原因，協助這些家庭，找到方法、解決困難。這段過程給他的成就感，遠大於買地蓋房子。

從廣告代銷做到營建 從員工變董事長

鄭志隆24歲就進入興富發，從廣告、代銷做起。興富發在業界是以培訓嚴格出名，他不但挺了下來，更陪著興富發創辦人鄭欽天打江山。

1996年興富發想轉建設公司，資遣200多位員工，他是唯3被回聘的，並被派到台中負責業務。表現極為出色的他，成為鄭欽天的左右手。1999年興富發上市，他擔任總經理，2006年兼任營造廠總經理、2016年成為董事長。

興富發一上市就遇到921大地震、2000年科技泡沫，2003年的SARS，一路上挑戰不小，這段歷練讓他養成「不服輸」精神，「也是『無牆壁精神』，當一個案子賣不動，要想辦法找到破口去賣。」

「建案很難賣，我們不會放棄，一直在想訴求，如主打親情沒用，再換其他族群。」

「總歸一句話要把房子賣掉，找到對的客人。」

做好體驗 任性用最好的產品

2020年興富發已是200億營收的大企業，鄭志隆感到肩上的擔子越來越沉重，「一年要賣1萬多戶房子，壓力很大。」

身為專業經理人有許多想要做的事，他益發覺得在這分職位中很難實現，「我在想，真的只有這樣嗎？」

當時有些朋友的老家正好要都更，問他能否協助興建？還有朋友在都更時被建商騙，像是一坪120萬的房子，只給7000元的馬桶，「同業都是這樣，地主一套建材、建商一套建材、賣房子又是一套建材。」

後來，他幫朋友買3顆馬桶，要價超過100萬。他體會，住戶會想要用好東西。

於是，鄭志隆決定去創業，這一次他想任性做自己認為最好的事，要將過去看到的好產品拿來用，「我應該要把產品做好、體驗做好。」

鑽研工法 提供「潤鴻進化宅」

「我們一直在研究新工法，這是潤鴻和其他建設公司談都更最大的不同和利器。」他說明：「很多公司在談都更，都在講分配比例；我將地主當成股東，我們來合作，我告訴他，我打算蓋什麼房子給你。」

「從工法、結構、磁磚、外牆、淋浴設備，我都講得很清楚。」他提出「潤鴻進化宅」，每一個建案都標準化，包括斥資千萬的SGS品管、10年防水、科技鋁模、ALC輕質磚，以及同層排水—整體衛浴。

鄭志隆解釋：「我將建材訂一個標準，例如：窗戶只用YKK、電梯用三菱、衛浴是INAX，這是做為建商可以回饋社會的一環。」

「消費者希望的就是安靜一點、不要漏水、好用，不要讓我住進來整天打維修電話，我的心情就不好。」

勇於做不同的事 引進日本百年整體衛浴

鄭志隆更勇於做不一樣的事，就像他堅持引進日本百年的LIXIL整體衛浴。他直言：「當一個新工法進到團隊裡，我情願選擇不要用，我幹嘛去當白老鼠？」

然而，他看得很遠，以整體衛浴來說，花費雖較一般衛浴貴4~5倍，卻更省時省力，「只要2個人、4小時就能完工，為什麼要花80人次、1個月做一間廁所。」

「雖然我花更多錢，卻省了碳足跡。」他強調，潤鴻提升工法，是為了ESG，「如果可以從工序、工法修正，才是真正對營建業有幫助。」

他做的還不只這個。想做整體衛浴，空間必須要四四方方，「台灣的浴室管線間在裡面，不可能做到，為此我將管道間放在外面，很多營造廠都不願做，銷售也不要，因為室內不算坪數，我要對抗業務、銷售、規劃、營造。」

他笑說自己的個性：「我要做就是要做，你給我想辦法去做，遇到困難大家再來想辦法解決。」

潤鴻在林口的第一個案子「潤鴻日麗」雖沒採用整體衛浴，卻已將衛浴管道間外推。未來如果衛浴漏水，不需要去敲鄰居的廁所，就能處理，維修非常方便。

做到最好 賣在地最貴

「每當我想要用更好的產品，員工就會提醒我，董事長夠了，不用再加了。」但他認為，「消費者怕房子漏、房子裂，願意在好的建材及設備上多花錢。」

「潤鴻日麗」於2022年開賣，一坪均價賣47萬~48萬，當時在林口是最貴。

高雄仁武的「潤鴻日研」，接手已蓋到一半的建案，重新調整格局及設備，花9個月將300多戶變400多戶，「一般建設公司不會這麼做，9個月的利息錢很多。」

「如果產品不好，幹嘛硬做，消費者也不會很信賴；我的個性是，我蓋的房子可以推薦朋友買，產品一定是符合市場。」

仁武在當時的行情是27萬~30萬，「潤鴻日研」均價38萬~42萬，「我們的產品比附近的更好，消費者買貴一點也願意。現在的消費者也懂這件事。」

另外，他更堅持公司未來絕對不會上市櫃，「當工程壓上時間，一定要犧牲一個東西，就是品質。」

跑三鐵、馬拉松 不拚比速度

長年在高壓的工作環境，每回健檢就是一堆紅字。為了健康，鄭志隆於2009年接觸鐵人三項，2010年跑全馬。目前全球6大馬已完成4個，他希望明年能完成波士頓及東京馬拉松。

在運動中，他領悟到一個很簡單的道理：慢就是快，「慢慢做、才會做得好，沒有便宜又快的事，這都是騙人。」

「跑馬拉松就是用最舒服的速度跑，你會跑得最長久、不會受傷，也一定能完賽。」

「誰可以玩到年紀最大，才是最厲害的那個人，不是比速度。」他用這個哲學經營自己的第二事業，不比快，要比好。

本文授權自今周刊，原文見此。

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