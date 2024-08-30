不當台積電高管、捨40萬薪做8萬元醫師…徐超斌為南迴2萬病人奔走 中風又罹癌還要做什麼？

【撰文/彭蕙珍】

「超人曾經來，但已經走了。」被稱為「超人醫生」的徐超斌，在人生最顛峰的39歲因過勞而中風。2019年，才52歲的他，被確診為鼻咽癌。經過2次大手術，救回一命，身心靈也承受到巨大的折磨。 排灣族的他，個性極為開朗，然而治療癌症過程中的痛，竟也讓他「每天都想放棄」。身兼南迴診所、南迴基金會創辦人等身份，他坦言自己最擔憂的是：「我倒下去後，家人、失智母親誰照顧？」 「南迴基金會含診所、居護所20位員工，可能要面臨失業問題，協會照顧的小孩、老人失去依靠，南迴醫院的夢想可能就此煙消雲散。」

「我的命不是只屬於我個人，還牽連到太多人。」

徐超斌來自台東達仁鄉，很會念書的他，在校成績總是第一名。但，他從不認為自己要當一名醫生。直到2妹過世。

2妹幼年時得到麻疹，併發急性肺炎，因「醫院實在太遠了」，延誤治療而離世。自此，父母、師長，滿心期待很他長大後可以當個醫生、返鄉服務。

愛打電動、對電子、工程充滿興趣的徐超斌，大學聯考時仍依照自己的志願填寫科系，順利錄取交大控制工程系。

▲徐超斌青年時期相當帥氣。圖／取自徐超斌臉書

念交大被嘲笑 重考醫學院成急診專科醫生

「以前部落考上大學都會放鞭炮，我考上交大沒人理我，都靜悄悄的。」他無奈道：「部落人甚至不屑的說，徐超斌是什麼『天才兒童』，不過考上交通大學而已；還有族人問我，交大畢業是不是要當交通警察？」

考上心中的理想大學，卻不被親友祝福。善解人意他，在交大只念了一個月就黯然休學，重考錄取北醫，「其實我第一年就考上中國醫藥學院，只是沒填志願。」

踏進醫學殿堂，徐超斌深知自己有一天必然會返鄉，他必須學會更多醫療知識。

醫學院畢業後，進入奇美醫院，創下有史以來在3年內升上主治醫師的記錄，也是全院第一位內外科兼修的急診專科醫生。

返鄉減薪逾30萬 推動24小時急救站

因為是公費生，必須下鄉服務7年，他理所當然的選擇回鄉，在台東達仁鄉衛生所當醫生。從一個月薪水高達40萬的都市醫生，到只領8萬月薪的鄉下醫生，「那時每月的房貨、車貸就要9萬，我還去買樂透，碰運氣，中了兩次400元。」他笑道。

台東太麻里以南是全台醫療資源最缺乏的區域之一，只有他一位醫生。為解決當地人「生病要挑時間」，晚上、假日都不能看診等困擾。2006年3月，全心推動的24小時急救站終於實現。

▲初返鄉的徐超斌。圖／取自徐超斌臉書

返鄉那些年，他每天開著巡迴醫療車，從衛生所到最遠的部落，來回就要60公里，一周開了280公里。加上每天從台東市到達仁鄉往返120公里的通勤，一周車程剛好環台一周。

工作時間也從每月160小時，拉長到400小時。工作過勞，才39歲的他並不以為意，因而被稱為「超人醫生」。

過勞中風 只剩右半邊能活動

2006年9月中旬，在連續工作5天、上80小時班後，他忽然感到身體左半側極端麻木。豐富的行醫經驗，他當下立刻自我診斷，「我應該是腦出血了。」緊急送醫後，確認中風。

身為醫生，他明瞭自己已無可挽救，復健只能希望至少恢復生活自理能力，「那一刻，我完全體會病人在醫師宣布病情當下的極度不案與惶恐心情。」

「即使是醫師，在面臨自己生命時，心理的脆弱與害怕，其實和一般人並沒有什麼不同。」

▲徐超斌中風後，積極復健。 今周刊提供

中風後，他積極復健，因半身麻痺，只能用右手，連穿衣服這麼簡單的事，都要耗費不少時間。

知道達仁鄉有許多病人在等他，一邊復健，一邊回鄉行醫。

醫病關係好 被黏在家鄉土地

「我原本的人生規劃不是這樣。」徐超斌坦言，他本來只想回去7年，「接著，我要繞台灣一圈，到花蓮、宜蘭…每個地方待個1~2年，再回到故鄉。」

「我也曾想去當無國界醫生，請同事安排我去非洲，因為我很喜歡看日劇，如《醫龍》，我想要成為那樣的醫生。」

「我實在是太愛病人，離不開，因為太多人信賴我了。」家鄉甚至有不少人只讓他看診，只要他不在，就不看病，還會責備他：「都是因為你不在，我才無法看病。」

「我看病不是只有論疾病，會關心他們的兒子、媳婦、孫子念什麼學校。」醫病關係良好，他被黏在了這片土地。

想蓋南迴醫院 癌症找上他

「醫病更要醫心」，徐超斌在過程中益發感受到這件事。2010年成立「南迴健康促進關懷服務協會」，提供老人日間照護、孩童課輔等。

有感於台東太麻里以南4個鄉鎮，2萬多名居民，無法到醫院治療，進一步提出興建「南迴醫院」夢想。

他的夢做得很大，終年的奔波勞碌，在2019年11月鼻咽癌第4期找上了他。幸好，有高達6~7成機會可以治癒。他先經歷35天化療和放療，「治療結束不到半年，上班忽然流鼻血，去醫院復診發現腫瘤又出現。」

3年、2次開刀，徐超斌不忘幽默道：「除了擔心命沒了，我也擔心自己的顏值會不會掉很多。」

對於上天給他的病痛考驗，徐超斌有感而發的說：「祂要讓我設身處地為人著想，坦白講真的沒有一個人可以將心比心替人著想，除非親身經歷。」

「可是還不夠，祂要讓我感同身受，了解身為癌症病人的痛苦；現在我真的可以了解到身心靈承受的折磨。」

不當台積電高管 從醫幫助家鄉人

現在的他，外表雖不如昔日那般耀眼，說起話來仍幽默十足，採訪時不斷自嘲，說自己是「全世界最瘋狂的笨蛋」。

他回憶成立南迴協會之初，沒有任何募款，「需要16萬我就付、要10萬就給，後來存款只剩下5萬。」

「一位醫生的存款只有5萬元，大家會笑死；我同學都買別墅、勞斯萊斯、法拉利。」

然而，他深知，賺錢並不是他人生的目的。

▲賺錢從來不是徐超斌的目的。 今周刊提供

對於自己的選擇，他雖從不後悔，卻也感嘆，要不是自己「心太軟」，也許不會捨棄電子工程興趣去當醫生，「如果當時我堅持念交大，現在可能是台積電高管。」

身為排灣族貴族的他，心底十分明白，他不可能拋下親友對他的期許，從醫是他的命定

「我是太陽之子，如果連我都不要做，有誰要做？」他仍以充滿使命感的口吻說。

想找10個徐超斌 開出30萬月薪

「中風不會危及性命，癌症會。」罹癌5年，現在徐超斌每天行程仍然滿檔，他照樣到病人家中看診。

「總有一天我會離開人間，我走了之後南迴怎麼辦？」原本他想要找到像他一樣，全心投入的人，但難度太高，「「務實一點，找10位醫師，每個人是1/10的我」，並開出30萬月薪，希望能吸引10位醫生來南迴診所服務。

本文授權自今周刊，原文見此。

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