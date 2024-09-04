永光淨利翻2番、東鹼賺3倍…台股化工小兵竄出頭！法人10檔存股名單一次看

【撰文‧唐祖貽】

台股近期不少利基型中小股冒出頭，其中化工股、尤其是特用化學品，因切入半導體先進製程所需，業績與股價都亮眼。隨著整體景氣復甦確立，仍可持續追蹤後續表現。

8月的台股可說是「小鬼當家」，在大型權值股普遍休息或整理時，不少利基型中小股趁勢而起，成為盤面主流。其中沉寂已久的化工股，近期在獲利成長與題材加持下，受到市場注意。

台股中的化工股，主要可分為特用化學品與農糧肥料兩個族群，前者在現階段較受矚目。特用化學品是不少電子產品的重要原材料，主要用於半導體、面板的製程或最終產品，用來改善產品特性，例如顯影劑、蝕刻液、剝離液、稀釋液、清洗液等。

尤其台灣是全球半導體製造重鎮，在先進製程上，對於特用化學品的純度要求也提升。早年台灣還須高度仰賴歐洲與日本廠商，但近幾年在台積電為降低成本、積極扶持本土廠商後，國內相關特用化學廠、甚至部分打入台積電供應鏈的業者，已能陸續受惠。

法人看好永光、長興走揚

勝一估下半年出貨放量

盤點業務與台積電或面板相關、且今年業績成長的特用化學品公司，其中，永光（1711）與長興（1717）近期都因跨入新材料應用領域，業績與股價均有亮眼表現。

永光的光阻劑近期受惠於納入扇出型面板級封裝（FOPLP）供應鏈，第二季單季稅前盈餘1.58億元，每股稅後純益（EPS）0.22元，大幅超越第一季的0.06元；7月單月自結稅前盈餘已達5158萬元，獲利持續成長，法人認為光阻劑將成永光大幅成長的動能，營運可望逐季走揚。

長興上半年受惠於原料價格回穩及產品組合優化，雖然營收年增率僅5.7％，但稅後純益年增率逾80％，EPS為0.76元。目前三大事業部門中，電子材料與特用材料占營收比重逐漸提升，也是獲利能力成長的關鍵。

長興近年在中國安徽、馬來西亞積極擴產，明年下半年起將陸續貢獻產能；另外，公司也已開發出液態封裝材料，切入半導體先進封裝製程。在法人看好長興未來營運將逐季走揚之下，可留意股價拉回後的買點。

永光與長興屬於老牌績優化工股，但除此之外，還有幾家近年來陸續納入台積電供應鏈的新兵。以三福化（4755）為例，公司受惠於台積電CoWoS翻倍擴產，相關產品TMAH（氫氧化四甲基銨，顯影劑成分）的營收占比已接近2成，此外，面板的化學品需求也逐漸增溫，都有利於該公司未來營運。

三福化上半年稅後純益2.2億元，EPS達2.2元，都比去年同期成長。而下半年由於該公司旗下的日東精製廠第一條純化線已開始量產，法人認為，新增產能有望成為三福化的營運成長新動能。

勝一（1773）是台積電電子級溶劑如清洗液、蝕刻液的重要供應商，台積電占營收比重達3成，是其最大客戶。上半年EPS達3.45元，也優於去年上半年。

近年來勝一不斷開發先進製程應用溶劑，於5、7奈米晶圓所需的溶劑都已經順利導入製程，3奈米也已準備就緒，下半年即可放量生產。公司樂觀預估，隨著半導體需求增加，電子級半導體溶劑出貨將逐季放量。

整體而言，特用化學品附加價值、毛利率相對較高，偏向於利基型產業，且相關業者的股利政策普遍不俗，適合在本益比偏低時布局、中長線持有。

硫酸鉀漲價 東鹼轉盈

可留意波段買點

化工類股中還有若干農糧肥料概念股，是以生產農業相關化學品如肥料、除草劑、植物保護劑等為主。這類廠商的獲利狀況會隨國際農產品原物料價格而起伏，當農產品價格上漲，會刺激對肥料等需求，肥料概念股也會隨之上漲。雖然話題性不如半導體特用化學廠，但國內農用化學相關廠商普遍採取穩健配息策略，不失為可留意的存股標的。

例如鉀肥的重要原料廠東鹼（1708），其硫酸鉀（SOP）產量居國內之冠，年產能約14萬噸，其中超過9成外銷。今年起硫酸鉀價格走揚，帶動公司獲利攀升，上半年累計EPS已達1.97元，比去年全年虧損0.11元已見大幅改善，也順利轉虧為盈。

今年除了硫酸鉀，東鹼並投入開發新自製化學品業務，建置年產1萬5千噸的小蘇打產線。法人預期下半年營運仍維持高檔，股價也從低檔緩步爬升，可留意回測月、季線的波段買點。

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