台股紅包快來試手氣！本周5檔股票抽籤 這檔增資股抽中秒賺5.2萬

文‧胡肇芳整理

股民小確幸又來了！本周有5檔股票抽籤可以試試手氣，有兩檔自8/28至8/30開跑，分別是三商壽(2867)認股抽籤和成信實業*(6969)創新版初上市。另外有3檔則是自8/29至9/2開始申購，分別是上櫃增資的巨有科技(8227)以及聯上(4113)，還有初上櫃的王座(2751)。 至於抽到哪一檔最有賺頭呢？若以巨有承銷價150元，8/27收盤價202元來算，若是幸運抽到了，可望賺進5.2萬，報酬率來到35%。

台股紅包又來了，股民還不快來試試手氣，根據證交所資訊，本周有5檔開放申購，率先開跑的是進行上市增資的三商壽(2867)，承銷價為每股6.8元，1次要買5張，以8/27收盤價8.12元來算，抽中總價差6600元。

另一檔則是半導體製程廢棄物處理業成信實業*(6969)，為創新版初上市，承銷價為32元，三商壽和成信實業*都是自8/28至8/30開放申購。

另外，有3檔股票同步在8/29至9/2辦理公開申購，第1個是辦理上櫃增資的巨有科技(8227)，承銷價為150元，以8/27收盤價202元來算，若是幸運抽到了，可望賺進5.2萬，報酬率來到35%。

巨有價差大 想抽到要碰運氣

不過巨有雖然價差很大，但由於承銷張數為187張，想抽到還是要碰碰運氣。

第2檔為辦理上櫃增資的聯上(4113)，此次承銷價為31.9元，以8/27收盤價45.7元計算，抽中1張可現賺1.38萬。

第3檔為初上櫃的王座(2751)，承銷價為70.8 元，以8/27興櫃收盤價83元計算，若抽中1張即可現賺1.22萬。

王座成立於2015年12月，母公司為六角國際，主要代理國內外餐飲品牌及經營連鎖直營店為主要業務。旗下擁有品牌包括「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」等餐飲品牌。

股票抽籤4技巧

1、股票抽籤要隨時觀察股價

2、建議避開價差過小的股票

3、申購股票應思考持有時間

4、多留意股價波動較大的標的

股票抽籤有2風險

至於股票抽籤都是穩賺不賠嗎？法人操盤手「藍白拖主力」認為，雖然參加抽籤的成本只要20元，但這不代表抽到就穩賺不賠，新股投資還是有風險的。

他指出，第1個風險是在抽籤的過程中價差不見了。新股從開始申購登記、抽籤、實際撥券，這中間約需6 ∼ 9個交易日，萬一市場突然有不利因素出現，市價和申購價的價差又不夠大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。

其次就是沒有蜜月期（指剛上市的前5天）。通常在股市大多頭，交易熱絡時，新股上市櫃後較容易出現一波蜜月行情價。但這也沒人能保證，也有可能一掛牌就跳空。

本文授權自今周刊，原文見此。

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