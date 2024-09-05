全球半導體7年內產值逾兆美元 台灣將成AI時代要角！SEMI：這些技術將為摩爾定律延壽

文‧鄭鴻達

SEMICON Taiwan 2024國際半導體展周三（9/4）開幕，SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha致詞指出，AI（人工智慧）浪潮將推動全球經濟成長，台灣將在其中扮演重要角色，並預估AI驅動的半導體產業成長，將佔5成以上。 Manocha表示，2023年全球半導體產值達6000億美元，他樂觀認為在未來7至8年內將達1兆美元。 他預估，過去由物聯網（IoT）及這10年由AI驅動的成長，在下個10年將是量子甚至神經形態運算時代，至2040或2050年期間，產值將達4至5兆美元。 行政院長卓榮泰允諾，政府除將打造優良的生產、投資環境，也會培育並吸引更多優秀國內外人才。 他強調，無論台灣未來有20年或更長的黃金時代，只要世界需要台灣的一天，台灣就會負起責任，政府就會負起責任，與人民一起努力迎接AI浪潮。

SEMICON 2024台灣登場 今年主題聚焦人工智慧

AI題材持續驅動全球半導體產業成長。SEMICON Taiwan 2024國際半導體展在9/4至9/6在南港展覽館館展出，今年主題設定為「Breaking Limits：Powering the AI Era.賦能AI無極限」，吸引全球逾1100家廠商使用超過3700個攤位。

全球半導體產值7年內將破兆美元 台灣估占至少25%

在開幕式中，Manocha致詞便微笑表示，這次可能是他第150次來到台灣，如今已不再計算是第幾次了。他表示，他見證台灣發展，自80年代後期起，台灣在半導體產業發展過程中，扮演至關重要角色，且他認為台灣還沒完全展現出所有潛力。

Manocha表示，AI浪潮將持續推動全球經濟成長，他期待台灣在此中發揮重要作用。他接著提及包括Nvidia、Google、Intel和Microsoft等大咖陸續加入AI晶片市場，因此他預估在接下來的10年中，AI驅動的成長，將占SEMI預估的營收成長50%以上。

Manocha舉例，SEMI統計去年全球半導體產業產值6000億美元，花了70年才達到這數字，但在後續7至8年內，預估產值將達1兆美元。他預估，過去IoT驅動該產業每年成長約20%，接著這10年則有AI在推動。

不僅如此，台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創董事長盧超群致詞時也預估，台灣的半導體產業營收在2024年將達1600億美元，估占全球比重逾25%，他也對未來的成長依然保持樂觀。

量子、神經運算將驅動下個10年 SEMI：摩爾定律還沒要終結

Manocha大膽預測，在AI促使全球半導體產業產值破兆美元後，在接下來的10年將是量子時代，不只有量子運算，還有神經形態運算，將促使半導體產業在2040或2050年達到4至5兆美元。

Manocha認為，台灣將在這段過程扮演重要角色。他不認為摩爾定律終結會到來，而是因引進AI、先進封裝、異質整合（heterogeneous integration）材料、小晶片（Chipletd）等技術，持續加強摩爾定律、晶片功能且推動半導體產業成長，「這些都將發生在台灣」。

台灣居世界供應鏈要角 卓榮泰：政府、人民都會盡責

卓揆致詞表示，中華民國台灣的人民知道其在世界供應鏈上的責任，政府會做好所有的投資、生產製造環境，中華民國對全世界都有責任，政府會盡到這個責任。

卓揆說，AI時代來臨，一定會大大繼續改變人類生活，台灣在AI浪潮上，也已有良好基礎，他們要持續學習更多應用，運用在民間、政府部門以及與世界的連結，因此他們在行政院經濟發展委員會顧問會議當中，撥了很多時間討論未來台灣AI產業與世界的鏈接。

卓揆表示，賴清德總統競選前與當選後，除延續蔡前總統揭示的產業發展方向與策略，也接續提出「五大信賴產業」，其中包含半導體、AI產業，因此他們已在明年度總預算中編列充足預算，要持續發展國策，並不斷調整、鬆綁、新訂許多規範。

打造有台灣元素的AI時代！ 卓揆允做好優良投產環境、培育吸引人才

卓揆強調，他們要建立一個有台灣元素的AI時代，政府除要打造好生產投資環境之外，也培育優秀AI人才。他歡迎全球青年好手來台灣，幫世界知名大廠在台設廠，也將透過百億海外圓夢基金，助台灣優秀子弟赴海外學習更多高科技。

卓揆也表明政府立場表示，只要世界看得到台灣的一天，無論未來台灣有黃金20年或更長，「只要世界需要台灣的一天，台灣就負起責任，政府就會負起責任」，中華民國政府與台灣人民，會一起努力迎接AI浪潮。

本文授權自今周刊，原文見此。

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