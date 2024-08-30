滴妹手搖飲狂開15店、古娃娃餅乾賣破億...PressPlay操盤百萬網紅品牌 怎把聲量變黃金？

【撰文/張如嫻】

百萬YouTuber滴妹自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」四年狂開15間店，2023年營收已達1.8億元；韓系YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」聯名飯糰、拌飯攻進全家便利商店帶起話題，讓全家臉書粉專貼文互動數較平時高出11倍。在這些網紅品牌成名背後，有一家名為PressPlay的台灣新創，正擔任關鍵操盤手。

廣告商不懂影片的梗、想主導劇本、嫌製片成本太貴...PressPlay創辦人郭全榮、林鼎鈞發現，網紅與廣告商合作往往碰壁，從幫助網紅影響力變現的角度出發，2016年，PressPlay旗下專做網紅經紀的PressPlay Next誕生，並簽下百萬YouTuber「這群人」、「阿滴英文」。

不同於一般經紀公司從頭到尾替藝人包裝形象、訂製發展路線，PressPlay更像是網紅的商業顧問兼合作夥伴，PressPlay Next執行長郭全榮解釋，網紅本來就自帶作品，PressPlay要替他們找到更大發揮空間，但當自媒體興起，網紅數量越來越多，如何吸引觀眾、廠商目光，成為首要課題，郭全榮心裡的解方，就是讓網紅打造自有品牌。

「網紅既然能夠幫別人推商品，那也可以幫自己賣。」郭全榮2018年開始將網紅影響力連結商品，催生出由美食大胃王YouTuber「千千進食中」推出的千拌麵。門外漢打造新品牌並不容易，PressPlay摸石子過河，找製麵廠、調料廠商合作、做市調研究消費者喜好，在團隊助攻下，千拌麵銷量至今超過百萬袋。

此外，滴妹的手搖飲品牌「再睡5分鐘」去年營收1.8億元、美食開箱YouTuber古娃娃的餅乾品牌「WA! COOKIES」開店三年營收破億元，網紅開團購賣家電、內衣，也出現一檔破千萬元業績的紀錄。

▲滴妹手搖飲品牌「再睡5分鐘」受歡迎，4年內展店15家。(圖片來源：滴妹臉書)

品牌延伸至線上課程 會員超過百萬人

影響力變現的管道，還延伸至線上課程，PressPlay另一事業體PressPlay Academy負責線上課程平台，作為產業後進者，PressPlay Academy執行長林鼎鈞決定專注平台角色，不追求自製課程，而是找課程出品公司合作再分潤，第一家合作的知識型課程品牌「生鮮時書」，開課第二年營收就成長2.5倍。目前PressPlay Academy已跟52家課程出品單位合作、會員數超過117萬，成為流量第一的線上課程平台，平均每月網站訪客數也比其他平台多出36%。

這項成績達標過程，當然也不容易，例如線上課程競爭激烈，廣告投放效益低；再來，想拓展海外市場也有挑戰，林鼎鈞說，台灣並非文化輸出國，「就算是國內領域知名人物或講師，一到國外就沒有人認識你，更不用說要賣課。」

成功進軍海外市場 美國業績可望破億

但PressPlay Academy顯然克服了部分挑戰，已打進美、日市場，近期還簽下日本大咖講師，提供風格、美食相關課程，林鼎鈞說，明年上半年，日本市場就有機會達成百萬美元營收目標。PressPlay Next則佈局美、港市場，郭全榮表示，美國業績今年底有望突破億元台幣。

PressPlay的商業模式並非一開始就被看好，大多投資人認為網紅只是一時現象，質疑他們能不能做到口中的理想。「我在團隊身上看到蠻強的生命力與創意，我相信他們會為年輕人樹立創業典範。」投資人之一、益鼎創投董事長邱德成給出這樣的評價，事實也證明，這個平均年齡三十多歲的團隊，將會繼續替自己、替網紅發揮影響力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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