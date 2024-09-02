台股市值為何能贏德、西、荷？謝金河用「重量級企業」解答：護國神山精髓在這

【撰文/謝金河】

資本市場背後的軟硬實力 這期先探投資週刊把全球股市市值最新排名重新整理一下，經過日本升息大震盪，排名有一些波動，台股市值2.448兆美元，仍然些微領先德國排在世界第10名，從競爭力的角度來看，台灣股市市值超過德國，西班牙，荷蘭，瑞士，瑞典，實在很不容易。

從排行榜上來看，一個國家有沒有重量級企業，會影響排名順位，像台積電市值逼近一兆美元，德國最大巿值公司SAP約1810億美元，第二名的西門子1418億美元，往下是眾多的汽車公司，市值才會被台灣超越。

沙烏地阿拉伯排在台灣前面，也是因為有一家超大的Aramco，沙美石油公司市值一度打敗蘋果，曾經是世界市值最大的企業。丹麥股市市值超越西班牙，義大利，除了大家熟悉的沃旭能源，丹麥有一家超級巨星減肥藥的Novo Nordisk，市值佔丹麥股市一半。

荷蘭股市排名第15，也是有一家重量級的ASML，台灣打敗南韓，且差距拉大，主要是台積電領先三星的差距加大，三星，海力士是南韓的領銜企業。

印度股市持續上升，現在和香港平起平坐，印度的信實市值到2420億美元，塔塔1926億美元，成長力道值得注意。

股市對美國非常重要，美國人的主要財富都在股市，尤其是年輕的千禧世代，股票佔比愈來愈高，中國的GDP總量排名世界第二，但差距沒有那麼大，但是股市市值差很大，即使加上香港，也只有美國的五分之一強！

股市是市場的領先指標之一，也是一個國家經濟實力的延伸，台積電為什麼被稱為護國神山？精髓也在這裡！

本文網址及延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

老公當「配偶」省最多？ 夫妻報稅這樣選最有利

股利如何報稅還可以「少繳稅」 兩張表就懂

贈與房產給子女可節稅？踩到兩大地雷 恐繳更多稅！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】