半島酒店虧損、港股量腰斬 陸私募基金大量存款被轉移⋯謝金河：中港經濟持續下行

文‧鄭鴻達

國際政治局勢瞬息萬變，財信傳媒董事長謝金河關注越南、香港政局發展指出，越南新任總書記蘇林（Tô Lâm）日前赴中國北京拜訪中共總書記習近平，澄清了習身體有恙的傳聞，而蘇林的走向，也攸關越南未來經濟發展。 謝金河說明，蘇林身為公安頭子，繼承已逝前任總書記阮富仲的大位及路線，目前其控制大權已成定局。 他認為，阮富仲先後發動反腐戰爭，將改革派的阮晉勇、阮春福等人鬥倒，若未來蘇林也走上其基本教義派，對未來越南經濟發展有高度意義。 至於香港局勢，謝金河提到，香港半島酒店的上半年虧損達到4.5億港元，香港恆生指數也不斷下滑。 他說，如今港股成交量，將港幣換算成新台幣，目前大約是台股的一半，因此從半島酒店的頹勢、香港的人潮、錢潮不如以往，都是經濟發展中重要的興衰指標。

老謝點評一周國際大事 台積電德國動土、AMD投資南台灣

在周日（8/25）播出的節目《數字台灣》中，謝金河邀請第一金投顧董事長陳奕光、微驅科技總經理吳金榮解析全球經濟巨變。其中，謝金河先幫觀眾回顧過去一周以來，重要的國際政經局勢發展。

首先，謝金河回顧台積電（2330）在德國動土典禮當中，董事長魏哲家兩側有德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）都在他身邊，這顯示台灣半導體實力不斷地在向外延伸；另一關鍵代表作，就是超微半導體（AMD）將在台灣高雄、台南都設立研發中心。

台股受日本升息衝擊2萬2千點盤整 美國降息指日可待

謝金河表示，目前台股大約在2萬2000點左右。最近一段時間，台股受到多方面的巨大衝擊，包括美國升息與降息預期，以及日本升息政策，如8/5當天台股大跌1807點，在2萬2000點的進行攻防戰。

謝金河展望未來表示，美國接下來可能會開始降息，可能降1碼或2碼，日本則逐步將利率從0提高到0.25%，其觸動利差交易，也導致台股巨大回檔，在經歷這次回檔後，大家要特別關注下半年投資情勢變化。

戰爭與股市息息相關 德國、日本發動戰爭後股市都大崩

謝金河接著介紹，巴頓·比格斯 (Barton Biggs)所著一書《財富、戰爭與智慧：二戰啟示錄》，該書詳細記錄了二戰期間股票市場的波動脈動，並將股市與戰爭進程相連，揭示該書在戰爭與股票市場具有高度領先性。

謝金河舉例，當納粹德國元首希特勒於1933年取得政權後，德股開始上漲，到1936年時已在歐洲「做頭」，但當德國開始進攻歐洲其他國家時，德股開始下跌；同樣的，日本在發動珍珠港事件前夕，日股達到最高點，但發動之後大幅下挫。

謝金河也提到，在8/21，北海布倫特原油價格盤中最低達到75.57美元，西德州原油價格下跌7.5%，創下新低。他表示，俄羅斯2年多前進攻烏克蘭時，油價曾飆升至147美元，如今，烏克蘭進攻俄羅斯庫斯克地區，油價開始暴跌，同時間俄羅斯股市也持續下跌，這些變化可能在預示著未來會有更大變動。

「公安頭子」蘇林接替阮富仲 是否走基本教義派決定越南經濟走向

接著，謝金河談到越南的狀況表示，蘇林日前赴北京拜會習近平，也澄清了習身體有恙的傳聞。他說，越共前總書記阮富仲去年曾二訪北京，其逝世後蘇林繼承大位，而蘇林是越南公安頭子，掌控警察權力，越南的權力結構改變，攸關其經濟發展新局。

謝金河說，目前安全部門已完全掌控越南，蘇林可能會延續阮富仲的基本教義路線，其控制大權已成定局，若蘇林選擇走上這條路，目前越南外資已持續下滑，對未來經濟發展有重大影響，蘇林取代阮富仲，對越南發展具有高度意義。

阮富仲曾以「反貪」鬥倒改革派 成功鞏固大位

謝金河也回顧，在阮富仲後期，其以越南國父胡志明信徒自居，風格愈來愈親民，但最後因年紀大而過世。他細數，阮富仲曾發動反貪腐鬥爭，將曾經被視為最有希望的改革派領袖、前總理阮晉勇鬥下來，並鞏固其第一書記大位。

後來，阮富仲也將改革派的前總理、國家主席阮春福請下台，改革派勢力徹底被排擠，此外，越南女首富張美蘭也被判死刑，他認為越南在經過這場路線之爭後，未來的發展方向，大家應該要持續關注。

港半島酒店虧損、港股交易量砍半 或成經濟興衰指標

謝金河也回顧香港局勢表示，香港半島酒店近期公佈上半年虧損達4.5億港幣，同時間香港恆生指數持續下滑。他指出，8/5，台股成交量高達6420億新台幣，而香港的成交量卻持續萎縮，到8/14時僅剩680億港幣。

謝金河感嘆，過去很長一段時間，港股以港幣計算，成交量與台股台幣計算的相當，但如今香港成交量經換算幣值後，僅為台股一半。他舉例，港股從2018年的3萬3484點一路下滑至1萬7000點上下，與台股點數差距大約在5000點左右。

謝金河直言，從半島酒店的頹勢來看，如今香港的人潮、錢潮都與過去大不同，加上港股的變化，這些其實都是香港經濟的發展當中，一個非常重要的興衰指標，也顯示香港經濟發展與過去大相徑庭。

謝金河也談到，中國近期許多私募基金「暴雷」，有大量存款被轉移，反映中國經濟持續下行；此外，「小粉紅」因法國長榮桂冠酒店沒掛五星旗而天天去騷擾，「這是非常無聊的事情」 ，卻也反映出台灣生存發展中，所面臨最大的壓力，來自於中國共產黨的威脅。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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