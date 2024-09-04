這5檔高息ETF搭蘋概股列車！蘋果AI新功能帶動換機潮 它也受惠

文‧胡肇芳整理

AI熱潮降溫，投資人聚焦蘋果發表會，預期將發表iPhone 16系列、Apple Watch Series 10以及AirPods 4等許多新品，蘋概股表現相對活潑，成為資金避風港。 根據證券業者統計，今年來新成立的高息ETF規模達2362億，這些高息ETF也共同持有具息值優勢的蘋概股。包括晶技(3042)、日月光(3711)、致伸(4915)、和碩(4938)、瑞儀(6176)、台郡(6269)、可成(2474)等蘋概股，也成為今年發行5檔高息ETF共同持有成分股，ETF龐大資金池將成為這些蘋概股的銀彈。 這5檔高息ETF包含統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)、兆豐電子高息等權(00943)、野村趨勢動能高息(00944)、群益科技高息成長(00946)。

台股週二(9/3)台股開小高後震盪，開盤後呈現平盤上下的狹幅橫向整理格局，買盤持續觀望，預料成交值再創新低。隨著AI熱潮降溫，市場期待即將於台灣時間9月10凌晨1點舉辦的蘋果發表會，預計發表iPhone 16系列、Apple Watch Series 10以及AirPods 4等新品，有望帶動蘋果供應鏈後續的表現。

自從上半年蘋果公布AI功能Apple Intelligence後，市場高度關注iPhone16系列是否會搭載最新的AI應用，並隨著時序進入9月，聚焦即將登場的秋季新品發表會。市調機構Counterpoint Research預估，新產品出貨成長將帶動蘋果今年營收首次突破4000億美元。

蘋概股躍台股後市成長動能

統一投信表示，蘋果新產品題材有望使供應鏈受惠，成為台股後市成長動能。優質的台股科技型基金可以透過經理人選股操作，一手掌握蘋果新品熱潮及AI長線趨勢。

根據晨星8/31數據，目前投信發行的台股科技型基金中，經歷過一輪完整的聯準會降息及升息循環、成立時間在5年以上的共有23檔，5年報酬率平均為170.22%，略高於電子指數。

但排名前列的基金，績效可以達到指數的1倍以上，居冠的統一奔騰基金，5年報酬率就高達318.08%。這檔基金的2、3及10年報酬率，分別達到96.66%、87.55%及517.54%，在同類型基金中皆排名前3。

蘋果AI新功能帶動新品換機潮

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股大盤從8月初低點反彈後，近期遇到季線壓力呈現震盪走勢。但聯準會主席鮑爾於全球央行年會上釋放鴿派訊號，並表示有足夠工具應對美國經濟放緩。市場預期聯準會降息的一季之後，美國經濟將恢復成長動能。美國經濟軟著陸機率大、聯準會將啟動降息，加上AI持續成長，台股中長線仍有望在AI新一波漲勢帶動下震盪走高。

陳釧瑤表示，投資主軸將以較具表現機會的AI族群及蘋果新品供應鏈為主，AI類股聚焦上游設備及下游零組件等，蘋概股則看好受惠新品規格提升的光學族群。雖然輝達先前傳出晶片延遲出貨，拖累供應鏈股價表現，但近期輝達增加投片，有望帶動相關廠商第4季營收上修。輝達財報後，市場焦點轉向蘋果新品發表。蘋果AI新功能有望帶動新品換機潮，使相關供應鏈受惠。 統一奔騰基金報酬率(資料來源：晨星，統計至2024/8/31)

根據證券業者統計，今年來新成立的高息ETF規模達2362億，這些高息ETF也共同持有具息值優勢的蘋概股。包括晶技(3042)、日月光(3711)、致伸(4915)、和碩(4938)、瑞儀(6176)、台郡(6269)等蘋概股，也成為今年發行5檔高息ETF共同持有成分股，ETF龐大資金池將成為這些蘋概股的銀彈。

這5檔高息ETF包含統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)、兆豐電子高息等權(00943)、野村趨勢動能高息(00944)、群益科技高息成長(00946)。

法人指出，第3季具出貨及換機題材的蘋概股，有望接棒AI扮演季底台股主流。

本文授權自今周刊，原文見此。

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