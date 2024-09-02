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刷牙NG習慣你有幾項？小心「牙齒越刷越黃」 美白牙膏有用嗎？牙醫揭真相

聯合新聞網／ 今周刊
明明每天都有刷牙，為什麼牙齒沒變白，反而還越來越黃？圖／Ingimage
明明每天都有刷牙，為什麼牙齒沒變白，反而還越來越黃？圖／Ingimage

【撰文/林依榕】

明明每天都有刷牙，為什麼牙齒沒變白，反而還越來越黃？3種生活中常見的刷牙習慣，恐怕是主因。

牙膏「乾刷」效果強？不加水才糟糕

《每日郵報》報導，英國牙醫哈米德（Ferakh Hamid）表示，很多人在刷牙時，習慣直接將牙膏擠在乾的牙刷刷毛上就開始刷牙，認為這樣可以更有效的去除牙漬，但其實這樣做，只會導致牙齒變得更暗沉、更黃。

原因在於，少了水分，牙膏就沒辦法均勻塗抹在牙齒上，進而讓清潔效果變差。

吃完東西立刻刷牙最乾淨？琺瑯質易被破壞

另外有的人也認為，吃完東西馬上刷牙，不讓一點殘渣留在齒縫間，這樣就不會讓牙齒被染色。

哈米德指出，在飲食酸性飲料或食物包含果汁、葡萄酒、含糖飲料、無糖碳酸飲料、柳橙、葡萄柚果汁等，立刻刷牙反而會弱化牙齒表面的琺瑯質。

當琺瑯質弱化卻立刻刷牙，只是更容易讓琺瑯質被磨損，導致琺瑯質下方顏色較黃的牙本質逐漸暴露出來。

他建議，最好是在飲食過後1小時再刷牙，讓琺瑯質有時間可以恢復。

美白牙膏清潔、牙齒亮白真的一兼兩顧？

報導中另一名口腔健康專家則表示，不少人想靠著有美白效果的牙膏，讓發黃的牙齒恢復或維持亮白。

但是美白牙膏或許一開始能洗掉牙齒上顏色較深的琺瑯質，但時間一久，這些成分會讓牙齒變得更薄、更黃、更敏感，而且琺瑯質腐蝕後，就會露出較黃的牙本質。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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