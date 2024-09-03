00929配息縮水了！年化配息率跌破10% 法人提醒高息ETF有1風險

文‧胡肇芳

復華台灣科技優息ETF(00929)擁有逾90萬股民，週一(9/2)公布配息，每股配發0.16元，以當天收盤19.72元來算，單次殖利率為0.81%，年化殖利率為9.73%，和00919呈現兩樣情。 00929預定9月19日除息，投資人若想參與配息，最晚須在9月18日前持有或買進，10月16日領息。 對於00929配出0.16元，PTT有不少股民都感到失望，表示「哭啊，明天一鍵出清」，認為這種配息不會長久的。不過也有人認為，還行吧，胃口都被養大了。

依據集保中心統計，截至8月30日，00929受益人數達到90萬805人。根據復華投信官網配息公告，00929除息日訂於9月19日，若想參與該次配息，最晚必須在9月18日前持有或買進，收益分配發放日為10月16日。

若以今日收盤價19.72元換算，單次殖利率為0.81%，年化配息率不到10%，為9.73%。

由於同天宣布配息的群益台灣精選高息ETF(00919)配息出爐，本次為0.72元破紀錄 ，和它同天開獎的00929配息為0.16元，讓不少股民感到失望。

網友：月月配真的是都在比爛了

PTT就有網友認為又縮水了，月月配真的是都在比爛了，還有人說，這檔越來越不穩了，人越來越多，大盤不漲這檔會越越低。

不過也有人覺得，配的少也不是平準金的問題，重點是成分股不漲。「還行吧，胃口都被養大了」，認為其實很高了，「價格跌回二月的水準，那時才配0.13」。

先前就有網友看到朋友靠250張復華台灣科技優息(00929)的配息過著退休的生活，讓他十分心動。網友對此看法兩極，如果物慾低是可以活得下去，但一有閃失恐怕全部歸零。

法人：「價低息更高」需建立在穩定配息之上

法人指出，存股投資人習慣「價低息更高」策略，需建立在穩定配息之上，對於高股息ETF而言就是取得成分股股息進而配發的能力，若配息過於倚重資本利得，當成分股股價重挫時配息能力將快速縮水。目前台股大盤殖利率處於近年相對低點，本益比則高於近年平均，更突顯高股息及低本益比價值選股重要性。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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