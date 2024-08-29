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貸不出錢交屋！卓榮泰：政府沒限貸令、9月6日前找央行談談…亂象從何來？它喊冤

聯合新聞網／ 今周刊
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

文‧鄭鴻達

近期市場傳出央行找34家國銀討論，要求9/6前交不動產貸款總量自主管理計畫，被認為是「央行限貸令」，導致民眾購屋申貸困難。行政院長卓榮泰周二（8/28）強調「政府沒有限貸令，政府也不會有限貸令」，並表示近期會邀請央行討論，了解如何在9月6日前讓大家安心。

央行也喊冤，近期民眾申請房貸困難，並非央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所致。

央行強調，未來1年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。

市場時傳貸不到錢買房 央行請銀行「喝咖啡」被解讀為限貸令

近期市場時傳民眾購屋申請房貸時，有貸不到款的狀況，準備交屋憂心面臨違約問題。央行日前找34家銀行「喝咖啡」，要求銀行在9/6日以前交不動產貸款總量自主管理計畫，更被外界解讀為央行的「限貸令」，更進一步加強「限貸令」的傳聞。

喊冤買房貸款困難「不是我們造成的」 央行點出銀行法72-2是起源

不過，央行8/27晚間發布新聞稿喊冤「近期民眾申請房貸困難，並非本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所致」，並提出5點說明。

第一，自2023年下半年以來，因房市交易熱絡、房價上漲，帶動全體銀行不動產貸款餘額快速成長，部分銀行承做不動產放款已接近「銀行法」第72-2條規範上限或銀行內訂警戒值，因此自2024年初以來，部分銀行自行採行相關不動產貸款管控措施，如審核期拉長、排隊撥款等，當時部分媒體稱之為「限貸令」。

第二，鑑於今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，央行在8/12至8/21期間邀請銀行座談，籲請銀行自主管理不動產貸款總量，以改善信用資源過度集中不動產貸款情形，避免資金流向非自住之投資客或投機客，造成囤房、炒房。

銀行有1年可漸進調整不動產授信 央行：不影響自用住宅等購置

第三，上述自主管理不動產貸款總量措施，是由銀行依據自身經營情況，於未來1年內以漸進方式逐步調整，銀行有充裕時間調整不動產貸款相關授信業務。

第四，今年8/21、8/22央行發布新聞稿後，部分論者將近期民眾抱怨申請房貸困難情形，歸因於央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量之「道德說服措施」所致，與事實不符。

第五，央行重申未來1年各銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。

卓榮泰：政府沒有限貸令 會再找央行討論

不僅如此，卓揆在8/28率行政團隊召開「行動創新AI內閣執政101記者會」。會中有媒體提問，央行下令銀行業者9/6以前要提出改善方案，被市場解讀為「限貸令」，但財政部認為這不是「限貸令」，如此有正常購屋需求者應如何因應、行政院是否會討論因應。

卓揆強調「政府沒有限貸令，政府也不會有限貸令」，但是政府關心金融市場在貸款成數上的安全準備。他對於「央行有些積極作為」表示認同，強調此舉不會影響到正常、一般、進行中的貸款對象的權利，不該對一般民眾權益造成任何困擾。

卓榮泰預告，行政院近期將邀請央行討論目前提出此方式後，9/6前要做怎樣做出讓大家安心的討論與決定，未來再向各界報告。他強調，若市場仍有人或建商脫法、脫序地誤用、濫用新青安政策，政府將會討論用更大力量讓政策回歸原意。

銀行法72-2限制水位30% 銀行多以28%為警戒值

央行補充，根據銀行法72-2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。現行銀行多以28%到28.5%作為內部警戒值。

央行也補充，不動產貸款集中度等於，購置住宅貸款、房屋修繕貸款、建築貸款之總和除以「銀行總放款」，今年6月此集中度已高達37.43%。

本文授權自今周刊，原文見此

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